El gobierno de Sergio Ziliotto y la Sociedad Rural le echan leña al fuego de los incendios

En el predio de La Rural de La Pampa, el presidente de la Agrícola, Ignacio de la Iglesia, junto al intendente capitalino Luciano di Nápoli y el gobernador Sergio Ziliotto.

El gobierno peronista de Sergio Ziliotto y las patronales rurales de La Pampa entraron en otra disputa caliente. Se trata de un anticipo de la batalla de fondo que vendrá en 2027, con los incendios rurales que ya afectaron a más de 140.000 hectáreas en el centro de la escena del nuevo combate.

La disputa es entre el oficialismo y la Asociación Agrícola Ganadera , que representa en la provincia a la Sociedad Rural . Los dos bandos se responsabilizan mutuamente por supuestas desidias e irresponsabilidades. Al clima de calores sofocantes, sequía extrema y vientos que complican cualquier lucha contra las llamas, se suman las acciones o inacciones del Estado y de los productores.

La puja discursiva es en alto tono. Parte de una serie de verano que promete nuevos capítulos y donde tiene su protagonismo la motosierra libertaria .

"No hay que hacer oportunismo político con malas intenciones", chucéo a la Agrícola la ministra de la Producción, Fernanda González , mientras autoridades de su cartera recorrieron los campos más afectados en el sur provincial. "A mí me preocupan los productores, no los dirigentes", redondeó la funcionaria.

La pelea entre el gobierno de Ziliotto y la Sociedad Rural es coyuntural, pero viene de arrastre. El gobernador pampeano es uno de los que más ha confrontado con el sector y esa disputa tuvo alto perfil el año pasado, frente a las legislativas y más puntualmente en la tradicional exposición que el sector hace en cada mes de octubre.

Ziliotto además jugó a fondo con un candidato, Abelardo Ferrán, que causa escozor a las agremiaciones agropecuarias. El ahora diputado fue el ministro de la Producción local que defendió las políticas del tiempo kirchnerista. Hay una pelea de intereses que sale a la luz cíclicamente. "Exigimos un Estado ordenado y eficiente, no como se nos ha endilgado un estado ausente", plantearon las patronales agropecuarias en la actual circunstancia.

Ziliotto consideró que el año pasado la dirigencia del agro fue su principal contrincante "por una cuestión ideológica, y bienvenido sea". Se dice "en las antípodas" de la Sociedad Rural y sostiene que "una de las banderas de la SRA es la primarización de la economía". "Así haríamos un gran país de exportadores de commodities. Muchos planteos se hacen pensando en que la gente quede afuera", afirma el mandatario pampeano.

El fuego, una constante de La Pampa

Los incendios rurales son un fenónemo constante de los veranos pampeanos. La expectativa es prevenir la mayor cantidad posible y reducir daños. El área de Defensa Civil anticipó que la sequía extrema y el retiro del Estado nacional en las tareas preventivas podría provocar más fuegos difíciles de controlar.

Ya se quemaron, desde el inicio de diciembre 2025, unas 145 mil hectáreas. La peor parte se padece en la zona oeste y en el sur. Santa Isabel, La Pastoril, Jacinto Aráuz, Alpachiri, Hucal, Conhelo y Chalileo fueron hasta ahora los puntos más afectados.

La primera piedra para que los incendios vinieran de la mano de fuego enemigo la tiró la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que en un documento donde se declaró en alerta dio a entender que en la provincia el gobierno ponía en evidencia "falta de preparación".

De paso hizo notar la falta de mantenimiento en rutas y caminos vecinales, pataleó por los impuestos que paga el sector y exigió una asistencia financiera a la altura de esas circunstancias.

La Sociedad Rural se saca el lazo

El gobierno provincial reaccionó a esas acusaciones haciendo notar lo que los brigadistas detectan en sus incursiones en el territorio. Hay propietarios rurales que no tienen como corresponde las picadas preventivas, sobre todo las intermedias, que dependen enteramente del sector privado.

"Nuestra gente que trabaja en el campo no encuentra esas picadas intermedias en condiciones. Entonces, si se quema un lote y no se hizo esa prevención, se van a quemar los de su alrededor", confirma David García, director de Defensa Civil de la provincia. Eso requiere de inversiones por parte de los propietarios rurales. El funcionario lamentó que "se relajan y dicen 'total a mí nunca me va a pasar’. Hasta que pasa”.

A la Agrícola no le gustó el tiro por elevación y además de sacarse el lazo de encima le salió a Ziliotto con los tapones de punta, como si estuvieran esperando la posibilidad de inaugurar la campaña política.

"No puede ser que le echen la culpa al productor", dijo el secretario de la Agrícola, Ricardo Rey Silva. A la pasada, coló que “hay otra pata de la que nunca se habla, que son los intendentes". "Al productor ganadero lo acribillan con las guías ganaderas y no salió ni un solo intendente a hacer algo al respecto”, afirmó.

Un duro documento refregó incompetencias estatales, acusó al oficialismo de "desviar la atención" y aprovechó la volada para quejarse de aspectos burocráticos que, dicen los patrones del agro, dificultan incluso la concreción de esas picadas en tiempo y forma.

Sergio Ziliotto, bombero y agitador

Ziliotto se puso en rol de bombero para apagar el incendio político y evitó las generalizaciones al señalar que "la mayoría de los productores hacen bien las cosas".

Agitador al fin, reafirmó la puja ideológica que sostiene desde hace tiempo. Refrescó que “esto tiene que ver a la larga con sacar la ecuación costo-beneficio, con cuánto cuesta reparar un campo quemado y cuánto hubiera sido la inversión en la prevención". "El no tener la picada correspondiente afecta no solo los inmuebles de ese productor, sino del vecino también”, advirtió.

ziliotto-expo-rural-2025-dos Ziliotto en su última visita a la Rural de La Pampa, en octubre: detrás, Abelardo Ferrán, el diputado nacional que causó escozor a las patronales rurales.

También lanzó un palazo para el lado de la Casa Rosada."Cuando vemos que no hay elementos, no aparecen los aviones hidrantes, se ve un abandono, un retiro por parte del Estado que tiene estas consecuencias. Ante el hecho consumado, el reclamo siempre es el mismo: por qué no está el Estado. Acompañan el retiro del Estado y después cuando tienen un problema, lo demandan…”, lanzó.

La motosierra de Javier Milei

Aunque pareciera que la mira de afuera, el gobierno libertario de Javier Milei también está metido hasta el hueso. El feroz recorte presupuestario que trazó sobre el servicio dedicado al Plan Nacional del Manejo del Fuego es equiparable a los recortes generados en otros ámbitos.

Como señaló Letra P, el presupuesto actual para el Servicio Nacional del Manejo del Fuego es un 69% menor, en términos reales, al de 2023. Se asignaron este año apenas $20.131 millones, que afectan distintas instancias preventivas y de tareas en el territorio, como por ejemplo la cantidad de horas de vuelo de los aviones hidrantes.

En la práctica, hay una reducción en cantidad y en calidad de los informes de "alerta temprana", que son fundamentales para prevenir situaciones. Si no hay correcciones, es probable que ese vaciamiento tenga más impacto aún a fines de 2026 y principios de 2027, alertan profesionales de La Pampa con antigua dedicación a la problemática.

Además de la aplicación de la motosierra en el sector, ya durante 2025 hubo una notable subejecución de las partidas: se usaron solo $43.912 millones, el 69,49% de lo que había disponible.

La situación de achique presupuestario se hace más visible a partir de los incendios de bosques que se producen más al sur, aunque las hectáreas quemadas en esa Patagonia son un número notablemente menor de las que arden en La Pampa.