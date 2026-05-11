Maximiliano Pullaro envía un paquete de leyes de alto voltaje para endurecer la seguridad en Santa Fe

El gobierno de Maximiliano Pullaro envió por estas horas un nuevo paquete de leyes de seguridad de alto voltaje a la Legislatura de Santa Fe . Con la búsqueda central de ampliar facultades a la policía y los fiscales, Unidos buscará ahora ordenar el debate interno, primer paso para que las iniciativas se conviertan en realidad.

La normativa fue adelantada en términos generales en una reunión que celebraron la semana pasada el ministro de Gobierno, Fabián Bastia , y su par de Seguridad, Pablo Cococcioni , con los diputados y senadores oficialistas. "Ahora se van a tomar unos días los integrantes del bloque para analizarlo y luego comenzar el trabajo en comisiones", adelantaron en el gobierno santafesino. "Sabemos que será una discusión dura", anticiparon a Letra P .

La búsqueda en términos generales, marca el Ejecutivo, es darle mayor robustez a las intervenciones policiales y del Ministerio Público de la Acusación en hechos concretos como allanamientos y derribos de búnkeres, pudiendo por ejemplo en estos casos hacerlo sin pasar por una audiencia previa, pero también endurece condiciones para presos de alto perfil, permite la toma de declaraciones sin abogado defensor en ciertas circunstancias, entre otros. "La discusión será más política que judicial", confían en el bloque oficialista, aunque en la Casa Gris saben que los planteos jurídicos serán ineludibles. "Hay un cambio de paradigma", sostienen.

"Amplía facultades del Ejecutivo para investigar y prevenir la inseguridad y la violencia", resumen en el pullarismo, a sabiendas que lo que se viene será una discusión áspera. Según hicieron saber distintas fuentes, serán 11 leyes en formato paquete , dando mayores atribuciones tanto a las fuerzas de seguridad como a la fiscalía. Además de lo expresado con los búnkeres , otra de las leyes también buscará la posibilidad de ampliar la zona de operativos en los allanamientos por 24 horas en un radio determinado, algo que hoy está solo circunscripto al momento inicial del mismo.

En el apartado de las requisas también figura la posibilidad de allanar en el domicilio de la persona de manera inmediata ante el secuestro de armas en vía pública .

Otro de los temas calientes que aborda la normativa es la vinculada a los presos de alto perfil, que hoy tienen permitidas visitas por 30 minutos cada 15 días. La propuesta incluye endurecer esas condiciones: "Cuando se requiera, se podrá cortar ese vínculo dejando solo un contacto epistolar", adelantan. Además, lo vinculado a las recompensas también tendrá su apartado.

pullaro policía El gobernador Pullaro envía un paquete de leyes de alto impacto para la seguridad.

A su vez, hay otro tema que seguramente traerá cola: la posibilidad de incorporar el juicio en ausencia o "en rebeldía", según consignan técnicamente, una figura presente en otras legislaciones. Aquí lo que debe constar es que el enjuiciado tiene que estar debidamente notificado y citado. Ya el año pasado el diputado Martín Rosúa ingresó un proyecto en ese sentido, mientras que la Casa Rosada hizo lo propio en el Congreso.

A su vez, como otro ítem potencialmente conflictivo ven en el gobierno provincial la modificación en la legislación a la hora de tomar declaraciones en los primeros momentos de una investigación penal sin la necesidad de que haya un abogado defensor. "Se restituye la figura de declaración informativa", amplían. Cacheos e identificaciones de manera más intensiva son algunas figuras que se verán si se aprueba la normativa.

En tanto, la utilización de las pruebas también tiene su propio renglón: cambios en la exclusión probatoria, permitiendo admisiones aún con algunas licencias procedimentales si sirvieran será parte del paquete de leyes, en otro de los puntos que seguramente tendrá puesta la lupa encima. "El fin justificando los medios", es una figura que tomará relevancia en este aspecto.

La estrategia legislativa en Unidos

El envío de las leyes tiene dos caminos paralelos: tomada la decisión política por parte de Pullaro de avanzar en lo que en la jerga le han llamado como el "artículo 10 ter" -dado que profundiza situaciones del 10 bis-, ahora en Unidos deberán primero definir de qué manera se lleva adelante la discusión en la Legislatura.

"Todavía no está definido si ingresará por el Senado o Diputados", dicen en la Casa Gris, aunque algunos aventuran que será repartido, enviando las normativas en cada cámara según se vayan solidificando las adhesiones. Fabián Scavuzzo, del partido CREO y parte del ecosistema Unidos, es uno de los que encabeza la primera ronda interna de charlas.

Maximiliano Pullaro Maria Cecilia Vranicich.jpg Pullaro junto a la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich.

¿Por qué ahora? "La mejora en los índices nos permite avanzar en prevención y consolidación del esquema de trabajo", sostienen. En ese marco y de cara a la discusión que se vendrá, siempre las miradas en el oficialismo se posan sobre el socialismo. "Sabemos que hay posiciones duras y muy inflexibles en algunos temas", sostienen. Antes de ir hacia la oposición, la búsqueda es solidificar consensos en la coalición.

No es menor en ese aspecto la sintonía fina del gobierno con el MPA, como ya ha quedado demostrado con distintos temas y ante un vínculo fluido con la fiscal general, María Cecilia Vranicich, y su equipo de trabajo. "Estamos en el mejor momento de la relación que se recuerde", confían en la estructura gubernamental. ¿Puede ir esto en detrimento de las funciones del Poder Judicial? "No creo, acá la discusión será netamente política", descartan.

Amenazas en las escuelas, tema aparte

El gobierno trabaja además en el mismo paquete una legislación vinculada a uno de los temas que generó mayor conmoción en el último tiempo: las amenazas en las escuelas, con el cimbronazo que marcó el caso en San Cristóbal con el homicidio de Ian Cabrera a manos de un estudiante de 15 años.

Allí se buscará formalizar un protocolo para poder investigar y anticipar posibles hechos en ese sentido. "Herramientas de gestión de riesgo emergente", titulan en la cartera de seguridad donde refieren al ciberpatrullaje como figura necesaria. En términos generales, el gobierno santafesino plantea dotar de mayores herramientas vinculada a la inteligencia digital.