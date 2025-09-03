Gabriel Bornoroni pierde armadores en el este de Córdoba y LLA sufre su primera fractura en campaña

Gabriel Bornoroni, junto a los dos integrantes de La Libertad Avanza de Arroyito que decidieron dar un paso al costado.

Una inesperada noticia recibió La Libertad Avanza (LLA) desde el este de Córdoba . Cuando faltan poco más de dos meses para las elecciones legislativas, referentes de las ciudades de Arroyito y Las Varillas, en el departamento San Justo, dieron un paso al costado y cuestionaron, se presume, a la conducción a cargo de Gabriel Bornoroni .

Todo se dio en menos de 24 horas, aunque el malestar llevaba un tiempo. Desde ambos lados reconocen que el partido que llevó a la presidencia a Javier Milei perdió sus valores, aquellos que les permitieron llegar al cenit del poder argentino.

Aclararon, asimismo, que sus salidas se dan en el marco de discusiones internas y no por el escándalo de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , que involucran a Karina Milei y a Lule Menem en un presunto caso de corrupción.

Lanzamiento de campaña | LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. La decisión es clara, y estamos preparados para caminar con libertad, construir un país distinto y nunca más, volver al pasado. ¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO! pic.twitter.com/Q7Ut718cjM

De esta forma, el próximo viernes 5 de septiembre, habrá en San Francisco un par de lugares vacíos en el salón de Amigos del Bien, cuando desde las 18.30 se realice el primer acto departamental de campaña en esta ciudad, con la presencia de los candidatos a diputados violetas.

El enojo de referentes de Arroyito con la conducción de La Libertad Avanza

Marcos Bozzana y Juan Pablo Maldini, quienes tenían la tarea del armado político de LLA en Arroyito, emitieron un comunicado indicando que renunciaron debido “a las constantes operaciones impulsadas por lo peor y lo más rancio de la política, que hoy está dentro de La Libertad Avanza”, asegurando que se trata de personas -las cuales no mencionan- que llegaron puestas a dedo para repartirse poder y cargos.

La dupla consideró también que quedaron muy detrás los valores y principios que los llevaron a sumarse al espacio hace más de dos años. Además apuntaron a la dirigencia dentro del departamento San Justo, actualmente encabezada por el empresario Guillermo Quiroga, pero que tuvo a otros dirigentes previamente. “Lamentablemente ganaron los malos y no estamos dispuestos a mentirle a la gente que confió desde el principio en nuestra propuesta”, dijeron. En este punto, tampoco identificaron puntualmente a ningún dirigente en su comunicado.

comunicado LLA Arroyito El comunicado publicado por los dos referentes de LLA de Arroyito.

Arroyito, cabe destacar, es una ciudad gobernada actualmente por el radical Gustavo Benedetti, quien integra desde hace varios años las filas del cordobesismo.

También hay decepción en Las Varillas

Horas después de conocerse el comunicado desde Arroyito, un referente de Las Varillas, Brian Boeris, emitió un comunicado expresando el rechazo al rumbo que está tomando el espacio político en su ciudad y la provincia: “Las prácticas actuales nos alejan del objetivo inicial de conformar una alternativa distinta a la vieja política. Repetir los mismos vicios de siempre solo garantiza los mismos fracasos”, afirmó.

Tras su desvinculación formal, Boeris reforzó su postura destacando a Letra P que observó cosas que no le gustaron, sobre todo en el acto de campaña del pasado sábado con la presencia de dirigentes que, según su entender, se hicieron liberales “de golpe” porque antes pertenecían a otras fuerzas y hasta cuestionaban al Presidente.

Bornoroni Gonzalo Roca Soldano Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca y Laura Soldano, referentes de LLA en Córdoba.

“Para ser más de lo mismo no nos metimos en esto, alguien que entró por un cargo seguramente se va a quedar, va a aguantar. No es mi caso”, apuntó Boeris, quien recordó que empezó a trabajar en el armado de esta fuerza en Las Varillas en las Paso de 2023, y recordó que una vez conformado el partido enviaron más de 300 fichas de afiliación desde esta localidad.

No obstante, desde LLA San Francisco indicaron que quien oficia como referente del espacio en la actualidad es José Dabbene, quitándole ese rol a Boeris.

Esta ciudad es bastión del ministro de Gobierno provincial, Manuel Calvo, aunque es gobernada desde 2019 por el vecinalista,.Mauro Daniele.

Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca llegan a San Francisco

Por otro lado, la conducción de La Libertad Avanza en Córdoba anunció un acto el próximo viernes 5 de septiembre en San Francisco, desde las 18.30 en el salón de Amigos del Bien.

Estarán presentes el líder del partido en la provincial, el diputado Gabriel Bornoroni y los candidatos Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado y el sanfrancisqueño quien tiene a cargo el armado en su ciudad y a nivel departamental, Guillermo Quiroga.

Gabriel Bornoroni y Guillermo Quiroga1.jpg Guillermo Quiroga, el referente de LLA en San Francisco junto a Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni, a quienes recibió tiempo atrás.

Desde la semana pasada, LLA viene llevando su campaña en distintos puntos de Córdoba, predicando “el camino hacia la libertad” para llegar a la Cámara de Diputados.

Desde el partido apuntan a “volver a ganar la provincia”, desdibujando la instancia legislativa y apuntando a 2027. No obstante, en el interior y en la capital, los referentes violetas marcan presencia para cooptar votos de su mayor contrincante, Provincias Unidas de Martín Llaryora y Juan Schiaretti.