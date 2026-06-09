El gobierno de Pablo Javkin minimiza el fallo que frena el Parque Acuático y denuncia un pacto contra Rosario

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, relativizó la medida judicial que suspendió provisoriamente las obras del Parque Acuático en la Costanera Norte y apuntó contra el concejal Juan Monteverde al que acusó de conspirar contra la gestión del intendente Pablo Javkin . “Hay un pacto creado para que la ciudad no se desarrolle”, denunció.

La respuesta del funcionario llegó después de que el juez Civil y Comercial N° 8, Luciano Juárez, ordenara suspender los efectos jurídicos del Decreto 715/26 y de todos los actos administrativos derivados del proyecto. La medida regirá hasta que se defina qué juzgado concentrará las demandas y se resuelva el pedido de cautelar.

“Lo central del fallo es que el propio juez declara su incompetencia”, dijo Sebastián Chale en diálogo con Radiofónica, en un intento por bajarle el precio al revés judicial. En el Palacio de los Leones leen la suspensión como una medida “momentánea” y “provisoria”, porque todavía debe definirse qué juzgado quedará a cargo de las demandas contra el proyecto.

Sebastián Chale, secretario de Gobierno de Rosario, cuestionó el freno judicial al parque acuático y acusó a Juan Monteverde de intentar paralizar el desarrollo de la ciudad.

El secretario de Gobierno, de todos modos, dejó en claro su fastidio por el camino elegido para frenar la obra. “La verdad que también me parece peligroso que se judicialicen decisiones que son administrativas, que son legítimas”, cuestionó.

Para Chale, el freno al Parque Acuático es apenas una parte de una pelea más grande. “Buscan, con distintas perspectivas y de distintos sectores políticos, paralizar el desarrollo de la ciudad”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el proyecto funciona como una excusa para “ponerle palos en la rueda” a un gobierno que, según defendió, viene mostrando un alto nivel de ejecución de obras.

El “pacto” de Monteverde para frenar Rosario

La respuesta tuvo como destinatario a Juan Monteverde, que celebró la suspensión judicial después de haber impulsado uno de los reclamos contra el proyecto. “La Justicia falló a favor del planteo que hice y suspendió las obras del Parque Acuático. Felicitaciones a todos los que lo hicieron posible. No al parque acuático y playa para todos”, escribió el concejal de Ciudad Futura en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanmonteverde/status/2064155458118492633&partner=&hide_thread=false La justicia falló a favor del planteo que hice y suspendió las obras del parque acuático.



Mañana 7:30 de la mañana en el piso de radio universidad con Pablo Feldman contamos los detalles y como sigue la lucha.



Felicitaciones a todos los que que lo hicieron posible. No al parque… pic.twitter.com/N09IVZPF53 — Juan Monteverde (@juanmonteverde) June 9, 2026 El Tweet de Monteverde sobre la suspensión de las obras del parque acuático en Rosario.

Desde el municipio leyeron ese festejo como parte de una ofensiva contra el plan de obras de Pablo Javkin. “Hay una desesperación por frenar el plan de obras de la ciudad, no tengo ninguna duda”, lanzó el secretario de Gobierno en tono conspirativo y denunció un “pacto creado” para que Rosario “no crezca” y “no se desarrolle”.

Para probarlo, el funcionario repasó otros frentes de conflicto: la remodelación de la Costanera Central, las obras en bulevar Seguí, la construcción del espacio Aura y la transformación de la Costanera Norte. Para Chale, todos esos casos ilustran una misma dinámica de resistencias, reclamos e intentos de freno contra obras que, una vez terminadas, fueron bien recibidas por la ciudadanía.

En ese marco, también le bajó el precio a las acciones contra el proyecto, desde las protestas hasta una fallida sesión especial que impulsó Monteverde en el Concejo. “Eran menos de 60 personas, casi un papelón”, chicaneó.

El planteo derivó en una acusación más directa contra la oposición de parte del peronismo y Ciudad Futura. “Cuanto peor le va a la ciudad, mejor creen ellos que les va a ir”, disparó. Y remató: “Cuando no gobiernan ellos, intentan que el resto fracase”.

Cómo sigue la causa del Parque Acuático de Rosario

Aunque Chale enfocó su cruce en el referente de Ciudad Futura, su presentación no fue la única que llegó a Tribunales. También hubo planteos del concejal Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza, y de organizaciones ambientalistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JAleart/status/2064048181927715090?s=20&partner=&hide_thread=false LA JUSTICIA CITÓ A LA MUNICIPALIDAD TRAS EL AMPARO PRESENTADO POR LA LIBERTAD AVANZA POR EL PARQUE ACUÁTICO



El Juzgado interviniente en la acción de amparo que presentamos resolvió convocar a una audiencia para el próximo miércoles a las 12.30, citando a la Municipalidad de… — Juan Pedro Aleart (@JAleart) June 8, 2026

El conflicto ya había tenido un capítulo previo en el Concejo Municipal. Antes del fallo, Monteverde había impulsado una sesión extraordinaria para intentar frenar el proyecto, pero no consiguió el quórum necesario. Los ediles de su espacio, junto con sectores del peronismo y un socialista disidente, no alcanzaron los 15 votos requeridos sobre un total de 28 bancas.

En esa jugada, La Libertad Avanza tomó distancia. Aunque también objetó el emplazamiento del complejo acuático y el uso de recursos públicos para su construcción, el bloque decidió no participar de la sesión y dejó vacías sus bancas. Esa ausencia evitó que la oposición lograra convertir el rechazo al Parque Acuático en una derrota legislativa para el oficialismo.

Ahora, la obra queda suspendida de manera provisoria hasta que se defina qué juzgado concentrará las demandas y se resuelva el pedido de cautelar. Mientras tanto, el municipio buscará defender la validez administrativa del decreto que habilitó el proyecto y evitar que el freno judicial escale como una derrota política para la gestión de Pablo Javkin.