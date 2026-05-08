TEMPORADA DE ROSCA

El PJ de Santa Fe hace tabula rasa hacia 2027 y apuesta a que las PASO resuelvan la interna

La mesa de acción política se reunió después de casi un año y medio: trapitos al sol y reseteo. Todas las tribus adentro y que los votos ordenen, la premisa.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe.

Mesa de acción política del peronismo de Santa Fe.

El peronismo de Santa Fe empezó a juntar sus piezas y planificar su reconstrucción. Este viernes todas las tribus se reunieron en la sede del PJ y coincidieron en que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) deben continuar e, incluso, ser el instrumento para resolver las cuitas internas.

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El PJ de Santa Fe junta a todas las tribus después de un año y medio para achicar distancias y pensar en 2027

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Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio

"Se trazó una línea para jugar juntos en una PASO hacia adelante", resumió una fuente que participó del encuentro. Para el peronismo, sostener la unidad en la diversidad y que nadie saque los pies del plato, como sucedió en 2025 cuando concurrieron a las elecciones provinciales con dos frentes y el perottismo afuera del tablero, será todo un desafío.

Revivió la mesa política del PJ en Santa Fe

Después de casi un año y medio, todas las tribus volvieron a estar en una misma mesa y frente a frente. Tras el encuentro, la evaluación fue casi uniforme: la instancia sirvió e incluso superó expectativas. Por un lado, reconocieron que hubo algunas chicanas, pero “se superó la instancia de la queja”.

Ya sacamos los trapitos, ahora hay que resetear. De acá en adelante tiene que ser mirar para adelante y reconstruir”, resumió un dirigente presente en la reunión. Uno de los pedidos fue que el diálogo partidario se de por un solo canal y que ese espacio sea la mesa de acción política. Hay optimismo, incluso entusiasmo, pero también cautela porque son los primeros pasos de una rearmado que requerirá de sangre, sudor y rosca.

PJ peronismo Santa Fe
La mesa de acción política del peronismo se volvió a reunir después de casi un año y medio.

La mesa de acción política del peronismo se volvió a reunir después de casi un año y medio.

Letra P dialogó con fuentes de diferentes campamentos que estuvieron presentes y todas las voces coincidieron en que la mesa debe ser la génesis de la estrategia política del PJ y que, naturalmente, de allí surgirá la estrategia electoral. En ese sentido, uno de los primeros acuerdos fue empezar a juntarse con más periodicidad. El próximo encuentro no está definido pero sería el 6 de junio.

PASO en Santa Fe y oposición a Maximiliano Pullaro,

Un punto que unificó a las tribus presentes fue que deben sostenerse las PASO. Ya hay un proyecto presentado por los senadores y es posible que el bloque en la cámara baja haga lo mismo en el futuro.

“Exigimos al gobierno de Maximiliano Pullaro que convoque a todas las fuerzas políticas y ponga las reglas electorales claras sobre la mesa”, dice el comunicado que el PJ emitió luego del encuentro. Parecen coincidir al interior del peronismo que las primarias serán la herramienta que ordenará la interna y los votos los que definirán quién lidera.

Santa Fe exige PJ

Además, entienden que el PJ debe retomar el protagonismo en la discusión política de Santa Fe y ser proactivo. La idea es fijar posturas y no estar a la espera de lo que hace el oficialismo para responder.

“Advertimos que el gobierno provincial no ejerce una defensa firme de los intereses de los santafesinos y santafesinas. Por el contrario, sostiene acuerdos con el Gobierno nacional”, agrega el parte de prensa del justicialismo. Mostrarse en la vereda opuesta a Pullaro y Javier Milei también formó parte del plan que se discutió.

Las tribus presentes en Santa Fe

La mesa fue encabezada por el presidente del PJ, Guillermo Cornaglia, y estuvieron presentes los sectores de La Cámpora, el Movimiento Evita, la tribu de los senadores, el rossismo, los intendentes de Vamos, el perottismo y el grupo de Marcelo Lewandowski. Además, estuvieron Silvina Frana, Leandro Busatto y María de los Ángeles Sacnun.

El peronismo santafesino todavía está lejos de una síntesis política, pero el encuentro dejó algo que hacía tiempo no aparecía: voluntad de volver a discutir una estrategia común.

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