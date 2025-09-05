El tuit del Gordo Dan contra Luis Juez activó una bomba de profundidad en la campaña de LLA en Córdoba

En el juecismo no salían de su asombro. Walter Nostrala , el hombre de máxima confianza de Juez, el concejal Martín Juez y otras referencias del partido estaban comiendo un asado cuando los teléfonos empezaron a explotarles la noche de este jueves. Daniel Parisini , hombre de Santiago Caputo , lo acusaba de usar políticamente a Milagros , la hija menor del senador que tiene parálisis cerebral. Como si no le bastara, se metió con asuntos de la vida privada con espuria.

El presidente de la filial local de LLA, Gabriel Bornoroni , fue uno de los primeros en comunicarse con Juez. Según pudo reconstruir este medio, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados repudió el posteo del influencer, pidió disculpas y prometió alguna declaración pública que, al cierre de esta nota pasado el mediodía de este viernes, no había llegado.

La violencia expresada por el Gordo Dan puso en un lugar de extrema incomodidad a Juez, que forma parte de una alianza donde una pata fuerte del gobierno nacional lo defenestra. También a Bornoroni, que comanda una campaña con una lista de nombres ignotos, con Juan Schiaretti como principal retador y con su terminal política, Karina Milei , involucrada en sospechas de cobro de coimas.

Las sospechas detrás del tuit del Gordo Dan

Nadie desconoce que el Gordo Dan reporta al jefe de las fuerzas del cielo y asesor presidencial. Tampoco es secreto que Caputo jugaba a favor de Rodrigo de Loredo en la cocina de las listas de LLA en la provincia y que rechazaba a Juez. A su vez, Caputo está conectado con Agustín Laje, el politólogo que promete ser candidato libertario a gobernador en 2027, cuando Juez buscaría capitalizar los servicios ad honorem prestados en esta campaña.

Gabriel Bornoroni, Gonzaro Roca, Luis Juez Luis Juez, Gabriel Bornorono y Gonzalo Roca, candidato a diputado de La Libertad Avanza en Córdoba

En el juecismo no desconocen la relación innegable entre Caputo y Laje. Sin embargo, desvinculan a estos pesos pesados del torpedo que tiró el Gordo Dan después de la sesión y que, rápidamente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a repudiar.

Este medio pudo saber que Juez y Laje compartieron reuniones mano a mano en las últimas semanas, antes y después del armado de las listas. Incluso, antes de que este escándalo estallara, el senador y Bornornoni tuvieron esa misma tarde una reunión de trabajo para organizar la participación del Frente Cívico en la ciudad de Córdoba y acordaron la participación del senador en la gira por Río Cuarto, en el marco de la exposición rural.

El descargo de la familia de Luis Juez

Como sea, Juez mantuvo el silencio y sus operadores buscan encorsetar la movida en un acto individual como estrategia política necesaria para mantener los puentes. Su hijo Martín ofició de vocero: trató al agresor de su familia de "imbécil" y, si bien ratificó la alianza de su partido con LLA, dejó planteada la posibilidad de que Juez haga uso de la última palabra. Sí exigió un pedido de disculpas de las máximas autoridades. Llamado para Milei.

Genuinamente acompañamos leyes para que el presidente pueda gobernar, decididamente acompañamos la alianza en Córdoba sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo). Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan aquellos que deciden acompañar no me… pic.twitter.com/ePIHdblPK5 — Martin Juez (@MartinJuez) September 5, 2025

Lo cierto es que el nivel de desidia del mensaje de Parisini genera un clima raro y que deja en una posición compleja no sólo a Juez, sino también al jefe de la campaña libertaria, pese a los esfuerzos de ambos sectores de desvincular a los pesos pesados de la Casa Rosada como autores intelectuales del ataque.

La oposición a Javier Milei se solidarizó con Juez

La oposición mileísta no tardó en solidarizarse con Juez y exponer lo que viene sosteniendo es sus campañas: Milei y su gobierno son crueles, violentos y no hacen distinciones entre amigos y enemigos.

Abrió la ronda Juan Pablo Quinteros, quien fuera socio político principal de Juez por más de dos décadas y hoy es ministro de Seguridad de Martín Llaryora. Se solidarizó con la familia del hombre que lo llamó “oficial Gordillo” y puso un mensaje que no distinguió emisores, pero que debe leerse en clave política y electoral.

“La Córdoba y la Argentina que soñamos no se construyen con rencores, despechos ni bajezas, sino con sensatez, respeto, diálogo, unidad y trabajo”, escribió Quinteros. Fue el gobernador el que retomó el mensaje de su funcionario y expresó su apoyo a la familia al senador y su familia.

Coincido y comparto las apreciaciones del ministro @QuinterosJP respecto a la situación que está atravesando el senador @ljuez y su familia. Mi solidaridad con ellos. https://t.co/xKEqa3raAy — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 5, 2025

Todo el arco opositor aprovechó el episodio de extrema violencia para decir lo suyo. La lista siguió con otra exjuecista y ministra de Desarrollo Humano del cordobesismo, Liliana Montero. “La mediocridad tiene un síntoma claro: cuando no hay argumentos, se reemplaza el debate por la ofensa, el diálogo por la violencia y disenso por el odio. Esto es posible cuando el Presidente de la Nación habilita con sus acciones estos discursos y determinadas presencias en su círculo íntimo”, cargó contra LLA antes de tildar como una “semejante bajeza” el tuit del médico pediatra.

"Terminemos con esto, hoy es Luis y mañana te puede tocar a vos", pidió el candidato a diputado de Provincias Unidas, Miguel Siciliano, en una suerte de campaña que sugiere que todos somos Luis.

En política y mucho menos en la vida no puede valer todo. Atacar de la manera en que atacaron a @ljuez con temas inherentes a su vida y a su familia es inadmisible.

Me solidarizo con Luis y con su familia. No todo vale, no todo está permitido. La Argentina no saldrá adelante… — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) September 5, 2025



Me solidarizo con Luis y con su familia. No todo vale, no todo está permitido. La Argentina no saldrá adelante… — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) September 5, 2025

La diputada cristinista Gabriela Estévez también opinó: “El Gordo Dan, brazo armado de Milei, dispara contra Juez en un alarde de misoginia y además exponiendo, vulnerando y violentando a su hija con discapacidad. ¿Se puede ser más despreciable? No, no se puede”.

Tras la dimensión de las repercusiones de una noche de tuits desenfrenados, queda claro que si Bornoroni tenía problemas que resolver, la tropa digital libertaria no le ayuda.