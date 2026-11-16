E l jefe de Gabinete, Diego Santilli, negoció este fin de semana con los aliados del Senado un texto alternativo a la reforma política, que le permita suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La nueva propuesta incluye un sistema de colectoras, para que un candidato presidencial pueda tener hasta dos listas legislativas.

El último borrador sostiene el régimen de Ficha limpia , que impide candidaturas a condenados en segunda instancia por delitos dolosos. Otro cambio que se mantiene es la eliminación de los debates presidenciales obligatorios.

El debate empezará este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales a la 15 horas, que preside el libertario Agustín Coto , quien no se involucró en las gestiones con los aliados, una tarea reservada a la Casa Rosada. La discusión dividió al PRO y generó fuertes internas en la UCR , que tendrá una reunión de bloque el martes por la mañana.

Santilli tomó las riendas de las gestiones y sus voceros tienen confianza de llegar a una mayoría en ambas cámaras. En la UCR, quieren acordar los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco). Piden despejar el camino de candidatos libertarios en las elecciones locales. No definen sus posiciones los senadores radicales sin tierra: Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberber (Catamarca) y Flavio Fama (Catamarca), quien tiene una firma clave en la comisión.

La rosca de Diego Santilli

En el PRO estalló la interna. Por orden de Mauricio Macri, el jefe de la bancada, Martín Goerling Lara, anunció que mantienen la decisión de defender las PASO. Pero el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reconoció este lunes que negocia con la Casa Rosada sus dos votos: Edith Terenzi y Andrea Cristina, que forma parte del PRO junto al misionero y a la pampeana Victoria Huala. Santilli apuesta a aislar a los legisladores que responden sólo a Macri.

Los partidos provinciales no se pronunciaron y buscan estirar las gestiones. Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones) iban a discutir este lunes una estrategia. Al cierre de esta nota las firmas para dictaminar no estaban garantizadas. La Libertad Avanza (LLA) tiene seis miembros en la Comisión y necesita sumar tres adhesiones para llegar a la mayoría.

Uno de los votos libertarios es el de Patricia Bullrich, quien podría convertirse en el cisne negro del Gobierno y bloquear el debate. En su entorno no lo confirman aunque su asesor, Gerardo Milman, cuestionó las listas colectoras. Los despachos se validan igual si algún senador presenta un dictamen de minoría, pero hay nueve rúbricas en algún documento. La definición estará en el recinto, donde si el jefe de Gabinete cierra un acuerdo con gobernadores no peronistas tendrá los votos.

En la comisión, LLA considera que tendrá la firma de Rodolfo Suárez (Mendoza) y Eduardo Vischi (Corrientes). No así la del catamarqueño Fama. Provincias Unidas (PU) en el Senado cuenta con sus dos miembros en la comisión: Carlos Espínola y Alejandra Vigo. Ambos hablaron en forma favorable de la suspensión pero no estuvieron dispuestos a acelerar los tiempos. "Este martes no va a salir", confió una fuente del bloque a Letra P.

Nacho Torres confirmó que las dos senadores de su espacio Despierta Chubut apoyan la reforma electoral https://t.co/LNy8mVlMFj pic.twitter.com/DtHMsi75cI — LETRA P (@Letra_P) November 16, 2026

Los tiempos de la negociación

La rosca puede prolongarse, porque en el Senado hay un artilugio reglamentario que permite estirar los tiempos: los dictámenes no necesariamente deben firmarse el día que se reúne la comisión. Las conversaciones pueden seguir por tiempo indefinido. El jefe de Gabinete tratará de acelerar los tiempos para aprobar la reforma antes del 30 de noviembre, pero necesita oficializar el despacho siete días antes.

El borrador que envió Santilli sostiene los aspectos centrales del proyecto remitido en marzo y agrega disposiciones transitorias. Una es para suspender las PASO en 2027. Además, se habilita un sistema de "adhesiones", similar a las colectoras tradicionales. De esta manera, una candidatura presidencial "podrá estar acompañada por otra agrupación de diferente denominación, siempre que esta última no acompañe a su vez a otra candidatura presidencial", se aclara.

"Los votos obtenidos por las listas de cada una de las agrupaciones de distrito se computarán, a todos los efectos, en forma separada", agrega el proyecto que podría volver a tener modificaciones si lo piden los aliados. Por tratarse de Boleta Única Papel (BUP), la redacción toma recaudos: la marca en cualquier casillero implica la adhesión al candidato presidencial. Se busca evitar el voto en blanco masivo por error.

El camino de la Argentina a las elecciones de 2027 tiene una parada clave que marcará la pelea por el poder: las PASO



Es una disputa anticipada por la capacidad de decidir quién podrá competir y bajo qué condiciones



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Ficha limpia, sin los pedidos del PRO

Hay cambios respecto al texto original para atraer a los aliados. Por caso, se sostiene la obligación de tener un partido registrado en cinco provincias para ser un partido nacional. El texto original exigía diez. Se mantiene el requisito de mantener 0.5% del padrón en cada distrito. También la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales: no habrá en primera vuelta y la Cámara Nacional Electoral tendrá la opción de organizarlo para un balotaje.

Estos cambios impiden apurar un dictamen y por eso el debate en el recinto podría demorarse. El capítulo de Ficha Limpia es otro motivo de tensión con el PRO. En el borrador se mantiene la versión del texto original, que impide competir a los condenados en segunda instancia por un delito doloso, o sea, cualquiera que sea.

La histórica propuesta del partido de Macri impide la competencia únicamente de condenados por delitos de corrupción y los que se producen contra las personas, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad y el orden público; además del tráfico de estupefacientes. No incluye lavado de activos. Goerling Lara había pedido tratar su iniciativa por separado de la reforma política. Ningún bloque lo apoyó.