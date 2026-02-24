Temporada de Pato: el juego sinuoso de Patricia Bullrich inquieta a Karina Milei

El 2027 ya se palpita en el oficialismo y los últimos movimientos, leídos en clave electoral en la Casa Rosada, de Patricia Bullrich inquietaron sobremanera a Karina Milei . Sumados a la extensa trayectoria partidaria de la actual senadora de La Libertad Avanza , obligaron a la secretaria general a adelantar algunas definiciones para dejar en claro su posición política : no la quiere como candidata en la Ciudad y duda en respaldarla como eventual compañera de fórmula de Javier Milei .

"La economía está bien, la política está ordenada y estamos travesando un buen momento, lo que nos hace pensar que nadie podría romper con Milei con alguna intención electoral propia. Excepto Patricia", lanzó, sin demasiados vueltas, un funcionario con despacho en la Casa Rosada que tiene buen vínculo con el Presidente y la secretaria general.

Si bien en la cúpula violeta se encargan de descartar cualquier tipo de escenario de crisis inminente, un terreno que alimentaría la hipótesis de una potencial nueva fuga de la exministra a otro espacio político, tampoco nadie en Balcarce 50 se anima a descartar ese escenario. La imagen positiva de Bullrich en las encuestas, incluida la que la posiciona como la dirigente más valorada por el electorado libertario después del Presidente que publicó Letra P , viene creciendo en el último tiempo y alimenta su posible proyección electoral 2027.

La reforma laboral se convirtió en el trampolín veraniego de Bullrich para 2027, quien se puso al frente de la recolección de votos para el proyecto y logró quedarse con las mieles del éxito, a pesar del traspié del artículo 44. Con la senadora en la marquesina pública, Karina Milei reaccionó con una bendición apresurada para las futuras elecciones, que deja afuera a la exministra de una boleta a la que podría aspirar.

Con la reunión de este lunes, y posterior difusión de la fotografía, entre el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la legisladora Pilar Ramírez , según pudo saber Letra P , El Jefe quiso dejar en claro que el exvocero será su candidato porteño , algo que ya había dejado trascender en otras oportunidades de manera más tenue, como cuando apareció de sorpresa en un acto organizado por Bullrich en el Senado, escoltada por el Jefe de Gabinete y la legisladora.

3 Pilar Ramírez y Manuel Adorni.

"Es natural que Manuel vaya por la Ciudad. A Jorge (Macri) no le vamos a regalar una elección tan importante, y a Patricia tampoco la vamos a dejar jugar tan libre sabiendo como es", amplió un operador libertario del ala karinista.

La desconfianza con Patricia Bullrich y las dudas sobre una fórmula presidencial

El desdén de la mujer más influyente del oficialismo también se expande por otras áreas del Gobierno e involucra de manera directa a Santiago Caputo. Ambos sectores están convencidos que la presidenta del bloque de LLA en el Senado fue la autora y promotora del polémico artículo 44, que alargó los procesos legislativos de la reforma electoral y obligó al oficialismo a hacer algunas concesiones que no estaban previstas.

De todos modos, ni territoriales ni digitales pueden explicar con claridad por qué Bullrich habría jugado de esa manera, en contra de la orden de la Casa Rosada. La madrugada del 12 de febrero, asesores de la exministra le enviaron a María Ibarzábal, la secretaria Legal y Técnica que responde al estratega presidencial, el proyecto de ley completo con las modificaciones que habían negociado con la oposición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2023413223299719464&partner=&hide_thread=false Trabajando junto al Presidente @JMilei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia.



Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos. pic.twitter.com/3vOKeGxFav — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 16, 2026

El documento incluía el artículo 44, es decir, el nuevo cálculo para las licencias médicas. Pero en Balcarce 50 juran que no autorizaron a Bullrich a sumar ese apartado. Es más, se menciona que esa misma noche la secretaria encargada de los temas legales del Gobierno fue la que respondió con un contundente rechazo, sin embargo, el artículo fue incluido en el tratamiento de todos modos.

En la sede administrativa del Gobierno definieron este y otros movimientos políticos recientes de la senadora como "resbaladizos" (sin (contar su extenso currículum de mudanzas de espacios), quizá porque todavía intentan cuidar el vínculo con la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, a quien deberán recurrir en más de una oportunidad este año para avanzar con el resto de la hoja de ruta de las reformas mileístas.

La Casa Rosada no quiere otra Victoria Villarruel

Si la actitud de Bullrich en sus primeros meses en una banca inquieta a El Jefe, en el Gobierno se preguntan qué sucedería si se sienta en la presidencia del Senado, en un eventual segundo mandato de Milei. Esta inquietud al parecer también se la hace Karina Milei, lo que la hace dudar sobre si impulsarla como candidata a vicepresidenta al próximo año.

Quienes conocen a la legisladora nacional aseguran le gustaría cerrar su extensa carrera política como vicepresidenta de Milei, un lugar en la boleta que también podría llegar a ocupar Adorni, otra de las figuras libertarias con mayor conocimiento en las encuestas, si no compite por la jefatura de Gobierno. Sin embargo, el propio jefe de Gabinete rechaza esa variante electoral lo cual beneficia las aspiraciones de la senadora: "Manuel sería un gran vice, pero no es lo que le piden y tampoco lo que quiere", analiza su entorno.

Como sea, a pesar de sus opiniones disímiles en otras cuestiones, Karina y Caputo dudan sobre la fórmula Milei-Bullrich, por lo que La Libertad Avanza deberá ir en búsqueda de una opción acorde cuanto antes. "Los votos son todos del Presidente, pero para el 2027 vamos a tener que encontrar a alguien que defienda como nadie y sin peros el proyecto libertario", analizó ante este medio un hombre que conoce bien el pensamiento del primer mandatario. Nadie quiere repetir los enfrentamientos con Victoria Villarruel.