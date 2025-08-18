Luis Juez acaparó el debut de la lista libertaria, pero Gabriel Bornoroni ya le ajusta la mordaza

La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba , encabezada por Gabriel Bornoroni , brindó una conferencia de prensa para presentar la lista para la Cámara de Diputados para representará a Javier Milei en las elecciones del 26 de octubre. Pese a no estar en la nómina, una de las sillas fue ocupada por el senador Luis Juez .

La listas de "leales" a Karina Milei se ubicaron en las sillas siguientes: el abogado que encabeza, Gonzalo Roca ; la influencer Laura Soldano , el titular de PAMI en la provincia, Marcos Patiño , la bullrichista Laura Rodríguez Machado y el director local de Vialidad Nacional, Enrique Lluch .

Si bien Juez es aliado formal en la alianza, el jefe de campaña libertario indicó que el líder del Frente Cívico “acompañará” y anticipó que la apuesta proselitista será por la positiva.

El senador cordobés tiene mandato en la Congreso hasta 2027 y, con expresas e explícitas intenciones de ser el próximo candidato a gobernador por La Libertad Avanza en Córdoba, había dicho que no tenía intenciones de ser parte de la lista que aspiran tener una banca en Diputados.

Sin embargo, llamó la atención su presencia en la conferencia de prensa que encabezó el jefe de campaña y presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, este lunes en el hotel de la capital mediterránea, propiedad de la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero .

La centralidad que tuvo Juez en el lanzamiento de listas abrió la pregunta sobre su rol en la campaña de las fuerzas del cielo: ¿será el encargado de morderle los tobillos a Juan Schiaretti, un histórico rival? Sin un rol protagónico dentro de esta carrera electoral, Bornoroni dijo que el senador "acompañará" y que la campaña y la agenda serán “positivas”.

Una buena señal para Juan Schiaretti

El perfil bajo, sin ataques, que anticipa Bornoroni puede ser leído con alivio en el Panal, como se denomina al Centro Cívico de la provincia, Una señal que también indica que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se apegará a su estrategia purista y anclada en la discusión nacional que, esta vez, el cordobesismo quiere plantear en el marco del armado federal de Provincias Unidas.

Ante la presentación de los candidatos libertarios por Córdoba, donde no se destacan grandes pesos políticos, sumado a un rol de acompañante de Juez, puede interpretarse que será una campaña cómoda para los principales duelistas. Aparentemente, la voluntad está expresada desde ambas facciones.

En esa sintonía, Bornoroni eligió otro objetivo y señaló, como ejemplo, a Natalia de la Sota por hacer “campaña abiertamente para frenar al Presidente Milei. Es lo único que les interesa, poner palos en la rueda para que la Argentina no pueda mejorar”.

Por su parte, el exgobernador y cabeza de la lista Provincias Unidas, Juan Schiaretti, en la jornada de cierre de listas y en tono conciliador, difundió un video donde expresó que su decisión de ser candidato responde a la necesidad de aportar experiencia parlamentaria en “un cambio de era” y advirtió que su objetivo es evitar que la esperanza social se transforme en frustración. No polemizó, al menos en esta etapa, y muchas voces anticipan que tampoco lo hará porque no es su estilo.

Con estos factores sobre la mesa, se abre una ventana a una campaña sin golpes bajos. No al menos en la primera etapa.

Las fichas de La Libertad Avanza en Córdoba

“Estamos contentos de ofrecerles a los cordobeses una lista 100% liberal, que va a ir al Congreso a defender las reformas que necesita el país”, afirmó en el Hotel Quinto Centenario Bornoroni, encargado de armar la lista de candidatos.

El Presidente del partido a nivel provincial presentó a su mano derecha, Gonzalo Roca, abogado, apoderado de LLA en Córdoba, que encabeza la propuesta libertaria. Lo secunda Laura Soldano, influencer, empresaria, exmodelo y pareja de Gastón González, el corredor del rally Dakar a quien tentaron para que fuera candidato a intendente de Río Cuarto. No estuvo la pastora Evelin Barroso, que durante la tarde de este lunes estuvo envuelta en rumores de renuncia, que desde el equipo del estaciones desmintieron.

Si bien Laura Rodríguez Machado es diputada del PRO, es fiel a la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, afiliada recientemente a La Libertad Avanza. Con su nombre en el cuarto renglón apuntará a acapararle los votos amarillos a Oscar Agost Carreño.

En el evento también estuvieron presentes quienes ocupan el tercer y quinto lugar en la lista: Marcos Patiño y Enrique Lluch.