Por la implosión del PRO, el peronismo va por la banca de Martín en el Consejo de la Magistratura de Río Negro

La salida de Martina Lacour del bloque PRO en la Legislatura de Río Negro detonó una crisis que ya venía madurando y que ahora amenaza con alterar el equilibrio de poder en la provincia. La barilochense formalizó su alejamiento con un documento cargado de críticas contra Juan Martín , que ahora ve peligrar su silla en el Consejo de la Magistratura.

Sucede que el movimiento deja al PRO rionegrino al borde de perder uno de los lugares más sensibles dentro del sistema político rionegrino, que es la representación de la primera minoría en el Consejo. Según comentó a Letra P , el destino de la legisaldora sería un monobloque pero sin la formalidad que requiere la conformación administrativa para no generarle recursos extras a la legisladores. En rigor, mantendría sus dos asesores.

La ruptura expone el deterioro interno del PRO provincial en medio de la fragmentación opositora, las tensiones con La Libertad Avanza y el avance de nuevos armados legislativos vinculados al diputado nacional Aníbal Tortoriello . En paralelo, el oficialismo de Juntos Somos Río Negro observa el escenario con preocupación y ya mueve fichas para evitar que el peronismo sorista gane terreno institucional dentro de uno de los organismos clave del Poder Judicial.

La salida de Lacour no sorprendió. El quiebre político ya se había insinuado durante el fin de semana, cuando la legisladora no fue invitada al encuentro partidario que el PRO realizó en Bariloche . La semana anterior, había intentando presentar una lista para enfrentar a Martín en la interna partidaria.

Este lunes, la ruptura quedó formalizada mediante dos notas dirigidas al vicegobernador Pedro Pesatti y al presidente del bloque PRO. Allí, Lacour comunicó que abandonaba la bancada amarilla y que continuaría su mandato como legisladora independiente.

El contenido del documento terminó convirtiéndose en una durísima acusación pública contra la conducción partidaria del legislador macrista, a quien responsabilizó de haber vaciado de participación interna al PRO y de conducir el espacio bajo una lógica de exclusión política.

En el escrito, Lacour denunció que la conducción partidaria “incumplió sistemáticamente” la Carta Orgánica, bloqueó la competencia interna y reemplazó la construcción política colectiva por un esquema de obediencia personal. “La conducción instaló una lógica maniquea —buenos de un lado, malos del otro— que reemplazó la construcción colectiva por la obediencia personal”, sostuvo la legisladora en uno de los párrafos más explosivos del texto.

Lacour también cuestionó la existencia de “sectores cerrados” dentro del PRO y acusó a la conducción de fomentar divisiones internas en lugar de resolverlas. Según expresó, el partido terminó funcionando como un esquema de pertenencias personales donde sólo tenían espacio quienes integraban el círculo político más cercano a Martín.

El sorismo observa la oportunidad

En ese nuevo escenario, el bloque Vamos Con Todos, liderado por el roquense José Luis Berros, quedaría en condiciones de reclamar formalmente el lugar de la primera minoría legislativa. Allí es en donde todas las miradas apuntan al jefe de bloque.

Ese espacio cuenta actualmente con cinco legisladores, uno más que el PRO tras la salida de Lacour. Por esa razón, sectores vinculados al sorismo consideran que podrían exigir la representación parlamentaria en el Consejo de la Magistratura que hoy ocupa Martín.

Jose Luis Berros legisaldor Río Negro El legislador peronista roquense, José Luis Berros.

La situación representa una amenaza política seria para el armado de poder que controla actualmente el oficialismo provincial. El Consejo de la Magistratura es uno de los organismos más sensibles de la estructura institucional rionegrina porque tiene incidencia directa en la selección y eventual sanción de jueces.

El cuerpo está integrado por ocho miembros, entre ellos tres representantes legislativos, dos por la mayoría parlamentaria que hoy ocupan el delfín de Weretilneck, Facundo López, y Lucas Pica; y uno por la primera minoría. Precisamente ese último asiento es el que quedaría en discusión tras la implosión del bloque PRO.

El oficialismo ve el quiebre como una amenaza. Que el sorismo, principal adversario público del gobernador, tenga ese lugar en el organismo donde se tratan los pliegos de los jueces provinciales no es algo que caga demasiado bien en Juntos Somos Río Negro. Es por eso que ya el gobernador piensa como una posibilidad de sostener a Martín, incluso como primer paso de una posible alianza en General Roca, tierra de los Soria, para las próximas elecciones municipales.

Mientras tanto, otro bloque que también podría reclamar esa representación es el PJ-Nuevo Encuentro, presidido por Daniel Belloso, que también cuenta con cinco integrantes dentro de la Legislatura, aunque este espacio fue en colectora del oficialismo de Juntos Somos Río Negro en el 2023 desde Nos Une Río Negro. Ni el reglamento interno ni las fuentes consultadas por Letra P dejan del todo claro qué pude pasar si ambos espacios reclaman la misma silla.

Pero el espacio de Belloso tampoco atraviesa su mejor momento interno. No sólo porque el jefe de bancada se encuentra cercado por un pedido de desafuero atado a la causa Techo Digno sino porque el legislador Pedro Dantas aparece cada vez más alineado con el oficialismo provincial y, según distintas fuentes parlamentarias, hasta hace pocas semanas analizaba la posibilidad de conformar un bloque propio.

En ese contexto de fragmentación y reacomodamientos, la movida de Lacour terminó funcionando como el detonante de una crisis mucho más profunda dentro del sistema político rionegrino.

La Legislatura de Río Negro al rojo vivo

La salida de Lacour dejó al bloque PRO reducido a cuatro integrantes: Martín, María Laura Frei, Ofelia Stupenengo y Juan Murillo. Sin embargo, no todo es tan lineal.

Si bien los movimientos dentro del espacio amarillo amenazan con cambiar el reparto de poder dentro de la Legislatura, el nuevo esquema debe aprobarse formalmente. Además de la partida de la legisladora barilochense, falta todavía definir la constitución legislativa de Cambia Río Negro, el espacio político vinculado a Aníbal Tortoriello y alineado parcialmente con sectores de La Libertad Avanza.

Aunque ese armado ya cuenta con aval político y administrativo otorgado mediante resolución del vicegobernador Pedro Pesatti, todavía no posee reconocimiento legislativo pleno como bloque parlamentario dentro de la cámara. Como ya contó Letra P, la conformación de la bancada debe ser validada en Labor Parlamentaria, la comisión que define la agenda legislativa y que el oficialismo maneja con su mayoría.

En el colmo de la disputa interna, hasta este lunes la página oficial de la Legislatura presentaba a ese espacio como "en suspenso", debido a ese tire y afloje entre las mayorías parlamentarias y la conducción del cuerpo.

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Ese detalle es el que hasta ahora le permitió al PRO conservar el lugar de la primera minoría legislativa y, en consecuencia, sostener su representación en el Consejo de la Magistratura. Sin la aprobación en el recinto que depende de las mayorías parlamentarias, el amarillos sigue siendo oficialmente el bloque opositor más fornido.

Sin embargo, si Cambia Río Negro obtiene aprobación parlamentaria definitiva y Lacour oficializa su desprendimiento, el bloque del PRO quedría con cuatro integrantes y perdería peso dentro de la estructura legislativa, siendo superado en cantidad por los dos espacios del panperonismo.

La interna frustrada y el quiebre definitivo

El conflicto interno terminó de escalar durante el proceso partidario para renovar autoridades del PRO rionegrino. Lacour intentó competir con una lista propia para disputar la conducción partidaria, pero finalmente la Junta Electoral rechazó su presentación. Ese episodio dejó heridas profundas dentro del espacio. En su carta de renuncia, la legisladora sostuvo que existió una maniobra deliberada para impedir la competencia interna y preservar una conducción sin discusión política.

“Se avanzó en la desarticulación de la lista rival para impedir la competencia y preservar una conducción sin discusión interna”, disparó.

image Martina Lacour, legisladora del PRO Río Negro que ya no estará más en ese espacio.

El enfrentamiento entre ambos sectores no es nuevo. De hecho, Lacour y Martín habían compartido protagonismo político durante la campaña legislativa del año pasado, cuando encabezaron juntos la lista del PRO al Congreso. Sin embargo, el vínculo terminó deteriorándose rápidamente después de la elección y explotó definitivamente en la disputa partidaria.