Buenos Aires vota, en números: todo lo que tenés que saber

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

El domingo 7 de septiembre las 14.376.592 personas habilitadas para votar en la provincia de Buenos Aires podrán elegir quienes ocuparán los 1.567 cargos repartidos entre el Senado (23 de 46) y la Cámara de Diputados (46 de 92), de la Legislatura bonaerense, y los concejos deliberantes (1.097) y los consejos escolares (401) de los 135 municipios.

Electoras y electores podrán concurrir a las urnas entre las 8 y las 18 de este domingo. Por sección electoral se reparten de la siguiente manera: 5.131.861 en la Primera, 661.721 en la Segunda, 5.101.177 en la Tercera, 547.677 en la Cuarta, 1.336.787 en la Quinta, 672.483 en la Sexta, 285.047 en la Séptima y 639.839 en la Octava.

Las 23 bancas del Senado se renovarán según la voluntad de quienes habitan la Primera (ocho bancas), la Cuarta (siete bancas), la Quinta (cinco bancas) y la Séptima (tres bancas). Mientras que la mitad de la Cámara de Diputados será elegida por quienes viven en la Segunda (11 bancas), la Tercera (18 bancas), la Sexta (11 bancas) y la Octava (seis bancas). En esta nota de Letra P, Juan Rubinacci detalló quiénes dejan la Legislatura este año.

Qué boleta se utilizará en las elecciones de la provincia de Buenos Aires A diferencia de octubre, este domingo los cuartos oscuros tendrán una boleta de papel tradicional por partido. Para votar se podrá meter la boleta completa en el sobre o cortarla para elegir las postulaciones de un partido para la Legislatura bonaerense y las candidaturas para el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar del municipio de otro partido.

Qué pasa con el voto en blanco en las elecciones de la provincia de Buenos Aires Como contó Gabriela Pepe para Letra P, el desdoblamiento de la elección en la provincia de Buenos Aires, dispuesto por el gobernador Axel Kicillof, tendrá efecto concreto a la hora de contar los votos en las mesas, una vez que cierren los comicios del 7 de septiembre. Por aplicación de la ley electoral local, no habrá votos nulos, lo cual elevará el número del voto en blanco.

