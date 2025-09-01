ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Sexta sección: La Libertad Avanza busca quedarse con siete de las 11 bancas de Diputados

Es la región con mayor tendencia a favor de los Milei. Oscar Liberman, candidato puro. Fuerza Patria se defiende con Dichiara. Bahía Blanca define todo.

Letra P | Nacho Catullo
Letra P | José Maldonado

Por Nacho Catullo y José Maldonado

Sexta sección: La Libertad Avanza busca quedarse con siete de las 11 bancas de Diputados.

Sexta sección: La Libertad Avanza busca quedarse con siete de las 11 bancas de Diputados.

Notas Relacionadas
La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres

Por  Nacho Catullo  y José Maldonado

El reparto actual de bancas podría alterarse si se confirman las proyecciones que ubican a LLA con el 41,5% y a Fuerza Patria, con 28,8%. Con esos guarismos, el mileísmo se quedaría con entre seis y siete butacas, poniendo en riesgo la representación peronista que hoy cuenta con cuatro diputaciones.

El armado libertario se apoya en el poderío de Bahía Blanca, que concentra gran parte del electorado seccional y marca tendencia histórica. Allí, LLA apostó a figuras de peso: Oscar Liberman, el más votado en las PASO 2023, y Héctor Gay, dos veces intendente y con alto nivel de conocimiento en el electorado.

dd627da66c8d7f1ae89a07612a3e75f7c583c70a
Gay y Pareja, junto a Liberman, candidato de La Libertad Avanza.

Gay y Pareja, junto a Liberman, candidato de La Libertad Avanza.

En Fuerza Patria buscan contrarrestar esa tendencia con el candidato Alejandro Dichiara, exintendente de Monte Hermoso, mientras que Somos Buenos Aires apuesta a Andrés De Leo para intentar romper la polarización. La dupla libertaria busca capitalizar la identificación histórica de la ciudad con el voto conservador.

Embed

Juntos, los municipios del área de influencia de Bahía Blanca representan un porcentaje significativo del padrón de la sección, conformada por 22 distritos, de los cuales la mayoría está en manos de Unión por la Patria, seis son del radicalismo y dos reportan al PRO. La diversidad política de las intendencias contrasta con la proyección electoral que marca una clara ventaja libertaria en una región que podría definir el mapa legislativo provincial.

Fuerza Patria le pone fichas a lo que pueda traccionar el intendente Federico Susbielles, quien recuperó el distrito para el peronismo en 2023 al vencer al mencionado Liberman y a Nidia Moirano, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC). El impacto de Bahía Blanca en la Sexta es determinante: tiene 260.462 personas de las 672.483 del padrón seccional.

Embed

Elecciones 2025 - Cierre de Listas Buenos Aires

La ley provincial 14.836, impulsada en 2016 por la entonces gobernador María Eugenia Vidal, prohíbe más de una reelección consecutiva para intendentes, bancas legislativas y consejerías escolares. Quiénes tienen chances de pelear por otro mandato y quiénes no:

Intendentes sin reelección en 2027

  • Adolfo Alsina: Javier Andrés (UCR)
  • Benito Juárez: Julio Marini (PJ)
  • Coronel Pringles: Lisandro Matzkin (PRO)
  • Coronel Suárez: Ricardo Moccero (PJ)
  • Daireaux: Alejandro Acerbo (PJ)
  • General La Madrid: Martín Randazzo (UCR)
  • Guaminí: José Nobre Ferreira (PJ)
  • Tornquist: Sergio Bordoni (Frente Renovador)
  • Villarino: Carlos Bevilacqua (Frente Renovador)

Intendentes con reelección en 2027

  • Adolgo Gonzales Chaves: Lucía Gómez (UCR)
  • Bahía Blanca: Federico Susbielles (PJ)
  • Coronel Dorrego: Juan Carlos Chalde (UCR)
  • Coronel Rosales: Rodrigo Aristimuño (PJ)
  • Laprida: Alfredo Fisher (PJ)
  • Monte Hermoso: Hernán Arranz (PJ)
  • Patagones: Ricardo Marino (Frente Renovador)
  • Pellegrini: Sofía Gambier (UCR)
  • Puan: Diego Reyes (PRO)
  • Saavedra: Matías Nebot (Vecinalista)
  • Salliqueló: Ariel Succurro (PJ)
  • Tres Arroyos: Pablo Garate (Frente Renovador)
  • Tres Lomas: Luciano Spinolo (UCR)
Temas
Notas Relacionadas
Quinta sección: Fuerza Patria y LLA se disputan cinco bancas del Senado y la UCR busca evitar el descenso
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Quinta sección: Fuerza Patria y LLA se disputan cinco bancas del Senado y la UCR busca zafar del descenso

Con más de 1,3 millón de votantes, es la tercera región más grande. Mar del Plata, decisiva. Montenegro vs. Raverta, segunda vuelta. Adónde va el radicalismo.
Alak vs. Adorni: pelea de apellidos por seis bancas de Diputados en la Octava
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Alak vs. Adorni, una pelea de apellidos por las seis bancas en Diputados de la Octava sección

La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei.
LETRA PEPE

Silencio, enemigo implosionando

Por  Gabriela Pepe
Romina Almeida, al centro, de camisa roja, es candidata a senadora en la lista de La Libertad Avanza en Entre Ríos.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Entre Ríos: quién es Romina Almeida, la candidata libertaria que va de la fábrica de galletitas al Senado

Por  Laura Terenzano
El candidato de los Milei en La Pampa estuvo en Olivos con el Presidente y Spagnuolo el 1 de diciembre de 2024
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El candidato de Karina Milei en La Pampa trata de gambetear la mancha venenosa: estuvo en Olivos con Spagnuolo

Por  Juan Pablo Gavazza
Guillermo Moreno junto a Agustín Rossi, el sábado en Rosario.
PERONISMO EN LLAMAS

Santa Fe: en un acto de Moreno, Rossi se enojó y tiró el micrófono ante un público hostil

Por  Lucio Di Giuseppe