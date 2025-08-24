Fernet con rosca

Gabriel Bornoroni arranca la campaña con un diario, la encuesta de los cinco puntos y más JxC blue adentro

El jefe de LLA en Córdoba hará la primera reunión estratégica en campaña. Radicales y macristas en primera fila. Cómo proyectan el duelo Roca vs. Schiaretti.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Gabriel Bornoroni, de gira por el interior de Córdoba.

Gabriel Bornoroni, de gira por el interior de Córdoba.

Notas Relacionadas
Martín Llaryora y Gabriel Bornoroni
Cierre de listas

Córdoba: Llaryora y Bornoroni ganaron y ahora van por el gran duelo en un mar de listas

Por  Yanina Passero

Bornoroni presentará este lunes, cerca del mediodía, estas anotaciones minuciosas. “La campaña tiene un plan día por día”, ilustran en ese bornoronismo que empezó a gestarse la noche del domingo del cierre de listas cuando se impuso su estrategia de la pureza violeta.

El estacionero -que en privado dice que aprendió rápido a hacer política- tomará sus precauciones frente a la nómina de ignotos que confeccionó.

El primer acto de Gabriel Bornoroni

En el primer acto de estrategia de campaña, además de la nómina que encabezará su socio Gonzalo Roca, se sumará buena parte del elenco aliado que no pudo cerrar oficialmente la alianza a la que sí pudo entrar el Frente Cívico de Luis Juez.

Además del senador estarán el diputado radical con peluca Luis Picat y su par en el recinto Soledad Carrizo, que se referencia con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. También Belén Avico, de la tropa amarilla que banca a Milei y que integra la candidata Laura Rodríguez Machado.

Belen Avico, Luis Picat y Rodríguez Machado.jpg
Belén Avico, Luis Picat y Laura Rodríguez Machado.

Belén Avico, Luis Picat y Laura Rodríguez Machado.

Fueron invitados personalmente por Bornoroni y aceptaron el convite. A la dupla que tiene buena presencia en el norte de Córdoba se sumará la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, que se saltó la abstención que sugirió la vocera macrista, Soher El Sukaria. También estará la diputada Cecilia Ibáñez, que dejó a Oscar Zago en banda en las últimas horas y pidió su repatriación al bloque de Bornoroni.

El empresario estacionero podrá dar alguna señal de que ese Juntos por el Cambio blue -que no se pudo gestar para hacerle frente a LLA- también le pertenece. Aprovechará el malestar latente en cierta parte del radicalismo que todavía no digiere el renunciamiento histórico de Rodrigo de Loredo.

El café con Rodrigo de Loredo

Bornoroni y De Loredo hablaron después del vídeo donde el diputado radical dijo que un “cordobés jamás aceptará la sumisión”. La charla fue cordial, pero terminó con la conclusión flotando de que su par en el recinto no moverá un dedo ni para Ramón Mestre, que vestirá los colores de la Lista 3, ni para el oficialismo nacional. "No sé a quién voy a votar todavía", juega a las incógnitas De Loredo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1956475899454403056&partner=&hide_thread=false

Flota la pregunta sobre una posible incorporación de De Loredo al gabinete nacional después de diciembre. Desde las dos trincheras lo niegan.

Terminado el trabajo de suturar heridas, Bornoroni explicará a la tropa cómo será el trabajo que apunta a cubrir toda la provincia. Este dirigente que mostró una construcción personalista estaría dispuesto a abrir el juego para conectar a referentes y sus bases. “Todo el mundo tiene que estar movilizado, aunque el trabajo en redes sociales será feroz”, anticipan.

Gonzalo Roca vs. Juan Schiaretti

La campaña arranca en un contexto desfavorable. Los chats del ex director de la Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, que comprometen a Karina Milei, tienen en vilo a la Casa Rosada. En Córdoba, dicen seguir por los medios la rosca que compromete a los hermanos en un escándalo de corrupción. “Que sea la Justicia la que resuelva”; “si son chorros que vayan presos”, sueltan frases que sugieren disociación.

Bornoroni dice a los suyos que no admitirá distracciones. Tiene encuestas sobre la mesa que le dicen que su amigo le ganaría al candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, por cinco puntos.

Gabriel Bornoroni, Gonzaro Roca, Luis Juez
Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, cabeza de lista de LLA en Córdoba

Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, cabeza de lista de LLA en Córdoba

Al poder de la marca, en el Panal, donde se sienta Martín Llaryora, retrucan con el poder del nombre: “Las primeras encuestas nos asustan un poco…pero de lo bien que le dan al Gringo”.

Schiaretti y Llaryora buscarán nacionalizar la elección. Bornoroni también: en su diario de campaña tiene comprometida una visita de Milei a Córdoba. También habrá desfile ministerial con Patricia Bullrich y Guillermo Francos.

Milei o el pasado, lo nuevo o lo viejo, serán las antítesis que presentará LLA para empujar a Roca y la nómina que le sigue. El próximo sábado 30 será el primer acto oficial de campaña en Córdoba con la presencia del presidente de la cámara baja, Martín Menem.

Temas
Notas Relacionadas
Laura Soldano, del mundo fit a la política libertaria.
LIBERTARIA ZEN

Quién es Laura Soldano, la aliada fit de Bornoroni que quiere mudarse de Río Cuarto al Congreso

La influencer y exmodelo entró a la política tras una revelación mística. El cambio de vida por el proyecto de Javier Milei. Agropower y meditación.
Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Sebastián Roca, en la presentación de candidatos de LLA en Córdoba.
Elecciones | 26 de octubre

Juez acaparó el debut de la lista libertaria, pero Bornoroni ya le ajusta la mordaza

El alfil de Karina Milei será jefe de campaña. El senador "acompañará", pero deberá subirse al plan proselitista "positivo". ¿Una contienda sin golpes bajos?

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Guillermo Francos. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Francos deberá responder sobre Spagnuolo en su informe de gestión

Por  Mauricio Cantando
Alejandro Vilches, el interventor de la ANDIS designado por Javier Milei. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El bombero designado por el gobierno anti-Estado para enfriar la ANDIS: más casta no se consigue

Por  Juan Rezzano
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario: el presidente eligió hablar de teoría económica.
CÍRCULO ROJO

Milei en Rosario: coimas cero, otra clase de Economía y la compañía de Karina

Por  Ramiro Porchietti
Diego Spagnuolo con Javier Milei. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El Gobierno teme que Spagnuolo se convierta en un arrepentido

Por  Pablo Lapuente