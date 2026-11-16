Jujuy: con el respaldo de Morales, Adriano Morone activa su campaña en San Salvador y desafía a Chuli Jorge

Como si la interna radical de Jujuy no tuviese ya demasiados condimentos, Adriano Morone decidió activar su campaña en busca de la intendencia de la capital de esa provincia del Norte Grande . El legislador provincial busca presencia territorial y ya desafía a Raúl “Chuli” Jorge , el histórico alcalde, hoy aliado a Carlos Sadir .

Morone encabezó el último jueves la inauguración del primer local de su campaña. La movida es parte de un plan que tendrá más sedes en el resto de San Salvador de Jujuy . “Una nueva ciudad”, es el eslogan que eligió el legislador. Detrás suyo, aparece la banca de Gerardo Morales , el exgobernador radical que clama por sostener sus lugares de poder.

El lugar elegido fue Alto Comedero , la zona más populosa de la capital, donde supo pisar fuerte la agrupación Tupac Amaru de Milagro Sala y que hoy es el campo de batalla en el que la UCR compite mano a mano contra La Libertad Avanza . La movida buscó un primer impacto, aunque no constituyó un lanzamiento oficial.

“Quiero ser intendente para dar continuidad a un proyecto que viene transformando la ciudad”, dijo Morone en su discurso. Allí enumeró sus principales propuestas, como la modernización de los trámites municipales; el cambio de enfoque en materia de seguridad -el candidato fue funcionario del ministerio del área-; y la construcción de una agenda vinculada al desarrollo económico.

La elección de Alto Comedero como primer lugar para que desembarcara la campaña no es casual. En la Legislatura hay un proyecto incómodo para el oficialismo, que propone municipalizar el distrito . “No le vamos a esquivar al tema”, dicen al lado de Morone. Su propuesta es convertir la delegación municipal en una agencia con autonomía, abrir allí una sede de la Universidad de Jujuy y construir una terminal de ómnibus interna, para contener el reclamo sin crear una nueva ciudad.

El desafío a Raúl “Chuli” Jorge

Más allá de las propuestas, el acto tuvo un fuerte contenido político. Con su avanzada, Morone pone en tensión los planes de Jorge, el histórico alcalde que va por las dos décadas al frente del municipio capitalino. Al diputado provincial lo tiró a la cancha Morales, el exgobernador que por estos días transita una renegociación de la alianza con su sucesor, Sadir.

Adriano Morone en Jujuy.

Morone reconoció la gestión de Jorge: “Quiero dar continuidad a un proyecto que viene transformando la ciudad”, fue una de sus frases. Lo que sí propuso fue “una nueva etapa, una nueva agenda, nuevos desafíos y nuevas herramientas de gestión”, aunque aclaró que “no significa empezar de cero ni negar todo lo que se hizo”.

Sin embargo, dejó en clara su postura acerca de la intención de Jorge de continuar siendo intendente. “La alternancia es una condición indispensable para el buen funcionamiento de las instituciones”, aseveró Morone. “La perpetuidad en los cargos públicos apaga la llama, genera círculos viciosos y hace que las respuestas siempre sean las mismas”, disparó el flamante candidato.

La interna entre Gerardo Morales y Carlos Sadir

La disputa por la capital se inscribe dentro de la guerra fría que vienen librando Sadir y Morales. El gobernador quiere hacer valer su condición de figura más taquillera del oficialismo, lo que le permite viajar en velocidad crucero hacia su reelección. Sin embargo, pretende ganar control de ciertos resortes de poder institucional que hoy están en manos del exmandatario.

Raúl "Chuli" Jorge y Carlos Sadir.

Morales, por su parte, quiere defender cada espacio conquistado durante los ocho años de su gobierno con uñas y dientes. Ya avisó que Morone es su candidato en la capital, y en un movimiento espejo de defensa, Jorge se acercó a Sadir. El exgobernador pretende, además, seguir controlando el bloque mayoritario de la Legislatura y quedarse también con la vicegobernación.

En el medio quedó Alberto Bernis. Durante toda la gestión, el vicegobernador fue el equilibrista entre ambas figuras, con epicentro en la Legislatura. En el último tiempo, sin embargo, empezó a perder sus poderes de mediador, se le partió el bloque y sus acciones cayeron en baja. Expresó públicamente su deseo de seguir en la fórmula, pero Sadir ya avisó que no lo considera.