Córdoba: Laura Rodríguez Machado se desmarca de la estrategia de LLA y apunta directo a Juan Schiaretti

Mientras el comando central de La Libertad Avanza ensaya distintas variantes para ajustar los ejes rectores de una campaña nacional hacia octubre, tras la dura derrota del pasado domingo en las elecciones bonaerenses, en Córdoba , Laura Rodríguez Machado sorprendió al abrir fuego directo sobre Juan Schiaretti , el nombre destacado de Provincias Unidas .

La dirigente del PRO , que ocupa el cuarto lugar en la lista libertaria, cuestionó con dureza los ejes de las propagandas que circulan ya en redes y ubican al exgobernador como un concepto que, en sí, representa a todos los cordobeses.

“Veo en una propaganda que Juan es Córdoba. Córdoba no es de nadie. Córdoba es de la gente. Parece caudillismo. Somos los cordobeses, con sus matices, quienes con consenso y trabajo decimos qué es lo mejor para la provincia. Hace 40 años que se creen los dueños, con una Justicia amañada, con una de las provincias con mayor presión fiscal, a la que se le van empresas”, fustigó la diputada bullrichista, parte del partido amarillo que se integró en la Alianza La Libertad Avanza .

Aunque no se trata de conceptos nuevos, toda vez que la permanencia del peronismo en el gobierno provincial es blanco de cuestionamientos en cada campaña electoral, sus palabras parecieron marcar un quiebre de un tácito acuerdo que existiría entre la dirigencia mileísta pura y el PJ mediterráneo.

Dicho pacto ha sido denunciado alternativamente desde los distintos espacios que marcan un punto equidistante entre ambas fuerzas. Señalan, como toda muestra, que los legisladores cordobesistas han votado favorablemente a iniciativas clave que impulsara el gobierno nacional. También la ausencia de “nombres de fuste” en la nómina que LLA presentará en 45 días.

La estrategia de Gabriel Bornoroni

Desde la jefatura de la campaña violeta, en manos de Gabriel Bornoroni, niegan la existencia de un plan para dirigir la artillería electoral hacia el gobierno provincial o hacia Schiaretti específicamente.

“Nuestra campaña va a ser propositiva y en favor del presidente Javier Milei. No necesitamos confrontar con el gobierno local”, afirman a este medio fuentes confiables.

bornorni juez roca soldano machado Laura Rodríguez Machado es la cuarta candidata en la lista de La Libertad Avanza en Córdoba

Por si acaso, las mismas voces niegan la existencia de un explícito acuerdo de no agresión con el PJ provincial. Bajo tal aclaración pueden entenderse, entonces, las parrafadas de Rodríguez Machado contra quien hoy oficia como punta de lanza contra Provincias Unidas.

La firmeza de las aclaraciones llega también para ratificar el compromiso con el proyecto de los aliados extrapartidarios en la aventura libertaria. En condición de tales, la mencionada dirigente, embajadora de Patricia Bullrich en Córdoba, y el senador Luis Juez pueden contar con una mayor autonomía a la hora de direccionar dardos, especialmente contra un peronismo al que enfrentan desde hace décadas. Pero ni una ni otro, afirman, van a romper los lineamientos que se definirán, cómo no, desde la mesa de la conducción nacional del partido violeta.

Las dudas de Laura Rodríguez Machado

Voces sin participación orgánica adjudican la embestida de la exsenadora a una inquietud generalizada sobre el desempeño del mileísmo en Córdoba el 26 de octubre.

Con números en la mano y los titulares del pasado domingo aún frescos, analizan ya un escenario menos favorable al que hace sólo semanas diseñaban. Quimérica aparece la emulación de la cosecha de Juntos por el Cambio en 2017, con seis diputaciones obtenidas sobre nueve en juego. Ni siquiera parece segura la proyección de cuatro bancas, hipótesis reinante al momento de lanzarse oficialmente la competencia.

laura rodríguez machado acto LLA Acto de presentación de candidatos de La Libertad Avanza en la ciudad

Ese cuarto lugar, hoy potencialmente en riesgo, corresponde a Rodríguez Machado, única extrapartidaria en sortear los filtros para la conformación de las listas. Aunque dentro del espectro libertario le reconocen fidelidad y compromiso con la causa, prefirieron garantizar un tridente propio al tope de la nómina: Gonzalo Roca, Laura Soldano y Marcos Patiño Brizuela.

Coinciden fuentes consultadas, la tropa libertaria afronta por primera vez predicciones que le auguran un segundo lugar, por detrás del combinado de Provincias Unidas. No son pocas las encuestas que muestran a Schiaretti primero, aprovechando una caída en la imagen del Presidente y su gobierno tras los escándalos por denuncias de corrupción y el rechazo por los vetos a proyectos que afectan a colectivos sensibles: jubilados y personas con discapacidad.

Juan Schiaretti como K

Tal inquietud podría inferirse también de otras estocadas lanzadas, por la misma dirigente, contra el proyecto de PU en sí. En las mismas declaraciones a SRT Media, Rodríguez Machado no sólo desestimó la consistencia de un proyecto que intente abrirse entre los dos extremos que polarizarían en octubre, kirchnerismo y mileísmo. También advirtió que muchos de los referentes de aquel armado representan “un kirchnerismo de buenos modales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laurmachado/status/1962986086801776981&partner=&hide_thread=false Fructífera reunión junto al Jefe de Gabinete de Ministros, @GAFrancosOk, autoridades nacionales e intendentes de toda la provincia de Córdoba.

Un encuentro que fortalece el trabajo conjunto entre Nación y municipios. pic.twitter.com/K0CFlchRn1 — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) September 2, 2025

No es una maniobra retórica novedosa, mucho menos en Córdoba, donde los referentes de Juntos por el Cambio ya recordaran vínculos pretéritos entre las facciones del peronismo. Sí se lee como una jugada con un significado diferente en el actual contexto.

Aunque se descuente que, tras los resultados del pasado domingo, el gobierno nacional profundizará su anatema contra “los K”, hasta el momento esa hipérbole no incluía al exgobernador mediterráneo.

Necesidades actuales obligan a revisar lo actuado. Sobre todo, para los y las asociadas a LLA, habituadas ya a ofrendas dialécticas como muestra de pertenencia. También, cómo no, para consolidar su presencia en lugares estratégicos.