Sexta sección: La Libertad Avanza busca quedarse con siete de las 11 bancas de Diputados.

En la Sexta sección , sudoeste de la provincia de Buenos Aires , el domingo 7 de septiembre se pondrán en juego 11 bancas de la Cámara de Diputados, en una contienda que tiene a La Libertad Avanza (LLA) como gran favorita frente a Fuerza Patria , mientras Somos Buenos Aires busca evitar la polarización total.

El reparto actual de bancas podría alterarse si se confirman las proyecciones que ubican a LLA con el 41,5% y a Fuerza Patria, con 28,8%. Con esos guarismos, el mileísmo se quedaría con entre seis y siete butacas, poniendo en riesgo la representación peronista que hoy cuenta con cuatro diputaciones.

El armado libertario se apoya en el poderío de Bahía Blanca , que concentra gran parte del electorado seccional y marca tendencia histórica. Allí, LLA apostó a figuras de peso: Oscar Liberman , el más votado en las PASO 2023, y Héctor Gay , dos veces intendente y con alto nivel de conocimiento en el electorado.

En Fuerza Patria buscan contrarrestar esa tendencia con el candidato Alejandro Dichiara , exintendente de Monte Hermoso, mientras que Somos Buenos Aires apuesta a Andrés De Leo para intentar romper la polarización. La dupla libertaria busca capitalizar la identificación histórica de la ciudad con el voto conservador.

Juntos, los municipios del área de influencia de Bahía Blanca representan un porcentaje significativo del padrón de la sección, conformada por 22 distritos, de los cuales la mayoría está en manos de Unión por la Patria, seis son del radicalismo y dos reportan al PRO. La diversidad política de las intendencias contrasta con la proyección electoral que marca una clara ventaja libertaria en una región que podría definir el mapa legislativo provincial.

Fuerza Patria le pone fichas a lo que pueda traccionar el intendente Federico Susbielles, quien recuperó el distrito para el peronismo en 2023 al vencer al mencionado Liberman y a Nidia Moirano, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC). El impacto de Bahía Blanca en la Sexta es determinante: tiene 260.462 personas de las 672.483 del padrón seccional.

La ley provincial 14.836, impulsada en 2016 por la entonces gobernador María Eugenia Vidal, prohíbe más de una reelección consecutiva para intendentes, bancas legislativas y consejerías escolares. Quiénes tienen chances de pelear por otro mandato y quiénes no:

Intendentes sin reelección en 2027

Adolfo Alsina: Javier Andrés (UCR)

(UCR) Benito Juárez: Julio Marini (PJ)

(PJ) Coronel Pringles: Lisandro Matzkin (PRO)

(PRO) Coronel Suárez: Ricardo Moccero (PJ)

(PJ) Daireaux: Alejandro Acerbo (PJ)

(PJ) General La Madrid: Martín Randazzo (UCR)

(UCR) Guaminí: José Nobre Ferreira (PJ)

(PJ) Tornquist: Sergio Bordoni (Frente Renovador)

(Frente Renovador) Villarino: Carlos Bevilacqua (Frente Renovador)

Intendentes con reelección en 2027