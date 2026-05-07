Arde la Casa Rosada: Karina Milei furiosa con Patricia Bullrich, festival de versiones y Javier Milei a la intemperie

Apenas escuchó las declaraciones de Patricia Bullrich sobre Manuel Adorni en televisión, Karina Milei estalló de furia . Ni la secretaria, ni ningún integrante de su círculo íntimo, se esperaba que la senadora arremetiera con cuestionamientos tan fuertes contra el jefe de Gabinete, pese a que el malestar por el escándalo judicial ya está instalado en muchos despachos de la Casa Rosada .

Para intentar minimizar el impacto de las palabras de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, el oficialismo puso en marcha rápidamente un operativo de contención de crisis. Javier Milei salió desde Estados Unidos a hablar en La Nación + y anticipó que el ministro coordinador estaba ultimando la presentación de su declaración jurada , pero que Bullrich se adelantó a contarlo: lo "espoiléo", en palabras del Presidente.

El mandatario también fue categórico al respaldar a Adorni : "Ni en pedo se va". Sin embargo, durante el transcurso de esta extensa entrevista telefónica con Luis Majul y Esteban Trebuc e incluso en las horas posteriores, el clima en el ecosistema libertario era de sorpresa, incertidumbre y caos interno. Muchos funcionarios no sabían exactamente cómo reaccionar o responder al nuevo impacto mediático, mientras que otros directamente se resguardaron en el silencio.

En el bullrichsismo festejaron exultantes la granada que lanzó la senadora al interior de la Casa Rosada . Es que era algo que Bullrich venía repitiendo en algunas cenas y ámbitos privados, y que, avisaba, tarde o temprano tenía intenciones de exponer en público si no bajaba la espuma de la polémica de Adorni. Por esa razón, con el correr de los minutos tomó sentido un posteo en Twitter de hace unos días del diputado Damián Arabia con la frase "se vienen cositas" y una fotografía suya junto a Bullrich y Sabrina Ajmechet . Poco después, en una entrevista en Todo Noticias , usó el mismo término para decir que "a Adorni todos los días le aparecen cositas".

En Balcarce 50 tomaron la intervención de Bullrich como algo casi natural en un contexto aciago para el oficialismo. Incluso, no pocos integrantes de La Libertad Avanza se sintieron representados por el cuestionamiento de la senadora a Adorni. De hecho, en los pasillos del poder libertario y en algunos grupos de Whatsapp se llegó a decir, no sin un tono de frustración, que Bullrich se animó a decir lo que otros callan porque es la única del Gabinete con una trayectoria política de varias décadas y votos propios en una de las principales jurisdicciones de país.

Incluso hubo chicanas contra Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, y otros propagandistas famosos de las redes sociales que en todos estos días no se animaron a cuestionar al jefe de Gabinete. Es más, fiel a su nuevo estilo moderado, el propagandista libertario recurrió a una ironía tuitera cuando estaba en pleno pico tuitero la discusión entre Karina, Bullrich y Adorni: "¿Cuándo arranca el mundial?", posteó, en referencia a que el Gobierno necesita que se hable de otra cosa.

El operativo de contención de crisis

A pesar del abierto desafío de una subordinada, en la cúpula libertaria intentaron bajarle el tono a las palabras de Bullrich en el amanecer de este jueves. "Patricia no va a ir contra Javier y su Gabinete. Pero su electorado le estaba pidiendo que salga de esa forma. Confío en lo que hizo y como lo hizo", comentó a Letra P una fuente con libre acceso a la Quinta de Olivos.

Más allá de eso, otras voces oficiales indicaron que la idea es que Adorni presente, finalmente, su declaración jurada dentro de 25 a 30 días. Una eternidad política si se tiene en cuenta todo lo que sucedió en términos judiciales y mediáticos en los últimos dos meses. Por eso en las filas libertarias especulan que detrás de la entrevista de Bullrich no está solo su malestar con la caída en la imagen de Milei, sino también sus propias ambiciones electorales el próximo año. Con el desgaste del jefe de Gabinete, que supo ser el candidato karinista para disputar la Ciudad de Buenos Aires, ahora el nombre de la senadora quedó posicionado para confrontar con el PRO en 2027.

La previa de la reunión de Gabinete

El viernes será un día clave: Bullrich y Adorni se verán las caras en la reunión de gabinete prevista para las 14. Pese a las tensiones, la idea es que no haya ausencias entre los ministros y que el inicio de la cumbre esté encabezada por Milei.

Unas horas antes, durante el transcurso de la mañana, se espera también un nuevo respaldo de Karina a Adorni. Si bien no lo llevó este jueves a San Juan, donde sí estuvieron figuras políticas relevantes de la administración libertaria como Diego Santilli y Lule Menem, que ofician en la actualidad de jefe de Gabinete blue y ministro de Interior paralelo, respectivamente, está previsto que El Jefe y el vocero compartan actividad en Zárate.

La nueva fotografía entre Karina y Adorni será en el marco de una recorrida por la planta de la automotriz Mercedes Benz. Después de eso, es todavía una incógnita si la jefa de La Libertad Avanza tomará o no algún tipo de represalia contra Bullrich. Por la mano de hierro que demostró hasta ahora es muy probable que sí, aunque quizá no sea el mejor momento para abrir una nueva guerra interna.