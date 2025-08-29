Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: La Libertad Avanza largó la campaña con actos múltiples, la grieta como consigna y el norte en el '27

El armado de Bornoroni apuesta a recorridas en el interior. Acto central en capital con arenga anticipada para la gobernación. Bajo perfil por el Karinagate.

Por Yanina Babiachuk
Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca y Laura Soldano, referentes de LLA en Córdoba.

Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca y Laura Soldano, referentes de LLA en Córdoba.

Sólo con representación local, La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei puso en marcha su campaña en distintos puntos de Córdoba. Con la lista armada por Gabriel Bornoroni y encabezada por Gonzalo Roca, los jugadores empiezan a predicar “el camino hacia la libertad” para llegar a la Cámara de Diputados.

Desde el partido apuntan a “volver a ganar la provincia”, desdibujando la instancia legislativa y apuntando a 2027. Mientras tanto, en el interior y en la capital, los referentes violetas marcan presencia para cooptar votos de su mayor contrincante, Provincias Unidas de Martín Llaryora Juan Schiaretti.

Lo realizan con actos simultáneos y sin referentes nacionales anunciados que, en el medio del escándalo por los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que involucran a Karina Milei en un presunto caso de corrupción, enfocan sus energías en el 7 de septiembre, fecha de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

La Libertad Avanza instala la grieta

Tras la presentación oficial de las listas en Córdoba, el partido violeta comenzó a desarrollar eventos con los candidatos e instaló la consigna de la grieta: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”. Una consigna muy alejada a la bonaerense que pide "Kirchnerismo Nunca Más".

El acto central de lanzamiento es este sábado en el Salón Alto Botánico, ubicado al noroeste de la capital mediterránea donde estarán presentes todos los candidatos para las elecciones del 26 de octubre y donde se esperan “sorpresas”, según adelantaron desde las fuerzas del cielo.

Sin embargo, los referentes que forman parte de la lista, con la campaña proselitista al hombro, ya recorren el interior provincial. El objetivo parece estar enfocado más en 2027 y no en la instancia en curso, de medio término: “Volver a ganar la provincia” para que “Córdoba protagonice el cambio que vive el país”, señalaron altas fuentes libertarias.

Con los encuentros comando integrados de campaña, el diputado y jefe de bloque de LLA, Bornoroni visitó este viernes Río Segundo junto al cabeza de lista. Laura Soldano, número dos, y Guillermo Quiroga, el noveno candidato, se congregaron en Tercero Arriba. Río Primero es otro punto de la provincia en donde la actual diputada bullrichista del PRO, Laura Rodríguez Machado, que ocupa el cuarto renglón, diserta junto a Romina Caggiano, la octava enlistada.

Las fuerzas del cielo en Córdoba, en jaque

La provincia de Córdoba, donde Javier Milei ganó la presidencia con el 74% de los votos, es la tercera más afectada por el escándalo de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que involucran a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Una encuesta del Grupo Feedback muestra que el 59% de la sociedad argentina rechaza el manejo del caso, pero en Córdoba ese porcentaje se eleva al 62%, lo que convierte a la provincia en la tercera más crítica, detrás de la Ciudad de Buenos Aires (64%) y la provincia de Buenos Aires (63%).

gonzalo roca bornoroni
Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza en C&oacute;rdoba

Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza en Córdoba

Ahora, los libertarios, no solo tienen que enfrentarse a sus contrincantes naturales de partidos opositores, sino hacer frente al avasallamiento mediático y judicial que, con los días contados, pisa algo más que talones.

Es en este huracán en que se envuelve el círculo cercano al presidente, desde Córdoba ajustan el foco: “Estamos sumando mucho músculo político de dirigentes y espacios que van a empezar a acompañarnos”.

