PASO sí o PASO no: por qué importa tanto

El camino de la Argentina a las elecciones de 2027 tiene una parada clave que marcará la pelea por el poder: la definición del destino de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ). No es una discusión sobre reglas electorales, sino una disputa anticipada por la capacidad de decidir quién podrá competir y bajo qué condiciones.

Con eso en mente, Karina Milei y Diego Santilli "negocian con gobernadores el sprint legislativo final. Tienen como soporte a los Menem, Lule y Martín. El Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO son los temas centrales. La resolución de estos debates definirá el marco de alianzas de Milei para su intento de reelección. Hasta el fin de semana, ninguna de esas iniciativas tenía las firmas garantizadas en las comisiones", informó Mauricio Cantando en Letra P .

Este lunes, el tema será discutido en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado a partit de una citación forzada por la Casa Rosada . " Santilli busca las adhesiones para dictaminar con los gobernadores radicales, que son decisivos, como Alfredo Cornejo ( Mendoza ), Juan Pablo Valdés ( Corrientes ), Maximiliano Pullaro ( Santa Fe ) y Leandro Zdero (b)", señaló Cantando y advirtió que "necesita acordar una propuesta de colectoras para garantizarles que podrían presentar listas legislativas pegadas a la boleta de Milei".

Los mandatarios sin base en el PJ no son hinchas de las PASO: solo habilitarán la suspensión si se aseguran un escenario óptimo en sus distritos para continuar al mando. Santilli necesita 37 votos y los cuenta día a día.

1) Que vea la luz una iniciativa que el Gobierno considera fundamental en momentos en que el contexto regional se muestra adverso, la economía genera vértigo y las encuestas recortan su margen de acción.

2) Una señal de gobernabilidad hacia el mercado financiero que involucra los más de dos años de mandato que quedan, la que, de resultar negativa, complicaría todavía más un momento de por sí difícil.

3) Un condicionante poderoso del tablero electoral.

Los plazos no son perentorios, puesto que podrían extenderse, en caso de que no haya votos en lo inmediato, hasta una convocatoria en sesiones extraordinarias. Con todo, tampoco son tan generosos.

Las buenas prácticas recomiendan no avanzar con reformas electorales en el mismo año en que se celebran los comicios, pero la porosa institucionalidad argentina tiene antecedentes recientes que se oponen a ese principio. La ley 27.783 de marzo de 2025 suspendió justamente las primarias apenas seis meses antes de las legislativas.

Para que eso no se repita, la Cámara Nacional Electoral emitió en septiembre una acordada extraordinaria para reclamarle al Congreso que defina la cuestión de las PASO en "el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas".

Ambiguo, pero no tanto.

Los dilemas de los gobernadores

Este lunes, los gobernadores del Norte se reunirán en Salta. La excusa: la presentación de un libro del mandatario local, Gustavo Sáenz, de quien el Gobierno espera ayuda para sumar los votos de Misiones y Catamarca. Los de Tucumán los anotan como perdidos: el peronista Osvaldo Jaldo ya avisó que quiere PASO.

El dilema de los gobernadores pasa por una transacción política que implica hacer una inversión fuerte en el presente sin garantías de cobro en el futuro. Con tanto tiempo entre el tratamiento del proyecto en el Congreso y los plazos para la presentación de listas nadie puede garantizarles que el compromiso verbal de no pisarles el territorio se cumpla cabalmente en todos los casos.

Lo otro, cierto flujo de fondos para atender necesidades acuciantes de fin de año, se sabe que siempre es corto en su generosidad.

Si, para los mandatarios provinciales, lo crucial es evitar que les planten candidaturas capaces de restarles los votos suficientes como para que su control político quede en entredicho, el dilema se hace más agudo. Casi todos ellos se encuentran en una posición intermedia entre el gobierno ultra y un peronismo, digamos, progresista, lo que hace que una gauchada a la Casa Rosada sume a los riesgos mencionados la amenaza en la que coincidieron, allá por agosto, referentes de las alas enfrentadas del peronismo en la cumbre realizada en el Hotel Emperador: la implantación de una lista que les reste votos de sesgo opositor en el plano nacional. A fines de octubre hubo un recordatorio de aquello.

Todo se les hace incluso más complejo cuando evalúan que ayudar al oficialismo a conseguir los votos necesarios para sacar la reforma en el Senado —el monte Everest de este intento— podría ayudarlos a alambrar sus distritos, pero a la vez forzarlos a convivir cuatro años más con un gobierno nacional que si algo tiene es vocación por el ajuste y apego a un plan de estabilización sin fin a la vista y que tiene su principal ancla en la frialdad de la economía.

Más de uno, así las cosas, se debate entre las urgencias del corto plazo y la creciente necesidad de pensar que la Argentina es, más que una confederación laxa de provincias, un país.

El plan B (Bullrich) del Círculo Rojo

Empezar por el desafío político e intelectual que el proyecto de suspensión de las primarias supone para los gobernadores es necesario dado el rol de los mandatarios en su destino. Por encima de eso, sin embargo, planean otros cálculos. Para empezar, en el Gobierno.

Mientras lucha para asegurarse dictamen en comisión y, ya en el pleno del Senado, alcanzar la mayoría de 37 votos, la Casa Rosada lidia con la interna peligrosa que se le ha abierto con Patricia Bullrich, reflejo de la búsqueda por parte de un sector del Círculo Rojo de un plan B que le transfunda continuidad a un proyecto económico que está lejos de garantizarla.

"La senadora maneja a gusto la agenda de la cámara alta y controla una quincena de diputados que están dispuestos a complicar las cosas. En su entorno más cercano ya no usan metáforas. 'Está esperando que la echen de la jefatura de bloque. No se va a ir por su cuenta. No quiere que la comparen con Chacho Álvarez, explican'. Milei no quiere darle el gusto y la incomoda con propuestas para una eventual fórmula de 2027. La diputada Lilia Lemoine las repite en cada aparición televisiva", indicó Letra P este domingo.

El karinismo asegura que Bullrich es la responsable de juntar los votos para que las PASO queden sin efecto, pero la senadora patea la pelota a la tribuna: es el jefe de Gabinete quien lleva la negociación con los gobernadores. El eventual fracaso de la iniciativa podría precipitar el reconocimiento de una fractura que acaso ya exista, pero que nadie tiene todavía deseos de dejar expuesta. Tiempo al tiempo.

La pregunta es por qué a Bullrich le interesaría plantar bandera en este tema, toda vez que la hipótesis de que los hermanos Milei le habiliten una primaria presidencial es una absoluta quimera.

La respuesta radica en la utilidad de la herramienta para, eventualmente, generar volumen político en una oferta alternativa que la tenga como eje y que busque amalgamar los fragmentos sueltos de lo que alguna vez constituyó el centroderecha argentino.

Más allá de sus antecedentes como gendarme del ajuste con Mauricio Macri y con Milei, la senadora hoy plantea una narrativa más incluyente, más papal que mileísta, que en el corto plazo resume en el empuje al proyecto sobre discapacidad, ya aprobado en Diputados y que el Senado sancionaría el jueves a pesar de los reparos de Toto Caputo.

Como contrapartida, un éxito en la suspensión de las primarias abiertas no sólo le pondría llave a esa posibilidad, sino que entorpecería la posibilidad de que el peronismo decidiera de una vez resolver sus diferencias de liderazgo y, quién sabe, acaso de programa, mediante el voto popular y no en base a un reparto de recursos de poder en una mesa chica.

De hecho, así nació la iniciativa.

Sin embargo, cabe destacar un riesgo mencionado no sólo por analistas, sino en el propio oficialismo: sin PASO, las derechas unidas argentinas podrían perder un indicador objetivo del tamaño de las chances del peronismo que siempre temen y, con eso, un llamador para el aglutinamiento del voto.

¿Un posible desdoblamiento de los comicios bonaerenses respecto de los nacionales le daría al Gobierno la campana que se arriesga a perder? El entorno de Kicillof no termina de dilucidar este interrogante.

El peronismo, sin su plan B

Sin PASO, al peronismo se le complica la resolución de su interna.

Aun con las dificultades que le implicaría la esperable coincidencia del camporismo, el massismo y, como escribió Gabriela Pepe en Letra P, el peronismo federal —todo, claro, bajo el paraguas de CFK—, Kicillof prefiere que el duelo se resuelva mediante el voto. ¿Frente a Massa, como parece más probable? ¿Podría la expresidenta sacar otro as de su manga?

Para el gobernador bonaerense es alto el riesgo de disputar votos con Cristina debido a que ambos comparten esa base, más atenta al deseo de ganarle a Milei que a los enfrentamientos de cúpula. Sin embargo, ese peligro valdría la pena si lo que buscara fuese la consagración de un liderazgo indiscutible y la autonomía política supondría esa posición.

Sin PASO y sin condiciones para llevar adelante una compulsa propia —por falta de recursos y la existencia de un padrón de afiliados urgido de un refreshing que nunca llega—, volvería a planear el riesgo de una ruptura a pedir del mileísmo o, en su defecto, la negociación de un modus vivendi realmente complicado y probablemente insatisfactorio para todas las partes.