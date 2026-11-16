Ante la consulta de varios periodistas sobre las declaraciones del ministro @Carli_Bianco acerca del proyecto de regulación de las apuestas. Quisiera hacer algunas consideraciones. 1. El borrador del proyecto fue permanentemente conversado con el poder ejecutivo, a través del titular de lotería @gonatanasof . Incluso fue postergada la presentación del mismo que estaba previsto para fines de julio, porque nos faltaba información del cierre mensual de las utilidades post mundial. Dicha información fue proporcionada gentilmente por el titular de lotería. Asimismo, recibimos aportes y opiniones del ministerio de salud en lo correspondiente al fondo de salud, algunas fueron incorporadas en el texto y otras se siguen discutiendo. Por último el titular de lotería asistió con todo su equipo a la comisión de ludopatía y luego de la misma, realizó aportes al proyecto que fueron incorporados. 2. Luego de años de no regular el fopis y ante el anuncio de la inminente presentación de dicho proyecto(que el ejecutivo conocía a la perfección), se estableció el decreto mencionado en la conferencia de prensa. En ese momento dijimos que se podía llegar hasta el 3% de la generación del fondo y se optó por dejarlo en 2%. 3. La diferencia sustancial entre el fopis y los fondos que creamos en el proyecto de ley, es cuánto se paga? Y quién es el que paga? Los recursos del fopis se generan cobrándole a los usuarios de las plataformas. El fondo que proponemos lo pagan las licenciatarias de sus propias utilidades. El monto a recaudar por el fopis es apenas el 10% de lo previsto en el proyecto de ley. Es decir, el fopis implica el 90% menos de recursos que el proyecto de ley. Seguramente los economistas entenderán más del tema, pero lo que estamos discutiendo con esto es el margen de rentabilidad que tienen este tipo de empresas. Por eso decidimos que el fondo sea más cuantioso y que se pague de sus propias utilidades. Párrafo aparte, actualmente estas empresas informan al estado provincial sus ganancias por declaración jurada.4. Otro punto de discusión es sobre la asignación de recursos. Entendemos que los fondos tienen que ser de asignación directa a los clubes y a los deportistas. Y el recurso que se genera por la multa previa a la publicidad, debe ir a los municipios y ministerio de salud para desarrollar políticas de prevención y atención de las patologías generadas por esta actividad. 5. Indudablemente el proyecto tiene que discutirse en la comisión de presupuesto. Por eso la semana pasada se buscó darle despacho en la comisión de ludopatía, para luego continuar discutiéndolo en la comisión de presupuesto y legislación general respectivamente. El día de mañana vuelve a estar en la comisión de ludopatía para obtener despacho y así proseguir la ruta de comisiones mencionada. 6. Cada día que que se demora en tratar este tipo de normas es un día más que las empresas siguen teniendo utilidades siderales como así también siguen enfermando a nuestros vecinos y vecinas. Como ejemplo planteamos que la celeridad que se busca en el tratamiento es la misma que se pidió poner cuando se trató el rigi bonaerense y corría riesgo de perderse una inversión muy útil en términos económicos para la provincia. El riesgo en este caso es seguir generando un daño que cada vez es más difícil revertir.7. La medida cautelar interpuesta para parar el fopis no va a ser evitada porque se sancione una ley. La mejor manera para evitar que el poder judicial responda a intereses ajenos a los del pueblo de la provincia, es designar las vacantes en la corte bonaerense para que desde la conducción de ese poder del estado se fijen pautas que sirvan como doctrina legal a los jueces de tribunales inferiores. Luego de la visita del Papa a nuestro país y del triunfo de Lula en Brasil, en ambos casos con una posición clara sobre el tema, es tiempo que seamos consecuentes con lo que pregonamos.Esperemos que mañana todos estén en la comisión y se pueda avanzar.