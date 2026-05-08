En el impenetrable cordobés, Kicillof tuvo su primer acto de campaña presidencial

Axel Kicillof pisó suelo cordobés y, así, se adentró en una provincia que desde hace décadas se muestra hostil al kirchnerismo y a todo lo que se le parezca. Eso sí, eligió espacios que se asemejan a una embajada del país propio en territorio extranjero. Este viernes en La Falda, el gobernador tuvo su acto de campaña presidencial.

Fue Héctor Daer -quien este jueves resultó reelecto para dirigir la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) hasta 2030- quien le levantó la mano ante un auditorio repleto de delegados de todo el país, quienes no tardaron en corear “Axel presidente” con tonada de cántico futbolero.

La ciudad de La Falda fue el lugar elegido para este virtual lanzamiento de la candidatura presidencial de Kicillof. Todo ocurrió en un enorme salón auditorio del coqueto hotel que FATSA posee en el centro del Valle de Punilla, un destino turístico que se forjó y creció a la par del desembarco del poderío gremial del país, plasmado en colonias de vacaciones y establecimientos de primer nivel destinados a los afiliados.

#Peronismo Mario Secco saldrá a recorrer el país para impulsar la candidatura presidencial de Kicillof Paralelismo con el 2017 de CFK. La interna del Frente Grande https://t.co/ZnUegcfqXA @Macarena_ram pic.twitter.com/51r2cquJtG

Kicillof aterrizó en el aeródromo de La Cumbre y llegó al acto unos minutos después de las 11 para ofrecer un discurso en el jamás dijo explícitamente que quiere ser el candidato presidencial del peronismo en 2027, pero no hizo falta. Según pudo saber Letra P , en la previa de esa esperada alocución, Daer les dijo a los presentes que, más allá de sus valores como dirigente político, Axel es “una gran persona”.

“Como somos muy democráticos, esta mañana aclaraba que tu forma de ser, tu humildad, tu perspectiva y tu mirada te han llevado a que no te hayas proclamado como potencial candidato a gobernar nuestro país. Pero nosotros lo hemos debatido y creemos que sos el mejor candidato que tiene el peronismo para conducir los destinos de la Argentina”, arremetió Daer en su presentación. Apenas terminó la frase, surgió otra vez el cántico ¡Axel presidente!

En el escenario, el gobernador bonaerense estuvo acompañado por dirigentes gremiales y también por parte de su gabinete. Lo flanquearon Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Alonso (Seguridad) y Walter Correa (Trabajo). Desde la platea lo acompañaron dirigentes cordobeses, entre ellos el exsenador Carlos Caserio, el extitular del Correo Argentino Eduardo Di Cola y el exlegislador provincial Omar Ruiz.

Axel Kicillof y Héctor Daer, en Córdoba

Luego de detallar las penurias que sufren las arcas provinciales ante las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, Kicillof reservó para el final de su discurso una convocatoria directa a la participación ciudadana para producir un cambio de modelo.

“Tenemos que comprender la gravedad del momento. Es necesario que todos los sectores que forman parte del campo popular entiendan que el problema que tenemos es grave y requiere una solución en la que no estemos discutiendo entre nosotros; debemos empezar a construir una alternativa que nos saque de acá”, resaltó el gobernador.

Quizás con la idea de retomar aquel discurso que caló hondo entre sus seguidores -y que exasperó al camporismo conducido por Máximo Kirchner- sobre la necesidad de “cambiar de melodía” para volver a enamorar a un electorado que eligió otro camino, Kicillof puso especial énfasis en advertirles a los presentes -delegados gremiales de Ushuaia a La Quiaca- que el país “va hacia una catástrofe” y que la culpa es exclusivamente “del plan económico”. “Es nuestro deber pelear para decir que hay alternativa, pero tenemos que construirla nosotros”, agregó.

Axel Kicillof saluda a la militancia en Córdoba

Un mundo en turbulencia permanente

En el nudo de su discurso, el gobernador planteó que lo de Milei es un “experimento” de la ultraderecha mundial y recordó la frase de Juan Domingo Perón que señalaba que, para entender la política, hay que pararse en una mirada internacional.

“Hace poco estuve en España reunido con presidentes y referentes de América Latina, además de mantener encuentros con el presidente de ese país, y hablamos sobre cómo el mundo atraviesa un momento de turbulencia y transformaciones profundas”, afirmó y añadió: “En Argentina, la política dejó de ser solamente una conversación entre compañeros o militantes: hoy se discute en todos los hogares. Y lo que ocurre en nuestro país no es un hecho aislado, sino un ejemplo más de procesos graves que están ocurriendo en todo el planeta”.

Javier Milei como caricatura

Kicillof planteó que el presidente Milei es el “exponente más caricaturesco” de este grupo que busca “cambiar las reglas del juego a nivel mundial”.

“Perón decía que la política, antes que nada, es política internacional. No podemos caer en la idea de que estamos enfrentando únicamente a un personaje argentino”, expresó el gobernador bonaerense y añadió: “Estamos atravesando una transición muy profunda en la economía y en la política mundial, en la que se está discutiendo todo nuevamente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2052765198893649977&partner=&hide_thread=false CÓRDOBA Kicillof, en el Congreso Sindical de Sanidad organizado junto a Héctor Daer: "Es necesario que todos los sectores del campo popular entiendan que el problema que tenemos requiere una solución en la que no estemos discutiendo entre nosotros"



@fgaguero pic.twitter.com/hSswIclec4 — LETRA P (@Letra_P) May 8, 2026

La bandera del peronismo

“En nombre del peronismo y del movimiento obrero, me tomo el atrevimiento de decir que lo que está haciendo Milei en la Argentina es una catástrofe”, dijo Kicillof y continuó: “A esa catástrofe intentan ocultarla generando más dificultades y más confusión. Hasta fines del año pasado todavía existía cierta posibilidad de que los medios instalaran, junto con el Gobierno y sus voceros, la idea de que todo estaba perfecto y que solamente hacía falta más paciencia, más espera”.

Recordó entonces varias frases acuñadas durante la gestión de Mauricio Macri, como aquella que planteaba que todo mejoraría en “el segundo semestre” o la que señalaba que “lo peor ya pasó”. “Después de más de dos años de Milei, se están cayendo todas las caretas. Incluso muchos de quienes confiaron en este gobierno empiezan a preguntarse cómo se puede seguir por este camino”, dijo.

Finalmente acotó: “Estamos frente a un modelo que busca modificar la correlación de fuerzas en la Argentina y transformar profundamente su estructura productiva. Han venido a vender al mejor postor las riquezas naturales de nuestro país”.

El correcaminos Axel Kicillof

La llegada de Kicillof a Córdoba es parte del Tour Federal que inició el año pasado, aunque esta parada cobra relevancia por tratarse de la provincia gobernada por el peronismo enjabonado que representa Martín Llaryora, donde el 75 por ciento de sus electores voltaren a Milei en el ballotage con Sergio Massa.

En diciembre, el bonaerense visitó Formosa, donde tuvo su foto con Gildo Insfrán. Aquel primer destino provincial no fue casual. El formoseño fue uno de los pocos gobernadores del peronismo que logró imponerse sobre La Libertad Avanza en las elecciones de octubre y mantuvo a su provincia como bastión peronista en medio de la marea violeta.

El 2 de abril, en ocasión de los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, hizo pie en Tierra del Fuego, kilómetro cero de una agenda para recorrer el país, construir su candidatura y polarizar con Milei.