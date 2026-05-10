Transporte y empleo: cayó la venta de autos 0km, pero explotó la de motos baratas para hacer delivery

Las ventas de autos 0 km cayeron 13% en abril y 5,7% en el primer cuatrimestre frente a 2025. El mercado de usados retrocedió 5,23% en el primer trimestre y las concesionarias prevén un año más débil. Ganan terreno las marcas de China . Crece la demanda de motos de baja cilindrada, impulsada por la precarización laboral y el encarecimiento y la merma del transporte .

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ), las ventas en el sector automotor argentino cayeron un 13,6% en abril.

En el acumulado del primer cuatrimestre, la caída llega al 5,7% con 205.114 vehículos; en 2025 se habían patentado 217.500 unidades en cuatro meses.

En abril se patentaron 47.564 vehículos, contra las 55.000 unidades registradas en el mismo mes de 2025. La comparación intermensual entre marzo y abril también indica un retroceso del 3,3% respecto a las 49.200 unidades de marzo.

Créditos caros

“Abril no fue un buen mes; el financiamiento aún es caro. Se ofrece como ‘tasa 0%’, pero tiene un costo inicial: lo que se pide por quebrantos, que termina siendo el interés oculto, acumulado y adelantado”, dijo un vendedor a Letra P.

El gerente de un salón de ventas de la marca BYD, líder entre las escuderías chinas que avanzan en Argentina, enumeró a este medio los problemas que afronta la venta de autos: “Los costos fijos de los 0km están altos: por la patente, impuestos, seguro, aranceles. La gente se queja porque los precios de los planes de ahorro toman los precios oficiales de lista, y no se toman los descuentos que dan las marcas; además, el dólar planchado tampoco incentiva”, puntualizó.

image

En diálogo con Letra P, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, dueño de un concesionario Hyundai en Formosa, explicó: “Los números de ventas están muy parejos con el año pasado porque todavía están un poco caros. Esperamos menos ventas que en 2025, pero estamos por encima del piso de 45.000 por mes”.

Beato afirmó que 2024 fue un año de ventas parecidas a 2001, cuando implosionó la economía del país. Actualmente asegura que la fortaleza es “la superoferta de modelos”.

El empresariado que vende autos mantiene una queja clásica: ante el estancamiento de ventas, las ofertas de último momento que se realizan en el escritorio del salón —las que definen operaciones— les quitan rentabilidad. Por eso responsabilizan a las terminales automotrices, que son inflexibles con los precios estipulados.

El ranking de ventas de abril por marcas indica que Toyota sigue liderando, seguido de Volkswagen, Fiat, Ford y Chevrolet. En el noveno puesto aparece BYD, el gigante chino.

Las importaciones de BYD

Los datos confirman otro cambio de tendencia a partir de la apertura de importaciones del gobierno libertario: el 65% de los vehículos vendidos en Argentina proviene de mercados externos, y apenas el 35% corresponde a vehículos fabricados en plantas radicadas en el país, que según los números de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en el cuatrimestre bajaron su producción un 18,6% respecto del mismo período de 2025.

image

“Los autos importados están creciendo; las marcas de nuestra cámara ocupan el 15% del mercado en abril y veníamos de menos del 2% en 2023. Las razones son la apertura y la competitividad de los productos, que ofrecen tecnología, seguridad y diseño a precios competitivos”, dijo a Letra P Ernesto Cavicchioli, presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), que integra a todas las marcas que no tienen plantas en el país.

En CIDOA están las 18 marcas chinas, la mayoría de las cuales llegaron al mercado local impulsadas por el subsidio del 35% del que los exceptuó Toto Caputo, correspondiente al arancel del Mercosur que no pagaron para las unidades de u$s 16.000 cuando salen del puerto chino.

“Con el gobierno anterior no podíamos importar; me parece que los próximos meses van a ser buenos”, estimó Cavicchioli, ceo de la marca coreana Hyundai, que hace 30 años importa la marca hacia Argentina. El empresario advirtió que el gran problema que tiene es el cepo para acceder a los dólares de las empresas para pagar las importaciones, y el costo financiero que esto les produce.

Usados que no arrancan

El mercado de los autos usados también retrocedió respecto de 2025. En los tres primeros meses del año se vendieron 437.294 unidades, una baja del 5,23% comparado con igual período de 2025 (461.423 unidades), según los datos de la Cámara del Comercio Automotor.

En las concesionarias de usados advierten que les cayó la rentabilidad y se quejan de la falta de créditos bancarios para sostener las ventas. A pesar de todo, marzo fue el único período en el que la cantidad de autos vendidos superó a la de 2025.

Los usados más vendidos de marzo fueron el VW Gol, la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa.

Créditos y cuotas accesibles

En cambio, la venta de motos 0km sigue en niveles récord: al patentarse 80.737 unidades en abril, creció un 51,5 % interanual, aunque representó un 1% menos que en marzo pasado, cuando se vendieron 82.103 unidades, según informó la División Motovehículos de ACARA. Honda lidera las ventas, la sigue Gilera y tercera quedó Motomel.

En el cuatrimestre, el mercado de motos patentó 301.962 unidades, un 47,5% más que en el mismo período de 2025, cuando se vendieron 204.732 motovehículos. El crecimiento de la demanda de motos de 110 cc está impulsado por el precio más accesible de la unidad, que va desde menos de $1,5 millones hasta los $3 millones.

image

El financiamiento para motos no es barato, pero por las cifras bajas, las cuotas quedan accesibles, más aún si se compara con el aumento del precio del pasaje del transporte público.

Banco Nación ofrece pagar una unidad de $1,7 millones en 24 cuotas de $94.000, por lo que se termina abonando por la moto $2,2 millones, con un costo financiero total del 51,6%. El Banco Provincia ofrece hasta $10 millones y hasta 36 cuotas para motos nuevas, con una tasa del 57%.

La moto como transporte y como herramienta

“El desempleo es un nuevo factor para acrecentar el uso de la moto: gente de ingresos medios-bajos que, con la indemnización mínima por desempleo, se compró una moto y hace delivery. La moto pasa a ser una herramienta de trabajo y no un medio de transporte para llegar al trabajo”, explicó a Letra P Dhan Zunino Singh, sociólogo e investigador del Conicet en el tema transporte.

motos delivery transporte empleo Transporte: cayó la venta de autos 0km, pero explotó la de motos baratas para hacer delivery

Zunino Singh agregó que “el fenómeno del uso de motos para sectores bajos y medios viene de la década del 90, y se fueron sumando y combinando factores como la pandemia y el encarecimiento y la precarización del transporte público, que hace que a la gente le convenga pagar una cuota de una moto antes que enfrentar el costo del pasaje diario, porque la compra de motos siempre tuvo financiamiento, mientras que los autos no”.

El investigador advirtió que el trasfondo del fenómeno de las motos es un crecimiento exponencial de la inseguridad vial, dado que protagonizan el 70% de los accidentes, y “eso se sigue agravando con la presión de las plataformas de aplicación, que solamente rinde económicamente si hacen muchos viajes en el menor tiempo”.