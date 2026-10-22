Patricia Bullrich: "Estoy preparada para ser presidente"

Bullrich: "Estoy preparada para ser presidente"

La senadora Patricia Bullrich aseguró este jueves que está preparada para "ser presidente", aunque aclaró que deberá esperar el momento político adecuado para concretar esa aspiración. La dirigente de La Libertad Avanza (LLA) dejó abierta la posibilidad de competir por el máximo cargo del Poder Ejecutivo en el futuro.

“Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”, sostuvo Bullrich en Infobae. Con esa definición, la ex ministra de Seguridad volvió a poner sobre la mesa sus aspiraciones presidenciales. "Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente sienta", agregó.

"No comments": Bullrich esquivó la pregunta sobre una posible candidatura presidencial en 2027 y evitó dar pistas sobre su futuro político https://t.co/Tru3zmZ879 pic.twitter.com/ucYTru0mEV — LETRA P (@Letra_P) October 22, 2026

Más tarde, en la misma entrevista, ante nuevas preguntas sobre una candidatura presidencial, contestó: “No comments” y explicó que sentirse preparada no equivale a lanzar una postulación: “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”.

Como contó Susana Maidana en Letra P, Bullrich aventaja a Javier Milei por diez puntos en imagen positiva y se abre un interrogante en el oficialismo de cara a las elecciones del año que viene. Por ahora, el Presidente optó por evitar los cruces públicos con la senadora para descomprimir las tensiones que sus movimientos generan dentro de la Casa Rosada, pero a un año de la contienda, la incógnita es cuánto podrá sostenerse esa tregua.