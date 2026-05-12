Córdoba: Schiaretti y Llaryora superan el 50% de imagen positiva y Milei ya siente el golpe de la crisis

Martín Llaryora y Juan Schiaretti , los dirigentes mejor valorados en Córdoba según una encuesta de Aresco

La última encuesta de la consultora Aresco en Córdoba muestra un escenario favorable para el oficialismo provincial, con Juan Schiaretti y Martín Llaryora encabezando el ranking de imagen pública. El estudio de abril comparó niveles de imagen positiva, regular, negativa, difusa y desconocimiento de las principales referencias políticas.

El exgobernador Schiaretti lidera la medición con un 54% de imagen positiva, 21,5% regular y 22,5% negativa. La imagen difusa y el desconocimiento son mínimos, lo que confirma un alto nivel de instalación pública. Su saldo entre opiniones positivas y negativas alcanza los +31,5 puntos, el más alto del informe.

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Muy cerca aparece el gobernador Llaryora, con 52,1% de valoración positiva, 20,8% regular y 25,4% negativa. También presenta bajos niveles de imagen difusa y desconocimiento, consolidando un saldo favorable de +26,7 puntos. Los números sugieren que el cordobesismo en la provincia sigue sólido, con continuidad entre la gestión actual y la figura de Schiaretti.

En tercer lugar, se ubica Javier Milei . El presidente registra 46,3% de imagen positiva, 16,6% regular y 34,6% negativa, además de una pequeña porción de opinión difusa. El saldo positivo queda en +11,7 puntos.

bornoroni milei karina córdoba tour Javier Milei y Gabriel Bornoroni,con números tibios en la última encuesta de Aresco en Córdoba

Milei conserva una base importante de apoyo en Córdoba, aunque con niveles de rechazo considerablemente más altos que los dirigentes provinciales.

El ranking de la oposición en Córdoba

Más atrás aparece el senador de La Libertad Avanza, Luis Juez, con 35,6% de imagen positiva, 28,3% regular y 32,1% negativa. Su saldo es de apenas +3,5 puntos, mostrando un escenario de fuerte polarización y techo político más ajustado.

El radical Rodrigo de Loredo obtiene 30,1% de imagen positiva, 22,9% regular y 32,5% negativa. Además, registra 6,7% de imagen difusa y 7,8% de personas sin imagen formada sobre su figura. El expresidente de la bancada boinablanca en la Cámara de Diputados, que ya lanzó su campaña para la gobernación, cierra con saldo negativo de -2,4 puntos.

Luis Juez y Rodrigo De Loredo.png Rodrigo de Loredo y Luis Juez en la Bolsa de Comercio de Córdoba

En el siguiente escalón sigue la diputada Natalia de la Sota. La peronista díscola presenta 22,8% de imagen positiva, 21,5% regular y 27% negativa. A eso se suma un elevado 20% de imagen difusa y 8,7% sin opinión formada. Su saldo es de -4,2 puntos.

Abajo, el candidato a gobernador de La Libertad Avanza

El caso más llamativo es el de Gabriel Bornoroni. El dirigente libertario alcanza apenas 17% de imagen positiva, 10,1% regular y 15,8% negativa, pero concentra el nivel más alto de desconocimiento: 41,2% de las personas consultadas afirmó no tener opinión sobre él.

También registra 15,9% de imagen difusa. Su saldo final es apenas positivo (+1,2), aunque condicionado por su bajo nivel de conocimiento público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/2053838782231667198&partner=&hide_thread=false La Argentina necesita que terminemos con la hipocresía en las discusiones. pic.twitter.com/sl0pxwgi5J — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) May 11, 2026

El informe refleja que el cordobesismo continúa dominando la opinión pública local con figuras ampliamente instaladas y saldos positivos sólidos. En contraste, la oposición aparece fragmentada, con altos niveles de rechazo o desconocimiento.

Milei conserva competitividad electoral en la provincia, aunque con una imagen mucho más polarizada que la del cordobesismo, lo que muestra que los efectos de la crisis no son inocuos en un bastión que supo apoyarlo con el 74% de los votos en 2023.