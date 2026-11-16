El principal referente de Axel Kicillof en la Ciudad de Buenos Aires , Augusto Costa , sufrió un revés electoral en Vélez Sarsfield . La lista que integró el ministro de Producción bonaerense y exvicepresidente de la entidad auriazul terminó tercera en las elecciones del club de Liniers celebradas este domingo.

El espacio que postuló a Federico Balestrini obtuvo el 26,97% de los votos y quedó detrás del oficialismo y de otra lista opositora.

Las elecciones fueron ganadas por Nelson Pugliese , de Legado Velezano, con 3.769 votos (38,64%), según el escrutinio provisorio difundido por el club. En segundo lugar quedó Juan Cruz Montero , de ADN Azul y Blanco, con 2.978 sufragios (30,53%). La lista de Balestrini, Círculo El Fortín, reunió 2.631 votos (26,97%), mientras que Ignacio Mazzitelli , de Cruzada Renovadora, terminó cuarto con 376 (3,85%).

Costa, vicepresidente primero saliente de Vélez , es uno de los impulsores de Plan Ve , agrupación que integró la alianza Primero Vélez junto al Círculo El Fortín. Aunque este domingo no fue candidato a la Comisión Directiva, encabezó la nómina de representantes titulares de socios del espacio que buscó conducir la institución.

Augusto Costa cierra este viernes junto a Kicillof el congreso productivo que el MDF organizó en la Ciudad de Buenos Aires La convocatoria forma parte del despliegue kicillofista para reclamar un lugar en la mesa de decisiones del peronismo porteño en 2027 @Joseima pic.twitter.com/qObOhQboTs

El resultado tuvo un condimento adicional para el funcionario de Kicillof. Costa y Balestrini habían integrado la conducción de Fabián Berlanga , que llegó al poder en 2023, pero se distanciaron del sector que finalmente retuvo la presidencia del club.

La fractura dividió al oficialismo. Mientras el ministro bonaerense participó de la alianza que impulsó a Balestrini, Berlanga se incorporó a la lista ganadora de Pugliese, en la que ocupará la vicepresidencia tercera.

La elección registró 9.785 sobres en las 50 mesas habilitadas, de acuerdo con la información provisoria de Vélez. La lista vinculada a Costa quedó a 1.138 votos del ganador y a 347 sufragios del segundo puesto.

El traspié electoral se produjo mientras Costa encabeza una de las principales construcciones políticas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Ciudad. El ministro lidera la agrupación Kilómetro Cero y participa del armado porteño con el que Kicillof busca ampliar su presencia política de cara a 2027.