La Pampa: Sergio Ziliotto cruzó a Milei y Caputo por las retenciones y desnudó la grieta del campo

El goberador de La Pampa Sergio Ziliotto, en su visita a la exposición rural: dijo que Milei y Caputo no tienen plan.

El presidente Javier Milei logró el milagro de poner en una misma vereda a sectores que en La Pampa generalmente andan enfrentados. La decisión de eliminar retenciones hasta la semana posterior a las elecciones disparó una lluvia de críticas desde el oficialismo y desde algunas patronales agropecuarias.

El gobernador peronista Sergio Ziliotto y el dirigente de la Federación Agraria Argentina , el radical Ulises Forte , coincidieron hasta en la metáfora: dijeron que el anuncio fue “un manotazo de ahogado” de Milei y su ministro de Economía Toto Caputo .

La Asociación Agrícola tomó la medida con algo más de amabilidad, pero rejuntó reproches, porque detectó el electoralismo de la disposición y se quejó de que nunca se haya tomado una decisión parecida pensando en la producción.

También se huele el impacto negativo, como explicó Letra P , en las empresas locales que apuestan al biodiesel .

Ziliotto sostuvo el discurso que inauguró en diciembre de 2023, que no abandonó nunca , y que exacerba en plena campaña electoral. Salió otra vez con los tapones de punta contra los nuevos anuncios libertarios.

forte ziliotto sarnari El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto junto a Ulises Forte y Andrea Sarnari, de FAA. Coinciden en el "manotazo de ahogado" del gobierno.

“Son manotazos de ahogado, una desprolijidad más que marca que este programa económico, como lo advertimos desde el primer momento, no cierra por ningún lado”, aseveró. El jefe del Ejecutivo se hizo visible este martes en varios actos oficiales, donde no escatimó posicionamientos públicos.

Insistió en que “el programa económico nacional es inconsistente. Gira para un lado, cambia para otro, buscando de qué manera sostienen un modelo financiero y no un modelo de producción y trabajo”.

“Lamentablemente es algo que avizoramos y advertimos. Es imposible gobernar a partir de un modelo de ajuste, represión y crueldad, al que día a día se le agrega mayor endeudamiento”, completó.

Para la Federación Agraria la medida es un “zafarrancho” de Javier Milei

La misma metáfora del Titanic y el “manotazo de ahogado” usó Ulises “Chito” Forte, dirigente de la Federación Agraria Argentina y además una referencia de la UCR de La Pampa. Forte ni siquiera disimuló la grieta con otras entidades que agrupan a patronales agrarias: le apuntó a la Sociedad Rural y a la “cobardía” de los que solo hablan para quedar bien con el gobierno.

Forte reapareció en la actividad política, en algunos actos de campaña, sobre todo porque su hija Eugenia, concejala de General Pico, es segunda candidata a diputada nacional por el frente “Cambia La Pampa”.

ulises_chito_fortes Ulises Forte, de FAA y dirigente de la UCR: duro con el gobierno de Milei y Caputo.

El dirigente comparó la retención cero de Milei con el dólar soja de Sergio Massa y dijo que la medida en realidad es “un crédito caro para mantener un dólar ficticio. Un zafarrancho”, definió.

"No hay buenas noticias. Es una cuestión netamente fiscalista, recaudatoria", insistió Forte y dejó en claro que “el pequeño productor no ve ningún beneficio, es todo de los grandes exportadores, un fenómeno de negocio para diez tipos”, aseguró.

“Compraron a valor doméstico y se acostaron con una plata el domingo y el lunes se van a levantar con un 30% más”, explicó sin vueltas, y agregó que, además, “se cae la careta del libre mercado y el Estado ausente”.

Un sector amable en La Pampa

La Asociación Agrícola Ganadera, que es la entidad que en La Pampa representa a la Sociedad Rural, recibió el anuncio oficial con amabilidad, interpretándolo como una buena noticia, pero sin dejar de señalar lo que se hace evidente.

El vocero fue Ignacio de la Iglesia, que afirmó que"el gobierno necesita una inyección de dólares y la busca en el sector", dedujo.

ignacio_de_la_iglesia_ladag_posta Ignacio de la Iglesia, de la Asociación Agrícola: amable con la medida oficial, pero también crítico.

“Obviamente que la retención cero en este momento no es por el campo. Es por una cuestión de lo que está sucediendo a nivel país, del entorno político y económico, pero no para aliviar el sector productivo, sino que evidentemente están yendo hacia otro lugar”, clarificó.

"Es la primera vez que vemos un cero en derechos de exportación. No sé si eso construye esperanza de que algún día las retenciones se vayan, pero si es estable es mejor. Cuando las cosas fluctúan para arriba o para abajo generan un impacto en la rentabilidad", advirtió a la vez que reconoció que "el productor chico está endeudándose para sembrar, no tiene soja guardada para vender".

Una grieta en el campo: las ideas y el bolsillo

Forte no disimuló las diversas interpretaciones que hicieron distintas entidades. Dijo que esas posiciones no solo responden a la ideología, sino “al bolsillo”.

“La Sociedad Rural Argentina está alta. Sus dirigentes están directamente alineados con el gobierno”, acusó y la diferenció de la más moderada Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que tiene socios productores medianos y grandes “que pueden ver una oportunidad de negocio ahora”.

Coninagro y Federación Agraria, dice Forte, representan al “chacarero de a pie”, que la pasa mal. Tiró por elevación a la dirigencia del sector: “Si somos buenos para aplaudir, somos cobardes para criticar. Estamos jodidos, no le echemos toda la culpa a otros”.