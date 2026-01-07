Chubut: el humo de los incendios tapó la discusión sobre la reforma laboral

El humo de los incendios tapó la discusión sobre la reforma laboral que Diego Santilli inició con su visita a Ignacio Torres en Chubut . El ministro de Interior visitó la Patagonia , pero toda la atención se proyectó sobre la situación en la Comarca Andina y el gobernador pateó definiciones para más adelante.

Si bien acuerda con la necesidad de debatir modificacioens en la ley laboral, Torres todavía no definió una postura respecto a la ley propuesta por el mileísmo. Cuenta con dos votos en la Cámara de Senadores, uno en el bloque del PRO ( Andrea Cristina ) y otro en el espacio Despierta Chubut ( Edith Terenzi ). Con ambas se reunirá a debatir sobre el proyecto libertario para empezar a definir una estrategia consensuada que, si tiene éxito en la cámara alta, tendrá su réplica en Diputados, donde el gobernador engrosa el bloque de Provincias Unidas con la banca del referente petrolero Jorge Ávila .

El sindicalista, que ya dijo que no votará el texto tal como fue presentado, también formará parte de las conversaciones a partir de las cuales el gobernador terminará de definir su posición. Santilli confía en poder cerrar el acompañamiento de las provincias en medio de un debate que avanza más allá de los cambios a los que se resisten las organizaciones gremiales y amenaza con impactar en las finanzas provinciales.

Tal como lo anticipó Letra P , el fuego que avanza por Comarca Andina es la principal preocupación de Torres y de los gobernadores de las provincias vecinas que, como cada verano, enfrentan una situación extremadamente crítica en lo que respecta a los incendios forestales.

La problemática ocupó la mayor parte de la agenda de Santilli en Chubut, que arrancó el día recorriendo El Hoyo , la localidad chubutense que, junto a Epuyen , exhibe la situación más crítica de estas horas. Con más de tres mil personas evacuadas y daños materiales todavía no dimensionados, la lucha contra el fuego se convirtió en la prioridad, razón por la cual la Nación y la Provincia se comprometieron a seguir trabajando conjuntamente para controlar los incendios y brindar asistencia a las víctimas.

En ese marco, Torres ratificó que al menos dos de los incendios fueron provocados de manera intencional y anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos certeros y contundentes sobre el foco ígneo que afecta a la zona de Puerto Patriada. “Se tienen que tomar medidas ejemplificadoras, no podemos dejar que ganen los violentos. La prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y que los responsables vayan presos”, aseguró el gobernador.

La estadía de Santilli en Chubut duró alrededor de seis horas. El ministro recorrió las zonas afectadas por el fuego y repasó junto con el gobernador una agenda de reclamos a los que viene prestando atención desde hace tiempo.

“Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente para seguir dando todo el apoyo y acompañar desde el gobierno”, dijo el ministro, que volvió a mostrar su predisposición a la escucha y el diálogo pero quedó a mitad de camino con la agenda de reformas que viajó a plantear.

Hablaron “poco y nada” sobre la reforma laboral y los cambios en el Código Penal que propone la Casa Rosada, aunque hubo una coincidencia respecto a la necesidad de trabajar en conjunto. “Celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, dijo Santilli.

El reclamo de los gobernadores

El artículo 191 del proyecto de reforma enviado por La Libertad Avanza al Congreso propone modificar la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias de las sociedades. Esos cambios impactarían en la recaudación nacional y achicaría la masa monetaria que se reparte a las provincias en concepto de coparticipación.

Los cálculos que circulan por los despachos de analistas y funcionarios advierten que el dinero que perdería la caja para repartir entre las administraciones provinciales podría arañar los dos billones de pesos anuales.

Intentando conseguir los apoyos necesarios para la reforma, Santilli proyecta visitar a otros nuevo mandatarios provinciales antes de que termine el mes de enero y extender ese listado en los días previos al momento en que la discusión se reencauce en el Congreso.