Gabriel Bornoroni arranca la campaña con un diario, la encuesta de los cinco puntos y más JxC blue adentro

Bornoroni presentará este lunes, cerca del mediodía, estas anotaciones minuciosas. “La campaña tiene un plan día por día”, ilustran en ese bornoronismo que empezó a gestarse la noche del domingo del cierre de listas cuando se impuso su estrategia de la pureza violeta.

El estacionero -que en privado dice que aprendió rápido a hacer política- tomará sus precauciones frente a la nómina de ignotos que confeccionó.

En el primer acto de estrategia de campaña, además de la nómina que encabezará su socio Gonzalo Roca , se sumará buena parte del elenco aliado que no pudo cerrar oficialmente la alianza a la que sí pudo entrar el Frente Cívico de Luis Juez .

Además del senador estarán el diputado radical con peluca Luis Picat y su par en el recinto Soledad Carrizo , que se referencia con el gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo . También Belén Avico , de la tropa amarilla que banca a Milei y que integra la candidata Laura Rodríguez Machado .

Belen Avico, Luis Picat y Rodríguez Machado.jpg Belén Avico, Luis Picat y Laura Rodríguez Machado.

Fueron invitados personalmente por Bornoroni y aceptaron el convite. A la dupla que tiene buena presencia en el norte de Córdoba se sumará la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, que se saltó la abstención que sugirió la vocera macrista, Soher El Sukaria. También estará la diputada Cecilia Ibáñez, que dejó a Oscar Zago en banda en las últimas horas y pidió su repatriación al bloque de Bornoroni.

El empresario estacionero podrá dar alguna señal de que ese Juntos por el Cambio blue -que no se pudo gestar para hacerle frente a LLA- también le pertenece. Aprovechará el malestar latente en cierta parte del radicalismo que todavía no digiere el renunciamiento histórico de Rodrigo de Loredo.

El café con Rodrigo de Loredo

Bornoroni y De Loredo hablaron después del vídeo donde el diputado radical dijo que un “cordobés jamás aceptará la sumisión”. La charla fue cordial, pero terminó con la conclusión flotando de que su par en el recinto no moverá un dedo ni para Ramón Mestre, que vestirá los colores de la Lista 3, ni para el oficialismo nacional. "No sé a quién voy a votar todavía", juega a las incógnitas De Loredo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1956475899454403056&partner=&hide_thread=false Tomé una decisión. pic.twitter.com/YKJyZENpQs — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) August 15, 2025

Flota la pregunta sobre una posible incorporación de De Loredo al gabinete nacional después de diciembre. Desde las dos trincheras lo niegan.

Terminado el trabajo de suturar heridas, Bornoroni explicará a la tropa cómo será el trabajo que apunta a cubrir toda la provincia. Este dirigente que mostró una construcción personalista estaría dispuesto a abrir el juego para conectar a referentes y sus bases. “Todo el mundo tiene que estar movilizado, aunque el trabajo en redes sociales será feroz”, anticipan.

Gonzalo Roca vs. Juan Schiaretti

La campaña arranca en un contexto desfavorable. Los chats del ex director de la Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, que comprometen a Karina Milei, tienen en vilo a la Casa Rosada. En Córdoba, dicen seguir por los medios la rosca que compromete a los hermanos en un escándalo de corrupción. “Que sea la Justicia la que resuelva”; “si son chorros que vayan presos”, sueltan frases que sugieren disociación.

Bornoroni dice a los suyos que no admitirá distracciones. Tiene encuestas sobre la mesa que le dicen que su amigo le ganaría al candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, por cinco puntos.

Gabriel Bornoroni, Gonzaro Roca, Luis Juez Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, cabeza de lista de LLA en Córdoba

Al poder de la marca, en el Panal, donde se sienta Martín Llaryora, retrucan con el poder del nombre: “Las primeras encuestas nos asustan un poco…pero de lo bien que le dan al Gringo”.

Schiaretti y Llaryora buscarán nacionalizar la elección. Bornoroni también: en su diario de campaña tiene comprometida una visita de Milei a Córdoba. También habrá desfile ministerial con Patricia Bullrich y Guillermo Francos.

Milei o el pasado, lo nuevo o lo viejo, serán las antítesis que presentará LLA para empujar a Roca y la nómina que le sigue. El próximo sábado 30 será el primer acto oficial de campaña en Córdoba con la presencia del presidente de la cámara baja, Martín Menem.