El manifiesto de Mauricio Macri cayó como una bomba en el PRO que empuja una candidatura de Santilli

El comunicado con críticas al Gobierno nacional que emitió el PRO cayó como una bomba en la Casa Rosada , pero también en buena parte de la dirigencia amarilla bonaerense que está buscando un acercamiento con La Libertad Avanza para 2027. En ese sector aseguran que se trató de una jugada de Mauricio Macri para plantarse frente a Javier Milei y negociar.

El denominado “Manifiesto del próximo paso”, publicado durante la tarde de este domingo, pegó mal en los espacios del PRO que comulgan con la idea de confluir con los libertarios en las próximas elecciones , ante una eventual reedición de la alianza que compartieron el año pasado. Entienden que el texto lanzó dardos venenosos contra la administración nacional, difíciles de explicar para quienes están en la gestión, cerca de ella o en el diálogo legislativo.

No obstante, los sectores más identificados con el expresidente se manifestaron a favor de esa comunicación y explicaron que se hizo en el momento justo. Allí creen que tienen la experiencia de haber atravesado momentos de turbulencia como el actual, y que la tarea del PRO es marcarle al Gobierno “la falta de pericia”. Si bien admiten que el comunicado no fue informado ni consultado con ningún referente amarillo, explican que no señalar esos puntos puede lesionar las intenciones de gobernar la provincia de Buenos Aires el año próximo.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida. Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T

El manifiesto generó desconcierto en el sector de legisladores e intendentes que vienen empujando la idea de que Diego Santilli sea el candidato a gobernador de Buenos Aires . El Colorado se reunió la semana pasada con los jefes comunales amarillos para tratar de agilizar una serie de demandas que tienen las intendencias para con el Gobierno, pero también sirvió para que el ministro del Interior manifestara la idea de volver a coincidir en un acuerdo electoral.

Para cualquiera de las dos cuestiones, el comunicado resulta un problema. El diálogo de Santilli con Milei y Karina Milei es bueno. El exdiputado se ganó la confianza de ambos y un misil como el del domingo lo deja en un lugar incómodo, tanto como para ayudar a los intendentes como para pedirles que lo banquen en la cruzada de 2027. Sobre todo porque el karinismo presiona para que Santilli se afilie a LLA si quiere ser el candidato del oficialismo.

ritondo-santilli-casarosadajpeg.jpeg.webp Diego Santilli y Cristian Ritondo, la cúpula del PRO bonaerense.

Lo mismo ocurre con Cristian Ritondo, el jefe bonaerense del PRO que promovió la alianza en 2025 y que tiene las mismas intenciones para lo que viene. Acercar posiciones en el Congreso, en un momento clave para el Gobierno, será difícil si Macri le pide a sus diputados poner mayor distancia con el bloque violeta. De hecho, hay legisladores que se sorprendieron con el manifiesto y se preguntaron qué sentido tuvo acompañar todos los proyectos del Ejecutivo. Será interesante saber qué les dirá Macri el próximo viernes 15, en Vicente López, a todos los legisladores de su partido por Buenos Aires. Analizan que es una estrategia del ingeniero para posicionarse y negociar mejor frente al Gobierno.

La banca amarilla

Sin embargo, hay una corriente del PRO ortodoxo que banca la postura que el partido tomó a nivel institucional. El jorgemacrismo se mantuvo en silencio, pero es el sector que siempre tomó mayor distancia de la coalición que Ritondo y Santilli sellaron para las elecciones provinciales. En esa tropa están los vicepresidentes del partido Pablo Petrecca y Soledad Martínez y la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile.

Mauricio Macri y Cristian Ritondo Mauricio Macri, entre Cristian Ritondo y Soledad Martínez.

Hay legisladores provinciales del PRO que le quitaron dramatismo al asunto. Allí ven que fue un mensaje de Macri para avisar que está jugando, pero le restaron importancia. Otros se subieron al texto y admitieron que es una autocrítica que el presidente del partido hace por el bien del Gobierno y de la Argentina. Explican que la falta de resultados en la economía cotidiana puede conducir al país al regreso del peronismo y que por eso es el momento de marcar lo que está mal.