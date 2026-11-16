La Cámpora le reclamó a Kicillof por las vacantes en la Corte
La Cámpora volvió a reclamarle públicamente a Axel Kicillof que abra la discusión y envíe los pliegos para cubrir las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense. Lo hizo en el marco del debate por un proyecto para restringir el juego online.
El reclamo recalienta la previa al tratamiento de los proyectos de presupuesto, ley fiscal y tributaria y endeudamiento que el gobernador envió la semana pasada a la Legislatura bonaerense. Las distintas tribus políticas quieren negociar las vacantes antes de fin de año, pero Kicillof mantiene su postura: esa discusión no estará vinculada al toma y daca por las iniciativas económicas ni por las reelecciones indefinidas de los intendentes.
El reclamo de La Cámpora
El pedido de la tropa de Cristina Fernández de Kirchner llegó al final de un extenso mensaje del presidente del bloque oficialista en Diputados, el camporista Facundo Tignanelli, en respuesta al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El funcionario había fijado la postura del Ejecutivo sobre el proyecto de juego online.
Ante la consulta de varios periodistas sobre las declaraciones del ministro @Carli_Bianco acerca del proyecto de regulación de las apuestas. Quisiera hacer algunas consideraciones. 1. El borrador del proyecto fue permanentemente conversado con el poder ejecutivo, a través del titular de lotería @gonatanasof . Incluso fue postergada la presentación del mismo que estaba previsto para fines de julio, porque nos faltaba información del cierre mensual de las utilidades post mundial. Dicha información fue proporcionada gentilmente por el titular de lotería. Asimismo, recibimos aportes y opiniones del ministerio de salud en lo correspondiente al fondo de salud, algunas fueron incorporadas en el texto y otras se siguen discutiendo. Por último el titular de lotería asistió con todo su equipo a la comisión de ludopatía y luego de la misma, realizó aportes al proyecto que fueron incorporados. 2. Luego de años de no regular el fopis y ante el anuncio de la inminente presentación de dicho proyecto(que el ejecutivo conocía a la perfección), se estableció el decreto mencionado en la conferencia de prensa. En ese momento dijimos que se podía llegar hasta el 3% de la generación del fondo y se optó por dejarlo en 2%. 3. La diferencia sustancial entre el fopis y los fondos que creamos en el proyecto de ley, es cuánto se paga? Y quién es el que paga? Los recursos del fopis se generan cobrándole a los usuarios de las plataformas. El fondo que proponemos lo pagan las licenciatarias de sus propias utilidades. El monto a recaudar por el fopis es apenas el 10% de lo previsto en el proyecto de ley. Es decir, el fopis implica el 90% menos de recursos que el proyecto de ley. Seguramente los economistas entenderán más del tema, pero lo que estamos discutiendo con esto es el margen de rentabilidad que tienen este tipo de empresas. Por eso decidimos que el fondo sea más cuantioso y que se pague de sus propias utilidades. Párrafo aparte, actualmente estas empresas informan al estado provincial sus ganancias por declaración jurada.4. Otro punto de discusión es sobre la asignación de recursos. Entendemos que los fondos tienen que ser de asignación directa a los clubes y a los deportistas. Y el recurso que se genera por la multa previa a la publicidad, debe ir a los municipios y ministerio de salud para desarrollar políticas de prevención y atención de las patologías generadas por esta actividad. 5. Indudablemente el proyecto tiene que discutirse en la comisión de presupuesto. Por eso la semana pasada se buscó darle despacho en la comisión de ludopatía, para luego continuar discutiéndolo en la comisión de presupuesto y legislación general respectivamente. El día de mañana vuelve a estar en la comisión de ludopatía para obtener despacho y así proseguir la ruta de comisiones mencionada. 6. Cada día que que se demora en tratar este tipo de normas es un día más que las empresas siguen teniendo utilidades siderales como así también siguen enfermando a nuestros vecinos y vecinas. Como ejemplo planteamos que la celeridad que se busca en el tratamiento es la misma que se pidió poner cuando se trató el rigi bonaerense y corría riesgo de perderse una inversión muy útil en términos económicos para la provincia. El riesgo en este caso es seguir generando un daño que cada vez es más difícil revertir.7. La medida cautelar interpuesta para parar el fopis no va a ser evitada porque se sancione una ley. La mejor manera para evitar que el poder judicial responda a intereses ajenos a los del pueblo de la provincia, es designar las vacantes en la corte bonaerense para que desde la conducción de ese poder del estado se fijen pautas que sirvan como doctrina legal a los jueces de tribunales inferiores. Luego de la visita del Papa a nuestro país y del triunfo de Lula en Brasil, en ambos casos con una posición clara sobre el tema, es tiempo que seamos consecuentes con lo que pregonamos.Esperemos que mañana todos estén en la comisión y se pueda avanzar.
La judicialización del impuesto del 2% sobre los premios del juego online, anunciado por Kicillof, impide cobrar ese tributo. En ese contexto, Tignanelli sostuvo que “la mejor manera para evitar que el poder judicial responda a intereses ajenos a los del pueblo de la provincia, es designar las vacantes en la Corte bonaerense para que desde la conducción de ese poder del Estado se fijen pautas que sirvan como doctrina legal a los jueces de tribunales inferiores”.
Su compañera de bancada e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, respaldó el mensaje en las redes sociales. Como viene contando Letra P, La Cámpora pretende discutir antes de fin de año un paquete amplio que incluya el presupuesto, los temas electorales y las vacantes de la Corte.
Axel Kicillof plantado
El gobernador no cede. Desde hace tiempo sostiene que esos lugares no se negociarán a cambio de apoyos para otras iniciativas. “No vamos a cambiar un lugar en la Corte por la aprobación del presupuesto”, aseguran cerca de Kicillof. Aunque no descartan que el tema pueda negociarse antes de fin de año, insisten en que deberá discutirse por separado.
Este lunes, Bianco reiteró la respuesta que da cada vez que le consultan por las vacantes: Kicillof definirá según los criterios de “oportunidad, mérito y conveniencia”. Lo que sí enviará al Senado bonaerense son más de 200 pliegos para jueces, camaristas y fiscales del Poder Judicial provincial.
Este lunes, en conferencia de prensa, Bianco fijó la postura del Ejecutivo: se quejó de que no se hubiera discutido previamente un borrador y planteó que el proyecto debe pasar por la Comisión de Presupuesto. Tignanelli, autor de la iniciativa, lo cruzó y rechazó la mayoría de los argumentos de la mano derecha del gobernador.