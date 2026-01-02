La Pampa: Fernanda Alonso teje en puntas de pie su plataforma para pelear por la sucesión de Ziliotto

La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, pretende "transportar" el "modelo Pico" a la Gobernación de La Pampa.

Todo a su tiempo y armoniosamente. La inmortal sugerencia de Juan Domingo Perón parece marcar los días de Fernanda Alonso , la intendenta de General Pico que sueña con suceder a Sergio Ziliotto y convertirse en la primera gobernadora de la historia de La Pampa .

En silencio y sin hacer olas, la jefa comunal de la segunda ciudad de la provincia teje la plataforma en la cual puede asentar su postulación, que amaneció temprano y potente cuando el exgobernador e histórico padrino Carlos Verna la puso en las gateras y que desde entonces ha tenido altas y bajas.

Alonso pretende dar el salto mostrando gestión y con “el modelo Pico” como faro de su propuesta. Su fortaleza se basa en conocer desde hace tiempo toda la provincia. Antes de ser intendenta por dos períodos fue ministra de Desarrollo Social y eso la conectó con intendencias y pueblos que están más allá de la centralidad de las grandes ciudades.

El arranque de 2026 obliga a manejar plazos y estrategias. Lo más probable es que el año que viene La Pampa desdoble sus elecciones provinciales de las nacionales, como ya ocurrió en 2019 y 2023. En ese caso, lo habitual es que haya internas partidarias en febrero y elección general en mayo. El peronismo pone en juego su invicto en elecciones por la Gobernación desde el año '83.

Cada vez que le preguntan si comienza la campaña para ese cargo, Alonso responde que “siempre una piensa en aportarle a la provincia" desde el lugar que le toque. "Hoy estoy abocada exclusivamente al trabajo de la gestión, que no es menor”, dice, aunque ya dejó avisado que cuando termine este período no piensa ir por otra reelección como intendenta.

La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, pretende "transportar" el "modelo Pico" a la Gobernación de La Pampa.

“No tiene que ver con mi futuro o con un sueño personal. Soy parte de un peronismo, de un proyecto político, así que me exceden lo personal y las aspiraciones; tiene que ver con los momentos, una trayectoria, un trabajo sostenido en el tiempo y las condiciones. Se verá”, suma mirando a la Gobernación, siempre en puntas de pie:

Un puente con el evangelismo

Alonso tiene 49 años, es asistente social, nació en Mendoza, vivió su infancia en Pehuajó y llegó a Pico a los 11 años. Fue ministra de Verna, diputada provincial y es la primera mujer que gobierna Pico. Tiene dos hijas y su compañero de vida, Pablo Alfonzo, falleció en marzo de 2024.

A la fortaleza de conocer la provincia y su realidad social de punta a punta, le añade su feminismo, un movimiento en que asegura “creer profundamente".

En el último tiempo, también volcó energía en el vínculo con el poder evangélico, hoy desplegado nacionalmente sin tabúes. En las semanas festivas de fin de año se hizo el multitudinario evento “Pico bendecido” junto a las iglesias.

fernanda y evangelismo Emocionada, en los días finales de 2025, Fernanda Alonso se alió al evangelismo para el evento "Pico bendecido".

“Me atreví a pedirle a este sector que haga una bendición por la ciudad porque hace falta una conexión con lo espiritual, también reconociendo toda la tarea que hacen pastores y pastoras de manera silenciosa en el territorio”, cuenta Alonso, que ya tuvo relación con esos espacios cuando fue ministra.

La carrera por la sucesión de Sergio Ziliotto

La carrera por la sucesión está en marcha desde hace tiempo, pero el virtual lanzamiento del senador Daniel “Paly” Bensusán como continuidad del ziliottismo activó alarmas en otros campamentos.

Antes que eso, el propio gobernador corrigió un rumbo inicial que había trazado para su propia carrera. Primero dijo que pensaba retirarse el 10 de diciembre de 2027, después se cargó al hombro el futuro. Anunció que incidirá todo lo que pueda en su sucesión y advirtió que si no hay unidad el peronismo pierde la provincia en la que está invicto desde el ’83.

Alonso y el intendente de la capital, Luciano di Nápoli, son dos hipotéticos precandidatos. “Copete”, desde Santa Rosa, tiene la misma lógica de la prudencia y la cautela, a contramano de Bensusán, quien pronunció su “estoy preparado” para ubicarse en la línea de largada.

ziliotto y fernanda alonso La relación de la intendenta Fernanda Alonso con el gobernador Ziliotto ha tenido tensiones, pero la Provincia invirtió fuerte en General Pico.

“Yo no necesito ‘empezar a trabajar’ porque vivo trabajando”, dijo Alonso en las últimas horas. “Creo profundamente que es lo que tiene que hacer cada uno desde los lugares que ocupa, de manera sostenida: demostrar a quien te da la confianza a través del voto, que las cosas hay que hacerlas desde el lugar que se ocupa”, completó.

El rol de Carlos Verna

Verna está retirado de la actividad diaria, pero sigue metiendo la cola. Pretende vetar a Bensusán como candidato y con ese objetivo le salió al cruce el 26 de octubre, cuando lo ubicó en la vereda de enfrente y lo acusó de marginarlo de la toma de decisiones importantes del PJ pampeano.

La intendenta de Pico es la dirigente que más cercanía tiene con Verna. Además representan con pasión a esa ciudad, histórico bastión del peronismo victorioso y cuya impronta derrama en toda esa región del norte pampeano. Por eso para instalar su proyección, Alonso apunta que “Pico ha generado un modelo de trabajo como comunidad y como proyecto que se puede sostener en el tiempo y se puede transportar” a la provincia.

alonsofernandaverna002 (1) La intendenta Fernanda Alonso y Carlos Verna, exgobernador y padrino político.

La intendenta se jacta de “una misma intensidad de gestión durante seis años” y recibe elogios por algunas políticas públicas, sobre todo las vinculadas a la obra pública y el área cultural. La Provincia también hizo importantes inversiones en este tiempo.

Los anuncios del próximo 1 de marzo, cuando abra el período de sesiones legislativas, también darán una pista sobre el destino real que Alonso pretende.

Luciano di Nápoli, socio y competidor

Alonso comparte con Di Nápoli el espacio de las intendencias que se declararon “no alineadas” con Ziliotto. Los responsables de las dos intendencias más importantes tienen puntos en común, pero también disidencias y recorridos diferentes.

Ambos esperan que la postulación de alguno de ellos decante, caiga por su propio peso, se vuelva “natural”. Mientras tanto, son socios y a la vez competidores. Hay que ver cuánto tallan los últimos resultados electorales teniendo en cuenta que, en octubre, el peronismo ganó bien en Santa Rosa y perdió feo en Pico, en coincidencia con el fuego amigo del ultravernismo.

fernanda alonso copete di napoli Socios políticos y competidores internos: Fernanda Alonso y Luciano di Nápoli, "no alineados" con Sergio Ziliotto.

Alonso es parte de la Línea Plural, que Verna y Ziliotto co-lideran entre tensiones y reconciliaciones cíclicas que acomodan una interna que a veces es feroz. El año pasado la intendenta se le paró de manos a Cristina Fernández de Kirchner, cuando saludó el desafío interno de Ricardo Quintela y también cuando se negó a pedir a gritos su libertad cuando fue condenada.

La rosca y el coqueteo de Di Napoli y Verna

El coqueteo de Di Nápoli con Verna abre especulaciones. “Yo siempre estuve parada en el mismo lugar”, lo chicaneó Alonso tiempo atrás en un tiro por elevación a los tiempos en que Copete era referente de La Cámpora y consideraba a Verna un enemigo.

Los tiempos cambiaron y Di Nápoli hizo movimientos audaces y visibles el año pasado, cuando le quiso disputar la presidencia del PJ a Ziliotto, pero la Junta Electoral partidaria lo dejó con las ganas. En la pelea, Alonso acompañó la lista oficial que lideró el gobernador.

La movida de Copete desdibujó relativamente la figura de Alonso en el ámbito de la opinión pública y la cocina política. Pero otra cosa es el territorio y lo que se teje en las sombras.

Alonso, en ese sentido, reniega un poco de la rosca y asegura que "es tiempo y gimnasia que se le quita a la responsabilidad prioritaria, que es gestionar”.