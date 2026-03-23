ESPECIAL 24M | 50 AÑOS

Encuesta: a medio siglo del golpe, cuatro de cada diez personas ven crecer los discursos negacionistas

El 38,7% cree que se incrementaron las posiciones que cuestionan lo ocurrido durante la última dictadura. Derechos humanos y memoria. Los datos de Proyección.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Encuesta: a medio siglo del golpe, cuatro de cada diez personas ven crecer los discursos negacionistas

Encuesta: a medio siglo del golpe, cuatro de cada diez personas ven crecer los discursos negacionistas

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una encuesta nacional revela que, aunque persiste un fuerte consenso social en torno a la memoria histórica y los derechos humanos, crece la percepción de que aumentan los discursos negacionistas sobre la última dictadura militar, la más cruel ocurrida en la Argentina.

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Según el estudio de Proyección Consultores, el 38,7% considera que se incrementaron las posiciones que cuestionan lo ocurrido durante ese período oscuro de la historia argentina, frente a un 27% que cree que disminuyeron y un 30,8% que no percibe cambios. Es decir, cuatro de cada diez personas perciben un crecimiento de los discursos negacionistas en los últimos años.

Amplio acuerdo social sobre la dictadura

Pese al aumento de esos discursos, los resultados de la encuesta -elaborada en base a 1.045 casos- muestran una base sólida de acuerdos en la sociedad argentina. El 70% afirma que durante la dictadura existió "un plan sistemático del Estado para secuestrar, torturar y desaparecer personas", mientras que solo el 17% adhiere a la idea de una “guerra entre dos bandos”.

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Fuerte apoyo a las políticas de memoria

El relevamiento, que se realizó durante los días previos al aniversario del golpe de Estado, también dio cuenta del respaldo a las políticas públicas en materia de derechos humanos. El 92,1% está de acuerdo con que la dictadura sea enseñada en las escuelas, mientras que el 73,8% aprueba las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desarrolladas desde el retorno de la democracia.

Ese fuerte apoyo social a la educación sobre el período 1976–1983 se contradice con las decisiones del presidente Javier Milei, quien desde que llegó al gobierno aplicó fuertes recortes en esa área tan sensible. De hecho, redujo la Secretaría de Derechos Humanos al rango de subsecretaría, con un 40% menos de estructura y 30% menos de personal.

Sin embargo, la percepción social indica que todavía hay una deuda en la discusión pública: el 50,9% considera que se habla “demasiado poco” sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983, frente a un 35,2% que cree que se aborda “lo justo”.

La democracia valorada

El estudio de opinión pública también muestra una valoración positiva del sistema democrático: el 78,5% sostiene que, con todos sus problemas, la democracia es siempre preferible a cualquier forma de gobierno autoritario.

No obstante, aparecen señales de alerta ya que casi la mitad de los encuestados (47,2%) considera probable -muy o algo- que en el futuro pueda haber un gobierno autoritario en el país, y un 21% incluso cree que existe riesgo de que vuelva a ocurrir una dictadura.

En este contexto, es importante recordar el pasado y educar con memoria para que no se repitan los horrores del pasado. La educación, en este sentido, es una herramienta indispensable que depende de toda la sociedad. De hecho, seis de cada diez personas que participaron de la encuesta aseguraron que el debate sobre la dictadura y sus consecuencias es un tema que está presente en sus vidas y el de sus familias.

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