Córdoba: otra encuesta da ganador a Schiaretti, aunque Roca capta la mayoría del electorado indeciso

El sondeo de Delfos muestra una intención de voto del 31,1% para Provincias Unidas y 18,2% para LLA. La diferencia proyectada es menor a los tres puntos.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Una encuesta de Delfos, realizada entre el 20 y el 27 de agosto en Córdoba, vuelve a mostrar al exgobernador Juan Schiaretti al frente rumbo a octubre. En el dato lineal, el candidato de Provincias Unidas alcanza 31,1% de intención de voto, con una ventaja de 12,9 puntos sobre el abanderado de Javier Milei.

El segundo lugar lo ocupa el alfil de Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca, de La Libertad Avanza, con 18,2%. Más atrás aparece la excordobesista Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) con 12,2%.

La grilla se completa con Ramón Mestre (UCR), 5,5%; Aurelio García Elorrio (Encuentro por la República), 4,2%; Liliana Olivero (FIT), 3%; y Pablo Carro (Fuerza Patria), 2,3%. Otras listas suman 2,8%, mientras que el voto en blanco y nulo llega al 3,8% y un 3% dice que no votaría. El 13,9% respondió no sabe a quién votará o no contesta.

Gonzalo Roca sumaría más indecisos en Córdoba

Cuando se proyectan indecisos, el escenario se ajusta. Coincidiendo con otras encuestas de agosto que publicó Letra P, Schiaretti se mantiene en la punta de la tabla con 31,1%, mientras que Roca crece hasta 28,3%, acortando la brecha a menos de tres puntos.

En este esquema, De la Sota conserva su 12,2%, igual que Elorrio (4,2%). El resto registra leves movimientos. Mestre sube a 5,6%, Olivero a 3,2% y Carro también a 3,2%. Lo mismo sucede con el sufragio en blanco o nulo que escala al 4,9%.

La potencial estabilidad de Juan Schiaretti

Ante la consulta sobre por qué Schiaretti no crece en la proyección del electorado indeciso, en la consultora que dirige el politólogo Luis Dall’Aglio explican que la figura del exgobernador está “consolidada en conocimiento e imagen”.

En la práctica, quienes lo eligen lo hacen de manera explícita en la respuesta inicial. “El que lo vota, dice que lo vota directo”, sintetizan.

En cambio, Roca se beneficia de la traslación de quienes no saben o no contestan. Según Delfos, “capitaliza entre el 70 y el 75% de los indecisos”, lo que explica su salto en la proyección.

El perfil de ese votante es claro porque acompaña a Milei, pero todavía no identifica a Roca. Esto abre la posibilidad de que se incline por él cuando avance la campaña.

En la encuestadora aclaran que Schiaretti sí podría crecer si se agudiza la crisis de corrupción que golpea a la Casa Rosada, lo que podría empujar a votantes críticos de Milei hacia la opción de Provincias Unidas.

