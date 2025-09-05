ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Buenos Aires: quiénes son los seis intendentes candidatos que no asumirán en la Legislatura

De los 21 jefes comunales que competirán por una butaca, seis peronistas no dejarán sus cargos en el municipio. Magario seguirá en el Senado.

El próximo 7 de septiembre en Buenos Aires competirán por cargos legislativos 21 intendentes, la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Varios de ese pelotón serán candidatos testimoniales, es decir, si acceden a una banca no asumirán el 10 de diciembre.

Dentro de ese grupo de 21 intendentes que forman parte de las listas, 14 son de Fuerza Patria, el sello que eligió el peronismo para competir; cuatro son de Somos Buenos Aires y dos, de Avanza La Libertad Avanza. No obstante, según una rueda de consultas que hizo Letra P, sólo el peronismo usará el formato de testimoniales y en todos los casos se trata de intendentes que decidieron encabezar las listas de sus distritos para traccionar la boleta de abajo hacia arriba.

En un acto de entrega de viviendas junto a Axel Kicillof, Magario y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares -los dos últimos, figuras de la lista de Fuerza Patria en la Tercera sección electoral-, tras el cierre de listas, el jefe comunal de Berazategui fue claro al justificar la estrategia: “Acá en Berazategui estoy yo, de testimonial. Yo no le miento a mi gente, pero soy candidato para que la gente sepa dónde estamos”, dijo.

Mussi con Kicillof, Magario y Cascallares

Intendentes y vicegobernadora, testimoniales

  • Mario Secco (Ensenada)
  • Juan José Mussi (Berazategui)
  • Andrés Watson (Florencio Varela)
  • Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas)
  • Fernando Espinoza (La Matanza)
  • Pablo Zurro (Pehuajó)
  • Verónica Magario

Candidato en duda

Hay intendentes que aún deben definir si asumirán la banca para la que se postulan o no. Es el caso de Jorge Ferraresi en Avellaneda. Cerca del jefe comunal no descartan que asuma la banca de concejal y su lugar en el ejecutivo lo tome la Jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, quien además podría perfilarse como sucesora en la elección de 2027. No obstante, todavía no está definido.

