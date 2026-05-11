Mauricio Macri avala la interpelación a Manuel Adorni y tensa con Cristian Ritondo

Mauricio Macri sacudió el tablero político con un comunicado del PRO que abrió la puerta a suspender su sociedad con Javier Milei . El expresidente no consultó a sus legisladores y en su texto embistió sin nombrarlo contra Manuel Adorni , en lo que pareció ser un consentimiento a su interpelación.

Los proyectos para llevar al banquillo al jefe de Gabinete se tratan el jueves en Diputados y el jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo , avisó a sus dirigidos que no darán cuórum. “No ayudaremos a sesiones pedidas por la oposición. Y por este tema no vamos a prestarnos al show del kirchnerismo. Lo de Adorni está en manos de la Justicia”, respondieron a Letra P voceros del bloque amarillo.

Como explicó este medio, la sesión fue pedida por la oposición no peronista con el objetivo de citar a comisiones y debatir las iniciativas presentadas para pedir informes verbales del jefe de Gabinete. Si Adorni volviera al recinto y trastabillara en su exposición, el Congreso podría expulsarlo.

El cuórum para el jueves es imposible porque los gobernadores de Provincias Unidas (PU) no quieren habilitar la sesión. Sólo si se desmarcan los aliados del Gobierno hay chances de iniciar el debate y, por si acaso, Ritondo advirtió que esa posibilidad no está en los planes, pese al mensaje de Macri.

Sin embargo, hay antecedentes que asustan a Milei: en agosto de 2024, por pedido de Macri, el PRO aportó votos para derogar el DNU que había aumentado los fondos reservados de la SIDE . Tal vez en las próximas horas surja una orden similar del expresidente, quien tiene línea directa con unos pocos de los 12 miembros de su bloque en Diputados. Algunos ya estarían recibiendo sus llamados.

Los mensajes de Mauricio Macri

El comunicado de Macri no hace alusión directa a Adorni, aunque en uno de los párrafos parece sugerir que el jefe de Gabinete debería aclarar su situación.

“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, es uno de los fragmentos de la carta del expresidente.

Luego señala que a los dos enemigos los enfrentará, “porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”.

Diputados amarillos consultados por Letra P desconocen si estas frases son un pedido de renuncia a Adorni. “Parecen generalidades, pero no se descarta porque no nos consultó a nosotros”, sostuvo uno de los referentes de la bancada de Diputados.

La misma fuente explicó que la prolongación del caso Adorni altera la convivencia del Gobierno y aliados. “Sobre todo porque no explica su situación y es soberbio. Quiere humillar y es peor”.

Cuando el jefe de Gabinete brindó su informe de gestión en Diputados, el PRO no hizo preguntas. El jueves también dejará sus sillas vacías. No ayudará con el cuórum, pero, si el debate empieza, no estará para poner el cuerpo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2053935678191198483&partner=&hide_thread=false DISCUSIÓN 2027 Macri fue contra LLA sin consultar a gobernadores y al alcalde porteño



Movimientos guiados por el instinto de autoconservación



https://t.co/GqcbSy5tQi

@francobasu pic.twitter.com/Zy1RGcvE8o — LETRA P (@Letra_P) May 11, 2026

Los nexos de Macri

El diputado del PRO que habla a diario con Macri es Fernando De Andreis, quien este domingo aclaró que no esperaban el retorno de Patricia Bullrich al partido, tras las diferencias que la exministra expuso con el Gobierno por el caso Adorni.

Bullrich pidió que el jefe de Gabinete anticipara la declaración jurada para explicar el origen de sus ingresos. El funcionario prometió hacerlo, pero sigue sin exhibir documentos a la Justicia.

En el Senado, el expresidente tiene como nexo al jefe de la bancada, Martín Goerling Lara, quien la semana pasada alteró los ánimos de la Casa Rosada, cuando anunció que se trataría el proyecto de Ficha limpia por fuera de la reforma política.

Esa propuesta no prosperó porque, como explicó Letra P, Karina Milei exige que el proyecto enviado por Milei al Senado se trate en su totalidad, con los otros temas incluidos, como eliminación de las Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y el endurecimiento de requisitos para presentar partidos políticos.

La secretaria general de la Presidencia puso un ultimátum: si Bullrich habilita el debate de Ficha limpia con los proyectos presentados por el PRO, se enfrentará al Gobierno tanto o más que Victoria Villarruel. La tensión entre ambas ya complicó la agenda del Congreso. “Con este conflicto, es muy difícil llamar a los aliados”, reconoció una autoridad libertaria a Letra P.

Amarillos molestos

El comunicado del PRO logró incomodar a los diputados conducidos por Ritondo, tanto que no está confirmada la reunión de bloque habitual, citada para cada martes por la noche.

Con la migración de los aliados de Bullrich a La Libertad Avanza, en diciembre, la bancada amarilla quedó con 12 miembros. Además de De Andreis, hay más figuras que reportan a Macri como Antonela Giampieri, Daiana Fernández Molero y Martín Yeza.

El vicepresidente del bloque es Javier Sánchez Wrba, quien fue reelecto en octubre por la provincia de Buenos Aires, a partir de una gestión de Ritondo, a quien también responde sin intermediarios Florencia De Censi.

Quedaron sueltos el larretista Álvaro González y Alejandro Finocchiaro, el exministro de Educación, de buen vínculo con Ritondo. El jefe de la bancada supo tener vínculo con todos los actores del oficialismo ampliado. Coordinó sesiones con Martín Menem, pero negoció para sustituirlo, a partir de su vínculo con Santiago Caputo. Nunca perdió contacto con Macri, aunque evita chocar de frente con el Gobierno. No es un equilibrio fácil.