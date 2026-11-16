Santacroce inauguró un acceso vial a Funes con un palo a Javier Milei: "Abandonó a todos los Intendentes"

El intendente de Funes , Roly Santacroce , y el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , inauguraron este lunes un nuevo acceso a la autopista Rosario-Córdoba . Durante el evento, ambos mandatarios destacaron la importancia de la obra para la ciudad, mientras el jefe municipal aprovechó para cuestionar al gobierno de Javier Milei por la falta de inversión en infraestructura.

“Las obras son sumamente importantes en los tiempos que estamos viviendo, en una ciudad que no para de crecer, donde vienen muchos emprendimientos comerciales y habitacionales permanentemente. La sociedad ha elegido vivir en nuestra ciudad”, expresó Santacroce .

El crecimiento de Funes viene acompañado de nuevas inversiones privadas que, según datos municipales, generaron más de 500 puestos de trabajo en los últimos meses. La llegada de empresas como Starbucks , McDonald's , La Gallega y Rock & Fellers alimenta las expectativas del municipio, que proyecta la creación de otros 10.000 empleos.

El intendente sostiene que el Estado debe acompañar al sector privado para facilitar su desarrollo y generar puestos de trabajo. En ese marco, el nuevo ingreso y egreso a la ciudad forma parte de las obras de infraestructura que impulsa su gestión para acompañar el crecimiento urbano y comercial.

Pullaro , que llegó acompañado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico , expresó su satisfacción por la inauguración y destacó que el beneficio excede los límites de Funes . “Es para toda la región, porque a Funes lo visita toda la región permanentemente”, afirmó.

Roly Santacroce junto a representantes del gobierno de Santa Fe: el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y el senador provincial Ciro Seisas, durante la recorrida por el nuevo acceso a la autopista.

Santacroce agradeció la presencia del gobernador y remarcó que, pese a pertenecer a espacios políticos distintos, es necesario trabajar en conjunto y valorar el acompañamiento de la provincia.

Sin embargo, marcó un fuerte contraste con la relación que tienen con la administración nacional. “Nada que ver con el vínculo que tenemos con el Gobierno nacional, que ha abandonado a todos los intendentes de la República Argentina”, aseguró.

Una obra para el crecimiento de Funes

El nuevo acceso llega en un momento de expansión para Funes, que se prepara para recibir durante el verano a millones de visitantes. Según las proyecciones municipales, más de cinco millones de personas pasarán por la ciudad durante la temporada.

La nueva rotonda de acceso a la autopista Rosario-Córdoba, una obra del gobierno de Santa Fe para mejorar la circulación y la seguridad vial en Funes.

La obra, concretada mediante el trabajo conjunto entre el municipio y el gobierno de Santa Fe, apunta a mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a vecinos y visitantes en uno de los principales corredores de ingreso a la ciudad.