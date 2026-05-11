La tribu de Omar Perotti detonó la cumbre del peronismo de Santa Fe: "Fue un gesto insuficiente"

La primera reunión de la mesa de acción política del Partido Justicialista de Santa Fe en lo que va del año escenificó una vez más las diferencias que cruzan al peronismo. La tribu de Omar Perotti la consideró “insuficiente” en un comunicado posterior, en el que pidió el regreso de “intendentes que se alejaron de las estructuras partidarias”.

Para el perottismo, la convocatoria fue “un gesto político que valoramos”, pero que “resulta insuficiente frente a la necesidad de construir una propuesta capaz de interpretar y representar las demandas de la sociedad”. Detrás de eso asoma la bronca de que el encuentro haya sido el primero de 2026. “Después de las elecciones del año pasado hubo una reunión más y nada más”, plantearon cerca del rafaelino. La cruzada es contra los senadores que conduce Armando Traferri y La Corriente + , el grupo que responde a Agustín Rossi , quienes tienen el control formal del PJ santafesino.

Justamente, el reclamo de fondo del perottismo es que tanto los senadores como Rossi democraticen el control del aparato partidario . Lo que quieren es que se multipliquen los apoderados para que cada tribu tenga una lapicera y así forzar una negociación en igualdad de condiciones. No están solos: coinciden en el pedido Marcelo Lewandowski y el Movimiento Evita . La sospecha que los anima es que quienes manejan el partido, ante el reclamo del resto del peronismo, eligen plancharlo para que pase desapercibido. El tema se habló en la reunión pero no se tomó ninguna definición.

El otro pedido que hicieron desde el perottismo -representado en la reunión por el exministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri - fue el de “una verdadera democratización del PJ Santa Fe ” al solicitar la participación de “intendentes, concejales, dirigentes y referentes con legitimidad territorial, incluso aquellos que hoy se encuentran distanciados de las estructuras partidarias, aunque conservan una clara pertenencia peronista”. El párrafo tiene nombres y apellidos: se refiere al grupo de alcaldes que lideran Roly Santacroce , de Funes , y Enri Vallejos , de Reconquista .

Santacroce y Vallejos son la cara visible de un grupo de intendentes -en el que también está Adrián Maglia , de Granadero Baigorria - que se abrieron del PJ y en las últimas elecciones sellaron un acuerdo con Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia . El vector por el que ingresaron a Provincias Unidas fue el gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , y aunque no dieron mucho rédito electoral , la relación no solo se mantuvo sino que se tradujo en jugosos desembolsos de obras y recursos a los municipios que gobiernan.

Perotti.png Omar Perotti junto a Enri Vallejos, intendente de Reconquista.

Aunque no está declarada, el grupo separatista tiene una cierta rivalidad con los jefes comunales de Vamos -liderados por Pablo Corsalini de Pérez-, quienes sí se quedaron dentro del Partido Justicialista. Ese grupo sospecha de los movimientos y del buen vínculo que la tribu de Santacroce y Vallejos tienen con la Casa Gris. Sin embargo, el de Funes empezó a moverse como virtual candidato con un discurso que es música para los oídos empresarios -con la ayuda del excamporista Marcos Cleri- y su entorno avisa que quiere jugar dentro del PJ.

Las coincidencias

A pesar de que el clima no viene siendo el mejor, en la reunión de la mesa de acción política hubo esfuerzos para alcanzar al menos dos coincidencias. Una tiene que ver con lo electoral, ya que se juramentaron defender las PASO en el marco de la reforma electoral que se discutirá en Santa Fe. Tiene lógica: todo indica que el peronismo resolverá sus diferencias haciendo uso de esa herramienta el próximo año. Los senadores, de hecho, presentaron un proyecto en ese sentido. El perottismo avisó que también está trabajando en una propuesta de su autoría sobre el tema.

La otra coincidencia fue profundizar el emparejamiento entre Javier Milei y Maximiliano Pullaro. Eso se notó en el comunicado final del encuentro, que le dedicó un párrafo a la situación económica que atraviesa Santa Fe. “Pullaro bancó medidas, más allá de su ida y vuelta con el Presidente, que tuvieron impacto negativo en Santa Fe”, se encolumnaron en el perottismo. “Los representantes de Unidos acompañan decisiones que profundizan el ajuste y exhiben un claro alineamiento con La Libertad Avanza” es una de las frases que se plasmó en el comunicado final.

En qué anda Omar Perotti

El fuerte comunicado del perottismo se da luego de que se conozca su acercamiento con el sector que conduce Lewandowski. Perotti y el senador tuvieron un encuentro en una YPF de la autopista Rosario-Santa Fe, a mitad de camino entre la ciudad más grande de la Bota y la Rafaela natal del exgobernador. Ambos asistieron acompañados de sus figuras más cercanas -Miguel Rabbia y Marcos Corach-. El encuentro, naturalmente, despertó suspicacias puertas adentro del PJ ya que se tratan de dos de las figuras justicialistas que más intención de voto cosechan.

Lewandowski.Perotti.jpg Marcelo Lewandowski y Omar Perotti.

En la tribu del exgobernador dicen que “de mínima”, el rafaelino será candidato a diputado provincial. Así, dejan la puerta abierta a que golpee la mesa y juegue para intentar regresar a la Casa Gris. Las opciones están sobre la mesa pero, fiel a su estilo, Perotti no apura definiciones y se mantiene con perfil bajo. Dicen a su lado, como contó Letra P, que está dejando que el resto de los jugadores del peronismo muevan su ficha en el paño electoral aprovechando que él no necesita posicionarse ni ganar nivel de conocimiento.