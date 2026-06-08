Córdoba: La Anónima rompe el cerco de San Francisco y desembarca donde fallaron Walmart y Bugliotti

La Anónima tendra su megaemprendimiento en la ciudad de San Francisco, al este de Córdoba

La Anónima , empresa de la familia Braun , abrirá un supermercado de grandes disensiones en San Francisco . Hace unos días comenzó el movimiento de suelo sobre el terreno donde se erigirá el centro comercial y, de esta forma, la firma patagónica mueve el tablero supermercadista en el este de Córdoba , el pago chico de Martín Llaryora , después de proyectos truncados.

Es que la cabecera del departamento San Justo supo ser territorio hostil para las grandes cadenas que intentaron instalarse en el último tiempo. Walmart quiso desembarcar con un Chango Más y el empresario cordobés Euclides Bugliotti , propietario del Grupo Dinosaurio , quiso lo miso con su cadena Súper Mami . Por presiones de los propios comerciantes locales o por la coyuntura económica del momento, las iniciativas cayeron en saco roto.

El arribo de La Anónima será un punto de quiebre ya que competirá mano a mano con el Hipermercado Anselmi , propiedad de una histórica familia sanfrancisqueña, que hasta el momento mantiene la hegemonía en el sector de consumo masivo.

La Anónima apura su llegada a San Francisco para estar listo en diciembre

La Anónima -marca de la empresa Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia- lleva adelante un ambicioso proceso de expansión por el interior del país. Hace unos días, iniciaron en San Francisco los trabajos de movimiento de suelo en un predio ubicado en Bv. Buenos Aires, entre las calles Guatemala y Pública, en el flamante loteo Libertador II. La idea es tener el hipermercado listo antes de las fiestas de fin de año.

La firma cumplimentó la documentación luego de una serie de correcciones solicitadas por el municipio. Una vez que se avance con la obra, llegarán las inspecciones pertinentes de acuerdo a la factibilidad otorgada tras el pedido hecho a mediados de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2061800668432658941?s=20&partner=&hide_thread=false Después de años de intentos fallidos, la familia Braun desembarca con La Anónima



Tras no poder avanzar con la compra de La Gallega, cerró un acuerdo con Hipermercados Libertad que le permitió llegar a la ciudad



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El inmueble a construir se encuadra dentro de la tipología "supermercado". En su programa funcional declara tener un salón comercial, depósito y servicios, sumado a una playa de estacionamiento propia. El foco está puesto en generar experiencias de compra integrales que incluyan no solo alimentos, sino también indumentaria y otros bienes.

Aunque por el momento no trascendió, el supermercado seguiría el modelo de otros que también se están levantando en otras localidades del país. Sería una sucursal de 2.500 m² cubiertos y que generaría más de 50 puestos de trabajo operativos. Por el momento, no trascendieron los montos de la inversión.

Las cadenas que quisieron y no pudieron instalarse

La fuerte presencia de los comerciantes locales, la fuerza que supieron hacer las entidades empresariales y los vaivenes económicos del país fueron determinantes en algunos momentos de la historia reciente de San Francisco para que otras grandes cadenas de supermercados den por caídas sus intenciones de radicación.

Super Changomas San Francisco pudo tener su ChangoMás, pero el proyecto no prosperó.

En 2012, en el segundo mandato de Martín Llaryora como intendente de San Francisco, se debatió la instalación del súper Chango Más (la cadena de precios bajos de Walmart) que encontró el primer escollo en su camino a través de los comerciantes pymes. En esa oportunidad, rechazaron lo que pensaban era una “implantación arbitraria e inconsulta” de esta sucursal en el centro de la ciudad.

Acusaban que el emprendimiento proyectado iba a perjudicar enormemente a la economía regional en su conjunto, con la destrucción de comercios de todos los rubros y la pérdida de cientos de fuentes de trabajo. A la par, hubo acusaciones cruzadas y hasta una denuncia judicial hacia un funcionario del gobierno municipal.

Euclides Bugliotti también desistió de instalarse en San Francisco

En junio de 2017, las motoniveladoras contratadas por el Grupo Dinosaurio comenzaron a preparar el terreno para instalar un Súper Mami en el cruce de las rutas 19 y 158. Se proyectaba un supermercado de grandes dimensiones, tiendas de ropa y electrodomésticos, patio de comidas, salas de cine, sector de juegos infantiles y galería comercial. El plazo de ejecución sería un año y la inversión proyectada rondaba los US$10 millones.

Sin embargo, la “incertidumbre financiera” y la puesta en marcha de similares proyectos en otras locales frenaron los trabajos.

Euclides Bugliotti Euclides Bugliotti también tuvo la intención de radicarse en San Francisco. La economía del momento le negó su ingreso al este cordobés.

Fue el mismo Bugliotti quien años más tarde, consultado sobre este emprendimiento en particular, habló de la falta de acceso a créditos con tasas accesibles para poder hacerle frente a grandes inversiones.

Bell Ville tendrá una sucursal de La Anónima desde agosto

En otro punto de la geografía cordobesa también La Anónima avanza con la apertura de un centro comercial. En Bell Ville, la obra comenzó a principios de 2026 y se anticipó que generará más de 70 puestos de trabajo directos, con personal que será mayoritariamente de la localidad, según explicaron desde esa Municipalidad. La inauguración está prevista para agosto próximo.

Las autoridades locales adelantaron además que la Oficina de Empleo local colaborará con la empresa en los procesos de selección de personal, favoreciendo la contratación de vecinos de Bell Ville.

Supermercado La Anónima Antes de llegar a San Francisco, La Anónima inaugurará su centro comercial en Bell Ville.

La Anónima es una histórica cadena con 117 años de trayectoria y fuerte ADN patagónico, con presencia en varias provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y el sur argentino.

Además de la expansión con su marca, recientemente la familia Braun decidió adquirir varias sucursales a otra cadena líder (Libertad) para ampliar su alcance. La transición en las sucursales de Córdoba están en pleno proceso.