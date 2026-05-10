Intendentes vienen marchando: el peronismo antigrieta se amplía mientras CFK y Kicillof siguen en guerra

El grupo de intendentes del PJ que se aglutinaron para jugar en el medio del campo de batalla entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof crece con el correr de los días, mientras en los extremos la pelea interna es cada vez más profunda.

Al fogón que encendieron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achaval (Pilar), se acercaron dos intendentes más: Gustavo Menéndez , de Merlo, y Marisa Fassi , de Cañuelas. Por estas horas se habla de otra incorporación, la del exintendente de Berazategui Patricio Mussi .

Pero el espacio no solo crece por la suma de nombres, sino también por movimientos políticos que muestran amplitud, como la presencia de dos de los intendentes en el encuentro que el Peronismo Federal hizo en Parque Norte , y el recibimiento que le hicieron a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández , en municipios que gobiernan, pese a que la dirigente ya avisó que va por la gobernación.

El movimiento que más ruido generó en el último tiempo fue la reaparición de Mussi en la escena política, a casi seis meses del fallecimiento del histórico intendente de Berazategui, su padre, Juan José Mussi.

Fue con una foto en un almuerzo con Granados, que el intendente de Ezeiza publicó con mensaje explícito: “Pasado, presente y futuro. Mussi = Berazategui”, puso en su cuenta de Instagram al compartir la imagen que había subido Patricio. Fuentes consultadas confirmaron lo que se dejó entrever en las publicaciones, que el exintendente irá nuevamente por el municipio y que se incorpora al espacio antigrieta. "Estoy a disposición", le dijo Mussi a Letra P unos días más tarde.

Juan José Mussi y Patricio Mussi.jpg Juan José Mussi y su hijo Patricio.

También están ahí Menéndez y Fassi, ambos con buena sintonía con CFK, pero con diálogo abierto con Kicillof. A ambas figuras se las vio en reiteradas ocasiones compartiendo actividades o recorridas con los cuatro miembros fundadores del espacio.

Un pie en el Peronismo Federal

Otro hecho que no pasó desapercibido fue la presencia protagónica que tuvo Achával en el encuentro del denominado Peronismo Federal realizado la semana pasada en Parque Norte, liderado por un grupo de dirigentes que también buscan salir de la dicotomía entre el gobernador y la expresidenta.

El intendente de Pilar fue uno de los oradores principales del encuentro. Allí reclamó construir una síntesis política con un programa nacional, en medio de la crisis económica y social que afecta a los municipios y de cara al reordenamiento del PJ hacia 2027. Granados también participó. Las presencias mostraron la construcción de un puente más de cara a la discusión electoral que vendrá en 2027, aunque no un distanciamiento de figuras como Kicillof o Máximo Kirchner.

Federico Achaval con el Peronismo Federal

El gesto a Mariel Fernández

En línea con la impronta que tiene el sector, hubo dos gestos que marcaron la intención de avanzar hacia la discusión electoral evitando grietas e internas. Tanto Granados como Mantegazza recibieron en sus municipios a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que viene recorriendo la provincia y ya avisó que quiere ser candidata a gobernadora.

Mariel Fernández y Gastón Granados

El movimiento llamó la atención porque dentro de ese grupo tanto Otermin, como Achával, suenan como posibles candidatos para suceder a Kicillof. “No forma parte del espacio pero tenemos buena sintonía con Mariel, como con muchos otros compañeros y compañeras”, dijo una fuente consultada cercana a los jefes comunales. En el mismo sentido se manifestaron desde Moreno: “La invitaron y ella tiene buena relación con todos”, dijeron desde el distrito, al tiempo que negaron que se tratara de un acercamiento para formar parte del espacio.