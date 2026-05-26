Colegio de Abogados de Córdoba: Bittar inició su segundo mandato con reclamos a Milei por la Justicia federal

Eduardo Bittar abrió su segundo mandato al frente del Colegio de Abogados de Córdoba con críticas al esquema de designaciones impulsado por Javier Milei para la Justicia federal. El dirigente reclamó mayor presencia de litigantes en los cargos judiciales y presentó una agenda centrada en inteligencia artificial, previsión y defensa profesional.

El presidente reelecto de la institución sostuvo que “no puede ser que, de los 148 pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional al Senado , prácticamente no existan abogados de ejercicio”.

El planteo apareció durante el acto de asunción de autoridades para el período 2026-2028. La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones de Córdoba y reunió a magistrados, representantes institucionales, dirigentes de la abogacía y matriculados de distintos puntos de la provincia.

La intervención de Bittar apuntó al perfil de los nombramientos promovidos por la Casa Rosada y abrió un debate sobre la representación de los abogados litigantes dentro del sistema judicial federal.

El planteo de fondo es que los profesionales de ejercicio quedaron desplazados frente a perfiles técnicos, académicos y funcionarios de carrera judicial. En ese marco, el Colegio busca recuperar presencia institucional dentro de la discusión sobre el funcionamiento de la Justicia .

bittar asuncion colegio de abogados Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba

“Buscamos el respeto construido desde la gestión y el trabajo profesional”, afirmó el titular de la entidad durante su discurso ante los asistentes.

El dirigente también ratificó una agenda enfocada en honorarios, modernización institucional y defensa gremial de la matrícula.

La agenda de Eduardo Bittar

Uno de los anuncios centrales de la nueva gestión fue la presentación de “Legalia”, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada junto al sector tecnológico y el Poder Judicial para brindar asistencia jurídica en el ejercicio profesional.

Según explicó Bittar, la plataforma comenzará a funcionar el próximo 2 de junio y buscará facilitar tareas vinculadas a la actividad cotidiana de los matriculados. “Entendimos que el mundo está cambiando y decidimos no mirar desde afuera”, señaló.

El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba también anticipó programas de capacitación financiera y un esquema denominado “Cuota Cero”, orientado a convertir aportes institucionales en servicios para los profesionales.

Otros anuncios para profesionales de Córdoba

Además, anunció una revisión del régimen jubilatorio de la abogacía. “Vamos a revisar con seriedad técnica el régimen jubilatorio profesional, con propuestas concretas y con un objetivo claro: lograr un sistema más justo y más viable”, expresó.

acto asunción bittar colegio abogados cordoba La Justicia y la política, a pleno en el acto de asunción de autoridades del Colegio de Abogados de Córdoba

La agenda de la institución incluyó además debates sobre salud profesional, regulación algorítmica, derechos de minorías, protección animal y eutanasia.

Con esa batería de iniciativas, Bittar buscó posicionar al Colegio como un actor con incidencia en la discusión institucional y tecnológica de la Justicia argentina.