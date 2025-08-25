Elecciones | 26 de octubre

Juan Schiaretti le arrebató intendentes a Rodríguez Machado y engordó la pata transversal de Provincias Unidas

En la previa de la cumbre del exgobernador con radicales, el armador Facundo Torres sumó al redil a cinco autoridades de JxC de Santa María.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Martín Llaryora y Juan Schiaretti encabezarán esta tarde un encuentro de estrategia de campaña con intendentes de la UCR y otros partidos

Por  Yanina Passero

Horas antes de que el primer candidato de Provincias Unidas encabece el encuentro de esta tarde con el intendentismo no peronista que lo apoya, se sumaron nombres reconocidos de la política del departamento Santa María al proyecto nacional que integran cinco gobernadores opositores a Javier Milei. Todos ellos ganaron sus localidades de la mano de Juntos por el Cambio y fueron muy activos en la campaña presidencial de Patricia Bullrich.

Se trata de Brian Heredia (La Paisanita) -delfín directo de uno de los armadores de Rodríguez Machado, el exjefe comunal Ignacio Sala-, Alberto Nieto (Villa La Bolsa); José Ledesma (San Clemente); José Ludueña (Villa del Prado), dirigente cercano a Soher El Sukaria y Mauricio Macri, y Eduardo Romero (Rafael García), el único radical de este lote.

Juan Schiaretti engorda la tropa territorial

Hasta ahora, en el departamento Santa María se contabilizan 21 localidades alineadas con Schiaretti, 16 de origen peronista y cinco aliadas. Quedan afuera Bouwer, Toledo y Anisacate, a cargo de la exbullrichista y libertaria Natalia Contini.

El pase de estos dirigentes que apoyaron a Bullrich o se movían en las zonas de influencia de la ministra de Seguridad y su armadora local ocurre casi en simultáneo con la reunión de estrategia de campaña que encabezaba este lunes al mediodía Bornoroni.

intendentes torres santa maria provincias unidas
Facundo Torres arrimó intendentes opositores a Provincias Unidas de Juan Schiaretti y Martín Llaryora

Como adelantó Letra P, el jefe del bloque libertario en Diputados presentaría allí como armadores a la intendenta macrista de Marcos Juárez, Sara Majorel, y a radicales con peluca como Soledad Carrizo y Luis Picat.

El PJ de Córdoba aceita los engranajes

El cordobesismo encabezará este lunes un encuentro de campaña, ahora con autoridades de la UCR y de otros partidos de la desteñida oposición provincial. Se trata del tercer encuentro para aceitar el trabajo territorial en el que los campañistas de Llaryora y Schiaretti pondrán el ojo.

El primero fue encabezado por Torres con más de 60 referentes del sindicalismo cordobés. El segundo, donde apareció Schiaretti por primera vez en público después de confirmar su candidatura el domingo 17 de agosto. En esa oportunidad, el mensaje fue directo al corazón de un peronismo que convivió durante muchos años con la transversalidad y el convite permanente a figuras de la oposición.

A partir de las 18.30 de este lunes, las cabezas del cordobesismo y la vicegobernadora radical Myrian Prunotto recibirán al intendentismo boinablanca y de otros espacios que se suma a Provincia Unidas. Por supuesto, la apertura no será coyuntural, sino que también mira el '27.

