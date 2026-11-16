Tu panadero, represor de la dictadura: Luis Patti pide salidas transitorias para trabajar en su pueblo natal

En 2005, la Cámara de Diputados impugnó la incorporación de Luis Patti por las denuncias sobre su participación en el terrorismo de Estado.

El represor Luis Abelardo Patti , condenado cuatro veces a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos desde las filas de la Policía bonaerense durante la última dictadura militar, quiere volver a trabajar de panadero. Su defensa presentó ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín un pedido de salidas transitorias para que el represor, que cumple sus sentencias bajo arresto domiciliario en el barrio privado Septiembre, en Escobar, pueda concurrir a una panadería en Baigorrita, su pueblo natal. Este martes los jueces llevarán a cabo una audiencia pública en la que familiares de sus víctimas podrán opinar sobre la solicitud.

Ante el TOF que juzgó y condenó a Patti a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en 2018, su abogada María Laura Olea , pidió salidas semanales y quincenales para el represor.

Uno de los destinos propuestos es una panadería de Baigorrita, una pequeña localidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

En ese pueblo, que pertenece al partido de General Viamonte y hoy cuenta con cerca de 1900 habitantes, nació Patti. Según la defensa, ejerció ese oficio desde su infancia y durante 30 años. Uno de los argumentos para plantear este trabajo, que sería quincenal, es que la labor le ayudaría con sus problemas de salud y, sobre todo, le permitiría volver a socializar en un ambiente laboral.

El otro escenario del beneficio solicitado sería en una chacra en Olivera, partido de Luján, propiedad del suegro del represor. La defensa argumentó, en este caso, que las visitas servirían para fortalecer los vínculos familiares y contribuir a la rehabilitación de una discapacidad visual que padece.

Patti lleva más de 18 años detenido. Aquella prisión perpetua que recibió en 2018 por el secuestro y homicidio de Ricardo Giménez es una de las cuatro que recibió el represor y exintendente de Escobar desde que se reanudó el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Mapa de juicios y sentencias por delitos de lesa humanidad de la dictadura militar al 24 de marzo de 2026

En 2023 ocurrió la más reciente, cuando el TOF 2 de San Martín lo condenó por el homicidio del exdiputado nacional Diego Muñiz Barreto y por el intento de homicidio de Juan José Fernández, perpetrados durante la última dictadura.

Este martes, desde las 10.30, tendrá lugar la audiencia pública en la que las partes querellantes en las causas contra Patti podrán aportar su mirada frente al beneficio solicitado. “Nos vamos a oponer porque todavía tiene causas pendientes. La Justicia debe investigarlo y juzgarlo por crímenes sucedidos en el circuito represivo de Campo de Mayo sucedidos en 1876 y 1977”, apuntó el abogado querellante Pablo Llonto. Además, invocarán la Ley de Víctimas para oponerse. “Este tipo de crímenes debe tener una observación especial por parte de los jueces, fueron crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, son delitos gravísimos y alguno de ellos, como las desapariciones forzadas, se siguen cometiendo”, completó el abogado.

Luis Patti, un engranaje de la represión ilegal de la Bonaerense

Mucho antes de convertirse en intendente de Escobar y construir una carrera política alrededor del discurso de mano dura, Patti integró la estructura represiva de la Policía bonaerense. Ingresó a la fuerza en 1970 y desde 1972 prestó servicios en la comisaría de Escobar, desde donde participó de la persecución de militantes políticos, sindicales y sociales.

Su actividad represiva antecedió al golpe del 24 de marzo de 1976. En enero de ese año participó del secuestro del periodista Ricardo Gabriel Giménez, integrante de la Juventud Peronista y colaborador del periódico El Actual, que denunciaba los atropellos policiales en Escobar. Giménez fue torturado y asesinado. Su cuerpo apareció en un basural de Moreno y permaneció enterrado como NN en el Cementerio Municipal de Moreno durante 32 años. Patti recibió una condena a perpetua por ese crimen en 2018.

Durante la dictadura, las comisarías y brigadas bonaerenses se integraron al dispositivo clandestino comandado por el Ejército. Patti participó de grupos operativos vinculados a la Unidad Regional de Tigre y al circuito represivo de Campo de Mayo. Desde esas estructuras intervino en secuestros, traslados y tormentos de detenidos políticos.

En 2011 recibió su primera condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el secuestro, las torturas y el asesinato del militante Gastón Gonçalves, padre de Manuel Gonçalves. Manuel sobrevivió a un operativo criminal que la Policía y el Ejército desplegaron en torno de la casa en la que se refugiaba su mamá, Ana María del Carmen Granada, y otros compañeros de militancia en noviembre de 1976. Él, entonces un bebé de meses, fue dado en adopción sin informar a su familia biológica de su supervivencia. No obstante, fue buscado durante décadas por su familia y por Abuelas de Plaza de Mayo: restituyó su identidad en 1997.

Manuel Gonçalves Granada, restituido en 1997, sabe acerca de la importancia de conocer la verdad sobre nuestra historia.



A #45AñosDelGolpeGenocida #PlantamosMemoria

Si tenés dudas sobre tu identidad comunicate con #Abuelas#BuscaTusRaices pic.twitter.com/arA36bmCOZ — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) March 26, 2021

La carrera política antes de la prisión

El 16 de febrero de 1977, Patti secuestró en Escobar al exdiputado peronista Diego Muñiz Barreto y a su secretario, Juan José Fernández. Las víctimas fueron llevadas a la comisaría local, trasladadas a la Unidad Regional de Tigre y finalmente a alguno de los centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, donde fueron torturadas. Semanas después, los represores intentaron asesinarlas simulando un accidente automovilístico en Entre Ríos. Muñiz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y su testimonio permitió reconstruir el crimen.

En octubre de 2023, Patti recibió otra prisión perpetua como partícipe necesario del asesinato de Muñiz Barreto y del intento de homicidio de Fernández. La Justicia consideró que su intervención fue indispensable para incorporar a las víctimas al circuito clandestino que terminó con el asesinato del exdiputado.

La actuación represiva de Patti se extendió hasta los últimos meses de la dictadura. El 14 de mayo de 1983, los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi fueron secuestrados por personal de inteligencia del Ejército en un bar de Rosario. Después de ser torturados, fueron entregados a una patrulla de la Bonaerense integrada por Patti y otros efectivos, que los asesinaron y simularon un enfrentamiento armado. Por esos hechos, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario lo condenó a prisión perpetua en 2016.

Patti sobrevivió políticamente a la dictadura. Continuó su carrera policial durante la democracia y, después de abandonar la fuerza, fue elegido intendente de Escobar en 1995 y reelegido en 1999. En 2005 obtuvo una banca como diputado nacional, pero la Cámara impugnó su incorporación por las denuncias sobre su participación en el terrorismo de Estado.