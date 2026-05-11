El comunicado del PRO sacude a la dirigencia amarilla y planta la idea del desgobierno de Mauricio Macri

Mauricio Macri no define cuál será la estrategia del PRO para 2027 y sus dirigentes guardan silencio por el caso Adorni.

El comunicado del PRO que sacudió la relación con La Libertad Avanza (LLA) calentó una interna macrista donde reina el silencio de figuras relevantes sobre el affaire Manuel Adorni y todos hacen cuentas sobre costos y beneficios de una pelea con Javier Milei y su hermana, Karina Milei .

Hasta ahora, la cautela del PRO sobre la crisis política desatada por las inconsistencias patrimoniales del jefe de Gabinete se expandía como una mancha de aceite; una posición que contrastó con la actitud de la senadora Patricia Bullrich , quien con sus declaraciones públicas precipitó la decisión del vocero mudo, aún no concretada, de adelantar la presentación de su declaración jurada.

Pero el comunicado difundido este domingo por el PRO cambió el rumbo en una curva pronunciada que promete sacudir el maltrecho barco que capitanea Mauricio Macri .

Hasta este domingo, en el partido amarillo le atribuían esa pasividad, ante todo, a la falta de definiciones del expresidente sobre los pasos a seguir de cara a 2027. El comunicado que se difundió por redes sociales a última hora profundizó el desconcierto y las desconfianzas internas.

Voceros del macrismo confirmaron a Letra P que ninguno de los mandatarios provinciales o distritales del PRO fueron consultados para la elaboración y difusión del comunicado . Ignacio Torres , de Chubut, Rogelio Frigerio , de Entre Ríos y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se enteraron por las redes de la nueva postura del partido donde ven la mano directa del expresidente Macri.

El Macri porteño fue el único que confirmó públicamente que, a pesar de ser autoridad partidaria, no lo habían consultado y aprovechó para desmarcarse de la posición crítica a LLA. El mensaje llegó en un palo directo a Fernando de Andreis, mano derecha de su primo Mauricio, quien había criticado a Bullrich por su pase a La Libertad Avanza porque “destruye mucho la confianza”. “Es curioso que diga eso, porque en las elecciones del año pasado Fernando (de Andreis) fue electo diputado nacional en la lista que encabezó Patricia”, disparó el alcalde.

Esos amagues y desencuentros fortalecen la idea interna de que el PRO no tiene resuelta la estrategia política para las presidenciales, lo que deriva en una parálisis partidaria guiada por el instinto de autoconservación.

El comunicado a media marcha, donde se hacen críticas elípticas sin mencionar a los protagonistas libertarios, dejó abiertos varios interrogantes: si el PRO competirá con candidato propio en las presidenciales, como avisó Macri; y si impulsará postulantes a gobernador en las provincias o si confluirá en un acuerdo con La Libertad Avanza. Ese escenario abierto genera un efecto cascada dentro del partido y condiciona el posicionamiento de dirigentes que evitaron confrontar con el Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2053598612584649074?s=20&partner=&hide_thread=false MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

La indefinición estratégica del PRO

En la sede partidaria porteña de calle Balcarce observaron que, antes del comunicado, Macri venía moviendo fichas, aunque dudan de que tenga voluntad de volver a competir por la presidencia. “Lo veo con voluntad de pelear para que no se diluya el PRO, pero no de volver a la presidencia”, resumió a Letra P un dirigente cercano.

El operativo de contención interna comenzó a desplegarse en febrero, cuando los datos económicos generaron preocupación, durante la cumbre partidaria de Parque Norte. Allí empezó a instalarse la idea de que el macrismo debía convertirse en “el próximo paso” después del gobierno de Milei.

Sin embargo, las versiones sobre una candidatura presidencial amarilla propia para 2027 nunca terminaron de consolidarse.

Esa indefinición estratégica se convirtió en la base del margen de acción que hoy domina al PRO. Sin una definición clara sobre competencia o acuerdo con La Libertad Avanza, buena parte de la dirigencia evita movimientos que pudieran cerrar futuros entendimientos. Con el giro crítico del último fin de semana, la situación se agravaba porque, a primera vista, los mandatarios provinciales del PRO no parecen acompañar la idea de ruptura con el oficialismo nacional. Al menos, no sin ser consultados.

Javier Milei y el corrimiento del PRO en la derecha

La irrupción de Milei presidente alteró el lugar que históricamente ocupó el PRO dentro del sistema político. El partido fundado por Macri dejó de ser el principal ordenador de la derecha, un espacio hoy hegemonizado por La Libertad Avanza.

En el macrismo reconocieron que Milei logró apropiarse de varias banderas del PRO, pero con una versión más radicalizada. El contraste se profundizó frente a la estrategia de shock del actual gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deAndreis/status/2045289979870425499?s=20&partner=&hide_thread=false “No alcanza con demoler. Lo que viene es una etapa de construcción, de gestionar de una manera transparente. De hacer funcionar la salud, la educación.” pic.twitter.com/AU9Ip9uBvo — Fernando de Andreis (@deAndreis) April 17, 2026

Ese desplazamiento explicó el desembarco de figuras del PRO en el gabinete nacional, donde varios ministros ocuparon cargos durante la gestión de Mauricio Macri. En ese contexto, prevaleció una lógica: evitar confrontar con un gobierno que podría consolidarse como principal referencia electoral.