Mahiques destrabó los pliegos judiciales y el hijo de Horacio Rosatti enfrentó una audiencia incómoda.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , logró destrabar en la comisión de Acuerdos la mayoría de los pliegos de candidatos a magistrados, con el aporte de los aliados de la UCR , PRO y partidos provinciales. Sólo quedaban dictaminar los pliegos de los últimos expositores, entre ellos el de Emilio Rosatti , hijo de Horacio Rosatti , titular de la Corte Suprema.

El peronismo, que no participó de casi ninguna audiencia, fue a incomodar al candidato a juez de Santa Fe. Patricia Bullrich logró inquietar a Juan Manuel Mejuto , candidato a juez de la Ciudad, con pasado en el kirchnerismo.

Los pliegos de Rosatti y Mejuto, como el de todos los expositores de este jueves, quedaron a la firma de los integrantes de la Comisión de Acuerdos. En el oficialismo creían que la mayoría tendrían acuerdo. Bullrich planea una sesión para dentro de 15 días que permita dictaminar los pliegos.

Como explicó Letra P , los despachos se habían retrasado por la demora en el envío de pliegos de candidatos a jueces en las provincias. Esta semana arribaron 50 propuestas, que ablandaron la firma de los aliados. Las audiencias serán en 21 días.

La audiencia de Emilio Rosatti fue una de las más tensas de las últimas dos semanas. El santafesino expuso visiblemente nervioso. Admitió que en la Justicia de Santa Fe conviven dos sistemas judiciales para atacar el narcotráfico, como el federal y el local, que interviene en cuestiones de menudeo. “Hay problemas de competencia. Tiene que haber un gran diálogo para que no complique”, sostuvo el hijo del presidente de la Corte.

En la ronda de preguntas llegó la tensión. El radical Maximiliano Abad le consultó sobre la influencia mediática en los fallos. Rosatti reconoció que hay hechos que conmueven a la sociedad y en tal caso el desafío es acelerar los tiempos de la Justicia. “El juez debe resolver sobre lo que surge de las audiencias”, sostuvo.

El momento más tenso fue el que generó el senador rionegrino Martín Soria, quien le consultó a Rosatti sobre la propuesta de la Corte para cambiar la modalidad de los concursos judiciales y quitarle importancia a la entrevista definitiva.

Esta propuesta la firmaron los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La presentaron en el Consejo de la Magistratura justo después del envío del pliego del restante cortesano, quien se favoreció por la entrevista.

El joven llegó con una respuesta preparada. “Está dentro de las facultades de la Corte proponer. Entiendo que hay una decena de proyectos para cambiar el sistema de concursos. Cuando uno se anota, hay un reglamento vigente. Y a la instancia final llegan los que mejor hicieron las cosas las dos anteriores”, señaló.

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El candidato kirchnerista

Mejuto fue tal vez el único candidato de Milei atacado por el oficialismo. Se le achaca haber firmado un comunicado de Justicia Legítima, agrupación vinculada al kirchnerismo. Mahiques lo defiende. Asegura que aquellas solicitadas eran firmadas por magistrados que luego se cruzaron de vereda, como el fiscal Sergio Mola.

Durante la audiencia no hubo menciones a ese episodio. Bullrich lo hostigó con preguntas que podrían emparentarse con la expresidenta. Logró que mordiera el anzuelo, cuando le preguntó si estaba de acuerdo con elegir a jueces por votación popular, una propuesta del kirchnerismo.

Mejuto no se mostró en contra: “Es una opción válida y debe ser discutida en función de la normativa vigente”, respondió. Cuando la jefa del bloque de LLA le recordó que el proyecto de CFK permitía que los candidatos a magistrados estuvieran en la boleta, el jurista se corrigió. “Incurrí en un error. Una de las garantías es la independencia. Por supuesto que un juez puede recibir presiones, pero para mantener un criterio de independencia, debe tener primero en claro que tiene que debe lo externo no pertenece a su función específica”, aclaró.

Otros candidatos

El resto de los pliegos no tuvo mayores objeciones, aunque hay nombres pueden traer polémica en el recinto como Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación por el caso de la criptomoneda $LIBRA, que involucra a los Milei.

También fue propuesta María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini. Es candidata a jueza de cámara en La Plata. Entre las nuevas postulaciones aparecen representantes para cubrir vacantes en provincias aliadas, como Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza y San Juan.