Cuando Martín Llaryora empezó a recorrer la liga mayor de la política de Córdoba, no hubo en el peronismo provincial quien no quedara impactado por su voluntad de trabajo. Ya en sus tiempos como vicegobernador de Juan Schiaretti, era el primero que llegaba y el último que se iba, una marca registrada que aplicó a su gestión capitalina y hoy profundiza como gobernador. Es posible que no se haya imaginado un desembarco tan movido en el despacho principal de Centro Cívico. Igual sabe que una buena gestión depende en gran parte de él y su porfía de llevar a cabo una construcción que le permita dejar su marca en la provincia y mirar más allá de las sierras y la llanura mediterránea.