Primera sección: Javier Milei le prende velas a un peronista en el partido por ocho bancas del Senado

En la región más grande de Buenos Aires, hay mano a mano entre Katopodis y Valenzuela. El díscolo Zamora le roba votos a Fuerza Patria. Final de VAR.

Por Nacho Catullo y Macarena Ramírez

Sexta sección: La Libertad Avanza busca quedarse con siete de las 11 bancas de Diputados.
Sexta sección: La Libertad Avanza busca quedarse con siete de las 11 bancas de Diputados

La sección tiene un piso de 12,5% para acceder a una banca y está compuesta por 24 municipios, de los cuales 18 están en manos de Fuerza Patria. La performance que logre Zamora, archienemigo del matrimonio Massa-Galmarini, es central para el peronismo oficialista, pues el jefe comunal pesca votos en la misma pecera. Se descuenta que los puntos que coseche serán restados de la canasta de Katopodis. En la pelea por el tercer puesto también se mete el Frente de Izquierda de los trabajadores, que lidera Romina Del Plá, primera candidata a senadora de la lista.

El partido de la Casa Rosada

La Casa Rosada se juega un partido aparte en esta región debido a que, por el volumen que tiene, es la única con la que ganando podría recortar algo de la ventaja que Fuerza Patria sacaría en la Tercera, donde gobierna 17 de los 19 municipios que la componen.

Como contó Letra P, el Gobierno nacional fija en -5% el límite para considerar digna una derrota en la madre de todas las batallas, lo que -según esas estimaciones- le permitiría una remontada en los comicios nacionales de octubre.

Karina Milei y su coronel bonaerense Sebastián Pareja descuentan un triunfo en la Quinta sección (1.336.787 personas en el padrón) y en la Sexta (672.483), pero sería insuficiente para contrarrestar la derrota en el conurbano sur estimada -por ambas fuerzas- en entre diez y 12 puntos porcentuales.

Elecciones 2025 - Cierre de Listas Buenos Aires

La ley provincial 14.836, impulsada en 2016 por la entonces gobernador María Eugenia Vidal, prohíbe más de una reelección consecutiva para intendentes, bancas legislativas y consejerías escolares. Quiénes tienen chances de pelear por otro mandato y quiénes no:

Intendentes sin reelección en 2027

  • Campana: Sebastián Abella (PRO)
  • Escobar: Ariel Sujarchuk (PJ)
  • General Las Heras: Javier Osuna (Frente Renovador)
  • General Rodríguez: Mauro García (PJ)
  • José C. Paz: Mario Ishii (PJ)
  • Luján: Leonardo Boto (PJ)
  • Malvinas Argentinas: Leonardo Nardini (PJ)
  • Marcos Paz: Ricardo Curutchet (PJ)
  • Mercedes: Juan Ustarroz (PJ)
  • Merlo: Gustavo Menéndez (PJ)
  • Moreno: Mariel Fernández (PJ)
  • Morón: Lucas Ghi (PJ)
  • Pilar: Federico Achaval (PJ)
  • San Fernando: Juan Andreotti (Frente Renovador)
  • San Miguel: Jaime Méndez (Vecinalista)
  • Tigre: Julio Zamora (PJ)
  • Tres de Febrero: Diego Valenzuela (La Libertad Avanza)

Intendentes con reelección en 2027

  • General San Martín: Fernando Moreira (PJ)
  • Hurlingham: Damián Selci (PJ)
  • Ituizangó: Pablo Descalzo (PJ)
  • Navarro: Facundo Diz (PJ)
  • San Isidro: Ramón Lanús (PRO)
  • Suipacha: Juan Mancini (PJ)
  • Vicente López: Soledad Martínez (PRO)
