“Hay una vocación de liderar la Región Centro y que no sea una cuestión protocolar”, le dijo Giaccone a Letra P . En el gobierno de Pullaro quieren una impronta distinta a la que le imprimieron Schiaretti, Gustavo Bordet y Omar Perotti , que quisieron pero no pudieron hacer que sea un trampolín nacional para el no nato peronismo núcleo . “Queremos trabajar en ejes concretos público-privados, con universidades, instancias de innovación tecnológica, sectores del trabajo, consejos profesionales, y formar una agenda pragmática que ayude a defender esta gran región productiva”.

Primeros contactos informales y el aporte clave de Guillerno Seita



Más allá del trabajo en concreto, hay un propósito político que ningún operador reconoce on the record en pos de la cautela que impone un nuevo gobierno, pero que Pullaro deslizó: construir un bloque de poder para pisar más fuerte en Buenos Aires. “Principalmente se busca defender los intereses comunes, proteger las reglas del juego, que no nos manoteen recursos, participar en las decisiones que nos involucran, que no nos metan en la misma bolsa de las provincias que generan menos de lo que reciben”, amplió un funcionario del entorno del gobernador santafesino.

Sin embargo, otro funcionario de Pullaro busca mantener la línea para no enfrentar directamente a “los pituquitos de Recoleta”, como los bautizó Llaryora: “La idea no es armar simplemente un scrum para ir a pelear con el gobierno nacional por recursos”. Fortalecerse en Buenos Aires es, también, “mejorar la presencia en el Consejo Federal de Inversiones, en el Consejo Federal de Impuestos, por ejemplo”.

La Región Litoral

En sus declaraciones, Pullaro también mencionó la idea de crear una nueva alianza interprovincial: la Región Litoral, compuesta por Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco, es decir, cuatro provincias con acceso directo a la hidrovía Paraná-Paraguay. En ese interés se inscriben los contactos públicos del gobernador santafesino con Frigerio, la visita a Gustavo Valdés en Corrientes y el apoyo a Leonardo Zdero en campaña, en Chaco. Cuatro gobernadores, además, que reportan a Juntos por el Cambio.

Hay un antecedente, aún vigente pero con nula actividad: el Crecenea Litoral, una alianza enfocada en el comercio exterior constituida en 1984 por Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Sin embargo, la intención sería crear un nuevo sello y no reactivar esa vieja alianza. Las razones pueden olerse: su enfoque casi exclusivo al comercio exterior, la ausencia de Entre Ríos y la presencia de Formosa y Misiones, una gobernada por el peronismo de Gildo Insfran y la otra gobernada por el Frente Renovador de la Concordia, un provincialismo que siempre se mostró cercano al peronismo.