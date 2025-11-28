La Pampa: Ziliotto selló una tregua con el vernismo y tiene presupuesto, pero se le reabrió el frente sindical

El gobernador de La Pampa, Sergio ZIliotto junto a la intendenta de General Pico Fernanda Alonso, vernista, al inaugurar el Parque Solar en esa ciudad.

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto puso en pausa la interna con el vernismo y logró que el oficialismo acompañé en pleno la aprobación del Presupuesto 2026 . Casi en paralelo, se le reabrió el frente sindical en la paritaria estatal, incluso con la declaración de un paro por parte del gremio docente.

En un verano caliente, trama en silencio su posicionamiento nacional en un contexto de turbulencias y vaivenes donde no pierde la expectativa de sacar chapa de modo distintivo frente a las fracturas que sacuden al PJ .

En la Legislatura provincial, la sangre no llegó al río. Aunque quedaron asuntos sin saldar, los enemigos íntimos del peronismo fumaron la pipa de la paz. El ultravernismo marcó la cancha hasta donde pudo , se aseguró controles semanales de las reestructuraciones y plantó la posibilidad de discutir otro modo de reparto de la torta a los municipios. Pero no sacó los pies del plato, hubo tregua y manos alzadas.

En la puja gremial, la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa) hizo punta este mismo jueves, al lanzar un paro para el próximo 4 de diciembre, mientras el resto de los sindicatos estatales también dejaron sonar su molestia con la dilación de una oferta salarial concreta por parte del gobierno.

La Legislatura aprobó el presupuesto por mayoría, con el único voto del peronismo . Sus 15 manos alzadas fueron suficientes sin necesidad de que desempatara la vicegobernadora Alicia Mayoral , ultravernista, porque un diputado del PRO, Matías Traba , tuvo que retirarse de la sesión.

Aunque en la previa el picanteo más fuerte había surgido de la propia interna del PJ, el Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa) se alineó sin fisuras a la hora de las manos alzadas: además de la camporista María Luz Alonso, la defensa del presupuesto la hizo el ultravernista Daniel Lovera, que en las reuniones de comisión había dejado algunas fisuras a cielo abierto.

luchy La diputada María Luz Alonso, jefa de La Cámpora en La Pampa, fue la voz principal para defender el Presupuesto de Sergio Ziliotto.

Ziliotto acomodó los tantos, al menos de modo transitorio y específicamente para la ocasión. En la semana, además, marcó un mojón en su gestión: junto a la vernista intendenta de General Pico Fernanda Alonso, el gobernador firmó el contrato para la construcción del primer parque solar provincial con inversión privada, una obra de 10 millones de dólares en la que la estatal Pampetrol se asocia con Cimepro S.A., Martínez de la Fuente S.A. y Megatrans S.A.

El presupuesto de La Pampa sin déficit y sin deuda

En la Legislatura, el ultravernismo sí impuso un control semanal de las reestructuraciones que haga el gobierno de Ziliotto. Y dejó picando, sin definición, la posibilidad de una discusión profunda sobre el modo en que se distribuye el Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco), que el ziliottismo maneja de modo discrecional.

Lovera tentó a la oposición a sentarse a discutir un índice concreto y definitivo, para que el Ejecutivo no pueda meter la cuchara en la repartija y sea de modo casi automático. La idea quedó expuesta y dando vueltas, pero sin mayores avances.

loverax Daniel Lovera, mano derecha de Carlos Verna, picanteó el tratamiento del Presupuesto 2026, pero este jueves en la votación fue vocero de la defensa del proyecto.

El presupuesto de Ziliotto es equilibrado, sin déficit fiscal, como es histórico en la provincia. Tampoco se prevé endeudamiento, a diferencia de la mayoría de otras jurisdicciones. Y efectivamente prevé algunos recortes, incluso anunciando la posibilidad de achicar la planta de funcionarios.

El rejunte contra el peronismo

Desde ya que el debate incluyó las referencias a la abultada deuda del gobierno nacional, una temática que expuso sobre todo el presidente del bloque, Espartaco Marín, chicaneando a la oposición porque no mencionaba esa circunstancia.

El radicalismo, el PRO y Comunidad Organizada votaron en contra del presupuesto y eligieron otro camino técnico, la abstención, cuando se trataron las reestructuraciones y la Ley Impositiva. Esas fuerzas ya ensayan el rejunte antiperonista con el que sueñan para 2027.

El jefe del bloque radical, Poli Altolaguirre, hizo hincapié en los asuntos que su espacio agita desde el inicio de la gestión, una distribución que considera desigual en perjuicio de municipios gobernados por la oposición y la “falta de información y transparencia” en algunos aspectos concretos de la ley de leyes.

Laura Trapaglia, en nombre del PRO, puso el acento en aspectos parecidos, mientras que desde Comunidad Organizada Sandra Fonseca hizo notar que hay “un recorte encubierto”.

Los gremios en pie de guerra

Mientras conseguía esas buenas noticias, el gobierno peronista se atragantaba con el anuncio de un paro docente que de algún modo había sido anticipado, pero que salió de modo exprés ni bien se cerró la reunión paritaria de este jueves.

El gobierno había pedido un cuarto intermedio antes de hacer una oferta salarial concreta, pero UTELPa se plantó, dio por cerrada la negociación e hizo un plenario inmediato que decidió la medida de fuerza para el 4 de diciembre.

utelpa El congreso provincial y el plenario del gremio docente UTELPa votó un paro para el 4 de diciembre. Verano caliente.

UTELPa es un gremio que tiene aceitados vínculos desde hace tiempo con el gobierno provincial peronista. Está alineado a la CTERA nacional. En los últimos años la oposición creció en base a la denuncia pública de que la conducción está plegada al oficialismo, y esa situación obligó a la dirigencia a dar signos de autonomía y relativa rebelión.

No hay plata, tampoco en La Pampa

Un camino parecido, aunque menos contundente porque la correlación de fuerzas tampoco es la misma, eligió el resto de los gremios estatales, agrupados en la Intersindical, patalearon por la ausencia de una oferta y dejaron en claro que no aceptarán un pago desdoblado del medio aguinaldo de diciembre.

Esa circunstancia se baraja como opción, por ahora de modo extraoficial, ante la carencia de fondos, si es que no aparece un esperado acuerdo por los fondos previsionales que Nación adeuda.

El gobierno de Javier Milei ya aceptó la legitimidad de ese reclamo y de un momento a otro esos fondos aparecerán, pero no está claro en qué plazo ni en qué cantidad.

A los bolsillos provinciales se suma otro obstáculo: la caída de la actividad económica y del consumo provoca también una merma de la recaudación impositiva. Durante estos dos años de abandono total por parte de Nación, La Pampa apeló al fondo anticíclico que fue armando en sucesivas gestiones.

En peor situación están la mayoría de los municipios, que ya están haciendo cuentas y que evalúan con seriedad la posibilidad de pagar el aguinaldo en cuotas.