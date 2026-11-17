El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella junto a su vicegobernadora, Mónica Urquiza, derrotada en la interna del MOPOF.

El gobernador de Tierra del Fuego , Gustavo Melella , sumó otra derrota en su cuenta regresiva hacia el fin del mandato: la victoria en Ushuaia del concejal Fernando Oyarzún en las elecciones internas del Movimiento Popular Fueguino (MOPOF) agregó ruido al tablero oficialista de cara a las elecciones de 2027. Ocurrió después de la ruptura de FORJA en la Legislatura.

El concejal derrotó a la vicegobernadora Mónica Urquiza , referente de la estructura histórica del partido, y consiguió imponerse sobre el aparato que respaldaba a su adversaria. Oyarzún presidirá el partido hasta fin de año, pero como el cargo es rotativo en 2027 quedará en manos del legislador Damián Löffler , líder de la lista en Río Grande y alineado con el intendente Martín Pérez , crítico del gobernador .

El resultado abre un nuevo interrogante sobre las alianzas políticas de cara a las elecciones y sobre la capacidad del mandatario fueguino para conservar dentro de su espacio a dirigentes con identidad y construcción propias. Melella no tiene reelección a mano y afronta una fuerte crisis financiera y política, pero busca incidir en su sucesión.

El concejal de Ushuaia Fernando Oyarzún venció a la vicegobernadora de Melella: “Le ganamos al aparato con convicción, militancia y corazón”.

Oyarzún obtuvo apenas diez votos más que la lista de Urquiza, pero la diferencia tuvo un efecto mucho mayor en la distribución del poder interno. de los ocho convencionales de Ushuaia, seis quedaron en manos de su sector y apenas dos correspondieron a la vicegobernadora. Votaron más de mil personas afiliadas de un padrón que supera los 3000.

Se trata de una victoria ajustada en términos numéricos, pero contundente en la representación que consiguió dentro del órgano partidario. La Convención partidaria está integrada por 17 miembros titulares: 8 de Ushuaia, 8 de Río Grande, uno de Tolhuin , donde lideró Miguel Rodríguez . En estos dos últimos territorios hubo listas de unidad. El resultado también es potente desde lo simbólico.

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“Le ganamos al aparato con convicción, militancia y corazón”, resumió el dirigente después de la votación. Durante la campaña denunció maniobras para desalentar la participación y cuestionó algunas decisiones de dirigentes que, según su interpretación, buscaron complicar la competencia.

Concejal ganador: "No le pedí permiso a nadie"

La victoria de Oyarzún tampoco significa que el MOPOF haya resuelto sus diferencias internas ni que vaya a modificar automáticamente su posicionamiento electoral. El partido conserva una estructura territorial dividida y estrategias diferentes entre Ushuaia y Río Grande.

En la capital, la disputa enfrentó a dos sectores con vínculos con el oficialismo; en el norte de la provincia, en cambio, el espacio consolidó una conducción alineada con el legislador Loli Löffler, quien el año pasado compartió frente electoral con el intendente Pérez.

Además, la presidencia partidaria tiene un esquema rotativo: los años pares le corresponden a Ushuaia y los impares a Río Grande. Por eso, el triunfo de Oyarzún le permitirá conducir el partido en esta etapa, pero en 2027 la presidencia quedará en manos de Löffler, quien encabezó una lista de unidad en su ciudad y fue electo convencional.

La conducción de Oyarzún tendrá que convivir con otros sectores del partido y con una estructura que conserva referentes institucionales de peso, entre ellos la propia vicegobernadora.

“Hay mucho por hacer, todos los partidos están destrozados. Primero queremos enfocarnos en recuperar el MOPOF, después veremos las alianzas”, planteó Oyarzún al evitar definiciones sobre el armado electoral de 2027.

El concejal también negó que Melella haya intervenido en la construcción de su lista. "No le pedí permiso a nadie", aclaró. El gobernador, por su parte, le envió un mensaje para felicitarlo por el resultado.

Más ruido en el tablero de Gustavo Melella

El resultado también tiene una lectura hacia adentro de FORJA. Oyarzún llegó al Concejo Deliberante de Ushuaia de la mano de Melella, pero su origen político está en el MOPOF, un partido del que nunca dejó de formar parte. Su trayectoria guarda similitudes con la de Federico Sciurano, quien recientemente abandonó el bloque oficialista en la Legislatura y conformó un monobloque de la UCR.

En ambos casos, Melella funcionó como una vía de regreso a la competencia electoral después de que sus respectivos partidos los dejaran afuera de sus armados. En 2022, el MOPOF no incorporó a Oyarzún en las listas para las elecciones de convencionales constituyentes que debían discutir la reforma de la Carta Orgánica de Ushuaia.

Un año después, el gobernador lo convocó para integrar la lista de FORJA para el Concejo Deliberante, banca que actualmente ocupa. La secuencia tiene un antecedente casi calcado en Sciurano. Después de quedar afuera del armado electoral de la UCR y el PRO, el exintendente de Ushuaia encontró en Melella una oportunidad para regresar a la Legislatura en 2023. Tres años después, las diferencias con la conducción de FORJA terminaron con su salida del bloque y su regreso formal al radicalismo.

La elección del MoPoF mete ruido en el armado de Gustavo Melella en Tierra del Fuego.

El paralelismo no implica que Oyarzún esté decidido a seguir el mismo camino. Por ahora, el concejal no confirmó una eventual salida de FORJA ni planteó una ruptura con el gobernador. Sin embargo, tampoco descartó esa posibilidad. Su victoria en la interna le devuelve una plataforma partidaria propia y una cuota de poder que excede su actual representación legislativa.

La diferencia con Sciurano es que, mientras el legislador ya formalizó su distanciamiento del oficialismo, Oyarzún todavía conserva su lugar dentro de FORJA. Pero los dos casos exponen una dificultad para Melella: dirigentes que encontraron en su espacio una herramienta para competir electoralmente pueden volver a sus estructuras de origen con capital político propio y márgenes de autonomía que no necesariamente coinciden con los intereses del gobernador.

La ruptura que dejó heridas abiertas

El MOPOF y FORJA construyeron Concertación Fueguina, la alianza electoral que llevó a Melella a la gobernación en 2019. Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambos espacios se profundizaron hasta convertir aquella sociedad en una fuente permanente de conflictos dentro del oficialismo.

Uno de los principales puntos de quiebre fue el proyecto de necesidad de reforma constitucional impulsado por Melella y aprobado por la Legislatura en diciembre de 2023. El legislador Damián Löffler fue uno de los dirigentes del oficialismo que se opuso a la iniciativa, que luego quedó atravesada por una disputa judicial tras el planteo de otro legislador, Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, y la intervención del Superior Tribunal de Justicia.

Para un sector del MOPOF, la reforma nunca formó parte de los acuerdos originales de la coalición y podía alterar las reglas de juego político de la provincia. En septiembre de 2024, cuando la continuidad de la alianza ya estaba en cuestión, desde el partido sostuvieron que “la reforma jamás estuvo en la mesa de esta coalición de gobierno”. “De hecho, la Constitución es nuestra biblia. Nos identifica como espacio político”, agregaron.