En el marco de desembarco electoral de La Libertad Avanza en Tucumán , Lisandro Catalán anunció que la exdiputada Paula Omodeo será su compañera de fórmula en las elecciones provinciales del 6 mayo. Así, el jefe libertario empieza a completar los casilleros de su lista, que peleará a lo largo de toda la provincia.

Tucumán es de las primeras provincias que entró en clima electoral. El anuncio tempranero de Osvaldo Jaldo , que fijó las elecciones para el 9 de mayo , lo hizo. En esa movida, el gobernador blanqueó también su intención de ser candidato en busca de su reelección, acompañado por el vice Miguel Acevedo y por Rossana Chahla como candidata a intendenta de la capital .

Con el anuncio, que se oficializará el martes con formato a definir, Catalán suma a su espacio a una dirigente con sello propio en esa provincia del Norte Grande . Omodeo fue una de las fundadoras del partido CREO , que se sumó en 2021 a Juntos por el Cambio y así fue que resultó electa diputada, secundando al radical Roberto Sánchez en la nómina.

Omodeo también le garantiza a Catalán cierto orden en el ecosistema antiperonista tucumano, que viene sufriendo rupturas y escisiones que merman su capacidad de ganarle a Jaldo. El libertario ya quemó los puentes con Mariano Campero , luego de que lo haya denunciado por haber presuntamente falseado su domicilio para poder ser candidato .

A Campero se le sumó Ricardo Bussi , el histórico referente de la derecha tucumana . El diputado ya avisó que si no hay un acuerdo total en ese espectro ideológico, será candidato a gobernador por octava vez. Sabe que no ganará, pero necesita sostener su estructura. Así las cosas, que Omodeo se sume a La Libertad Avanza evita que haya otra actriz partiendo al electorado antiperonista.

La otra pata del armado libertario

La decisión de Omodeo de sumarse a la tropa libertaria es parte de un movimiento mayor en el armado de Catalán. Según informaron en su entorno, también se está terminando de cocinar la postulación de Sanchez en Concepción, lo que marcaría su regreso a la ciudad que gobernó entre 2015 y 2021, cuando fue electo diputado.

Para liberar la postulación de Sanchez, los negociadores violetas tuvieron que ofrecerle algo al actual intendente, Alejandro Molinuevo. El alcalde había heredado en 2021 al radical, ya que era el primero en la línea sucesoria, y luego fue candidato en 2023. Ahora, Molinuevo se encamina a ser candidato a legislador por la sección Oeste.

No es el único casillero donde aparecerá el apellido Molinuevo. Soledad, hermana de Alejandro, será la candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán de La Libertad Avanza. Fue de los primeros anuncios que hizo Catalán, quien además la subió a una gira por Estados Unidos en la que se mostraron con Javier Milei y con empresarios de peso de Tucumán.

La cruzada contra Osvaldo Jaldo

Mientras tanto, Catalán sigue en su campaña en línea con la Casa Rosada. Ahora, cruzó a Jaldo por su defensa de las PASO. “Los argentinos no tienen por qué pagar u$s 200 millones para resolver las internas de los políticos”, dijo el libertario, quien contraatacó y fue por el sistema de acoples. “Es un sistema arcaico, tramposo y obsoleto”, sostuvo.

Catalán cuestionó la decisión de Jaldo de adelantar las elecciones provinciales y advirtió que, de mantenerse las PASO, los tucumanos podrían verse obligados a concurrir a las urnas al menos tres veces durante 2027. Para el dirigente libertario, esta situación refleja las prioridades de una dirigencia política “que continúa sosteniendo mecanismos electorales costosos”.