Con Adorni cuestionado y Bullrich en rebeldía, Karina Milei intenta ordenar la mesa política

Con Karina Milei a la cabeza, la mesa política de la Casa Rosada volverá a reunirse este martes en un nuevo intento por controlar una agenda libertaria atravesada hoy por numerosas internas y cuestionamientos contra Manuel Adorni , el jefe de Gabinete investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

La convocatoria partió del área que conduce el ministro coordinador, aunque en los hechos volverá a estar encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . El objetivo del encuentro será delinear la estrategia legislativa para avanzar en el Congreso con la reforma política impulsada por el oficialismo, que contempla la eliminación de las PASO y modificaciones en el esquema de financiamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, la atención de los funcionarios y legisladores estará puesta en ver cómo avanza la causa que se tramita en el Juzgado de Ariel Lijo . "El Presidente dejó en claro que no le va a soltar la mano, pero el tema es cada vez más pesado", comentó a Letra P un integrante de La Libertad Avanza. Esta semana está prevista también otra conferencia de prensa, en la que sí respondería preguntas el jefe de los ministros.

Pese a la orden que bajó el presidente Javier Milei en la última reunión de gabinete -donde aseguró que preferiría perder una elección antes que apartar a Manuel Adorni del Gobierno-, en el ecosistema libertario persisten los cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete. Aunque ya no se menciona con la misma intensidad que la semana pasada la posibilidad de que el funcionario dé un paso al costado, sigue vigente el reclamo para que presente de manera urgente su declaración jurada.

Ese planteo, que tuvo como impulsora a la senadora Patricia Bullrich, se convirtió en uno de los temas más comentados entre dirigentes violetas con distintas responsabilidades dentro del oficialismo. Por eso, en la Casa Rosada algunos temen que el episodio termine funcionando como un parteaguas interno, obligando a definir alineamientos entre los sectores en disputa: Adorni y Bullrich, una tensión que ya había comenzado a insinuarse durante la puja preelectoral por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

pilarpatricia.jpeg Patricia Bullrich y Pilar Ramírez, de recorrida por la Ciudad.

"La pelea puede escalar", advirtió un dirigente del oficialismo. El temor a que los enfrentamientos internos se extiendan a otras áreas y compliquen aún más el rumbo de la gestión también es compartido por otras voces de La Libertad Avanza, especialmente ante las versiones que hablan de un vínculo completamente resquebrajado entre el ministro y la senadora.

Mientras el karinismo admite que hay una gran incomodidad interna tras la diferenciación que planteó Bullrich, el entorno de la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio sabe que la necesita dentro del Gobierno por el peso electoral que tiene en electorado de derecha.

Mesa política y dudas sobre la agenda parlamentaria

Encabezada por la hermana del primer mandatario, la mesa política está integrada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Interior, Diego Santilli; su par de Economía, Toto Caputo; el estratega presidencial Santiago Caputo; el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; además de Adorni y Bullrich. Según pudo saber Letra P, habrá asistencia perfecta.

En la agenda de temas estará el avance de la reforma política en el Congreso, además de otros proyectos relevantes para la cúpula libertaria como la denominada Ley Hojarasca que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En algunos despachos de Casa Rosada admiten que varios temas quedaron ralentizados y que muchas de las conversaciones con la oposición dialoguista están hoy completamente interrumpidas, ya que el caso Adorni tuvo un impacto que trascendió el plano mediático. En el oficialismo, por ahora, reconocen que no cuentan con los números necesarios para conseguir nuevos triunfos en el frente legislativo.