La Pampa: Abelardo Ferran será el candidato del PJ, en un gesto de Ziliotto al campo y al norte provincial

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto a Abelardo Ferrán y la vicegobernadora Alicia Mayoral, en un acto en General Pico.

El gobernador Sergio Ziliotto eligió este lunes un candidato a diputado por el peronismo de La Pampa que busca hacer match con la zona norte y con el sector agropecuario de la provincia. Abelardo Ferrán , decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, encabeza la lista para las elecciones de octubre.

El segundo lugar, estaba cantado, será para Varinia "Lichi" Marín , que concluye su mandato el 10 de diciembre y cuya tarea legislativa es destacada por las distintas líneas del peronismo ya que sostiene en el Congreso el discurso crítico de las políticas de Javier Milei , en defensa de los intereses pampeanos y del federalismo.

Ziliotto busca con esta postulación un guiño con los sectores que le vienen siendo esquivos al PJ. También es un mensaje conciliador con el peronismo de General Pico , segunda ciudad de la provincia y bastión donde manda Carlos Verna , uno de los líderes de la mayoritaria Línea Plural, que se apartó del proceso de definición de la lista y amaga con estar ausente también en la campaña.

Ziliotto definió que se trata de "una lista que conjuga coherencia ideológica, representatividad territorial y garantía de defensa de La Pampa y de su pueblo". El frente que lidera el PJ se llama Defendamos La Pampa y lo integran también el Partido Humanista, Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Frente Renovador y Pueblo Nuevo. Adhieren Patria Grande, el Partido Comunista, el Partido del Trabajo y del Pueblo y el espacio Desde el Pie.

Forman parte de la nómina Ceferino Almudévar , Subsecretario de Deporte del Gobierno Provincial y referenciado con Santa Rosa y Toay; Mónica Valor , intendenta de la oesteña localidad de Luan Toro; Federico Ignaszewski , actual subgerente del Ente Municipal de Saneamiento Urbano de Santa Rosa, y referencia de Patria Grande; y Rodecia Bernelli actual Comisionada de Fomento de Maisonnave.

Hemos definido la lista de candidatos y candidatas de nuestro Frente para la Cámara de Diputados de la Nación. Una lista que conjuga coherencia ideológica, representatividad territorial y garantía de defensa de La Pampa y de su pueblo. Será encabezada por Abelardo Ferrán,… pic.twitter.com/QvocOWvMPV

Ziliotto anunció que "desde diciembre Abelardo Ferrán potenciará el trabajo y el compromiso que demuestran día a día Lichi Marín y Ariel Rauschenberger. Será sumar un lugar al único espacio que defiende nuestros derechos, una voz más para frenar el castigo a La Pampa desde el Gobierno Nacional".

varinia_marin_cinco Varinia "Lichi" Marín, segunda en la lista, va por la reelección como diputada nacional por La Pampa.

Con todos esos nombres, el peronismo se propone polarizar con La Libertad Avanza y tiene la aspiración de máxima de lograr dos bancas en la cámara baja.

Ferrán, cara visible de la Universidad y de La Pampa

Ferrán es médico veterinario, fue ministro de la Producción entre 2007 y 2011, bajo el gobierno de Oscar Mario Jorge, que se alineó con el kirchnerismo. Antes y después tuvo siempre activa participación en cargos estatales y en la Universidad pública.

Tuvo cargos en la Municipalidad de General Pico y durante el gobierno provincial de Verna fue subsecretario de Planificación y Evaluación de Proyectos.

abelardo ferran 2 Abelardo Ferrán es el actual decano de Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa.

Luego fue director del Laboratorio de Calidad de Alimentos Pampeanos (LabCAP), más tarde titular de la Empresa Carnes Naturales de La Pampa S.A. y presidió el Ente Provincial del Río Colorado.

Ziliotto venía agitando la presencia de la Universidad y de la Ciencia en la campaña. Se había instalado en las semanas previas la posibilidad de que fuera candidato el propio rector, Oscar Alpa, que a su vez es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.

Ferrán es oriundo de Rancul, una localidad del norte pampeano, pero reside en General Pico. "Su militancia social, su pertenencia a la universidad pública y su visión productivista de la economía definen sus valores y destacan su impronta para encabezar nuestra propuesta electoral", dijo Ziliotto.

Desde la asunción de Milei como presidente, Ferrán reprochó los ajustes que afectan a las universidades. Advirtió sobre la "situación catastrófica" en su unidad académica. Y en el inicio del gobierno nacional, confronó con los sectores que "tienen esperanza, creen que todo va a cambiar y que se van hacer por magia los cambios propuestos". Aclaró en ese momento: "Creo que el cambio había que hacerlo en nuestro país, porque las cosas no estaban funcionando bien, pero no era este cambio".