Pliegos judiciales: Mahiques premió a gobernadores aliados y a Comodoro Py para destrabar la votación

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , envió una nueva tanda de pliegos judiciales al Senado con el objetivo de destrabar el trámite de los 77 candidatos que propuso hace un mes y aún no consiguen el aval para ser aprobados. Entre los aspirantes hay pedidos de gobernadores aliados y de figuras de peso en Comodoro Py.

Como explicó Letra P , el PRO , un sector de la UCR y los partidos provinciales se negaron a firmar dictámenes de los aspirantes a ocupar vacantes judiciales que expusieron durante los últimos 15 días en la comisión de Acuerdos.

La queja principal es que los pliegos enviados fueron para ocupar en su mayoría cargos de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se conoce como Comodoro Py . Su peso radica en que allí tramitan las causas por corrupción.

La rebelión de los aliados impidió a Patricia Bullrich incluir en la sesión que quiere pedir para el jueves a un puñado de propuestas para jueces. De todos modos, la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta mantendría la reunión -que sería a las 16 horas- para darle ingreso formal a los 46 expedientes nuevos y aprobar la prórroga en su cargo de juez de Casación de Carlos Mahiques , padre del ministro.

Este lunes en la mesa de entradas del Senado habían ingresado 12 pliegos, pero se espera que martes y miércoles llegue el resto. El primer tramo fue para cumplir con aliados que integran la comisión de Acuerdos. Por caso, está Juan Marcelo Bruella Acevedo, candidato a fiscal de Corrientes, representado en las audiencias por Carlos Espínola, de Provincias Unidas (PU).

En la lista hay dos aspirantes a juez del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán: Ángel Luna Roldán y Pablo Robledo Toledo. Esta provincia está representada en la comisión por dos senadoras aliadas: Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ambas cercanas al gobernador Osvaldo Jaldo.

La lista que llegó a la cámara alta tiene un favor para Carlos Rovira, líder del Gobierno de Misiones y con firma en Acuerdos. Fue incluida la candidata a jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Ruth María Ponce de León.

La UCR tiene un reconocimiento también con la candidatura de María Virginia Ise como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, la capital de Chaco, gobernada por el radical Leandro Zdero. En las nóminas que llegarán en los próximos días se espera la candidatura de Patricio Nicolás Sabadini como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

El amigo de Lijo

La lista que llegó este lunes al Senado tiene un pliego para San Juan, con la candidatura de Leopoldo Jorge Rago Gallo, en el juzgado federal 2. Los candidatos que Mahiques enviará los próximos días tienen más gratitudes con gobernadores aliados. Se espera que Mendoza tenga el pliego de Fernando Gabriel Alcaraz, fiscal general de los tribunales orales en lo criminal.

La familia judicial será premiada con un nombre de peso: Juan Tomás Rodríguez Ponte, propuesto para el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Se trata ni más ni menos que del titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), el organismo encargado de las escuchas judiciales.

En Comodoro Py se lo vincula al juez Ariel Lijo, quien instruye una de las causas contra Manuel Adorni. El magistrado puja con Mahiques por ser candidato a procurador general, un cargo que se disputará en el segundo semestre.

la-nominacion-de-ariel-lijo-para-la-corte-se-SGJENBLWWFH77NCIKK73PZ437M.jpg.avif Ariel Lijo, candidato a Juez de la Corte Suprema de Justicia.

Rodríguez Ponte, además, es cercano al juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a cargo la investigación por el caso $LIBRA, la criptomoneda que promocionó Milei el 14 de febrero de 2025.

La audiencia más caliente

El próximo miércoles y jueves se completarán las audiencias de los 77 aspirantes a jueces. El último día será el plato fuerte. Expondrá Emilio Rosatti, candidato a juez de Santa Fe. Es el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Su designación estuvo cargada de polémicas, porque el joven jurista no fue el ganador del concurso. Además, resultó favorecido por la entrevista que realizó la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.

El próximo 14 en la comisión de Acuerdos también será la audiencia de Juan Manuel Mejuto, como candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal. En el PRO y la UCR desempolvaron archivos de un pasado de Mejuto en Justicia Legítima, la agrupación kirchnerista que funcionó en Tribunales.

Otro candidato resistido que expondrá el 14 es Pablo Matkovic, candidato a juez federal de juicio de Neuquén. Bullrich no le perdona haber presentado en 2017 un hábeas corpus contra ella, por su actuación como ministra de Seguridad en el allanamiento a la comunidad mapuche en Campo Maripe, zona del yacimiento Vaca Muerta. Matkovic tiene el respaldo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.