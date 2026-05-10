SUCESIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Intendentes vienen marchando: el peronismo antigrieta se amplía mientras CFK y Kicillof siguen en guerra

El grupo inicial de cuatro ya suma a otros dos alcaldes y un tercero que quiere volver a serlo. Puentes con el Peronismo Federal y brazos abiertos a otros sectores.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Intendentes en marcha: el peronismo antigrieta se amplía mientras sigue la guerra entre CFK y Kicillof

Intendentes en marcha: el peronismo antigrieta se amplía mientras sigue la guerra entre CFK y Kicillof

Notas Relacionadas
El peronismo federal traza su rumbo en Parque Norte: la macro no se toca, horizontalidad y deskirchnerización.
1 DE MAYO

El peronismo federal traza su rumbo en Parque Norte: la macro no se toca, horizontalidad y deskirchnerización

Por 
Letra P | Gabriela Pepe
Gabriela Pepe

Al fogón que encendieron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achaval (Pilar), se acercaron dos intendentes más: Gustavo Menéndez, de Merlo, y Marisa Fassi, de Cañuelas. Por estas horas se habla de otra incorporación, la del exintendente de Berazategui Patricio Mussi.

Pero el espacio no solo crece por la suma de nombres, sino también por movimientos políticos que muestran amplitud, como la presencia de dos de los intendentes en el encuentro que el Peronismo Federal hizo en Parque Norte, y el recibimiento que le hicieron a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, en municipios que gobiernan, pese a que la dirigente ya avisó que va por la gobernación.

Fue con una foto en un almuerzo con Granados, que el intendente de Ezeiza publicó con mensaje explícito: “Pasado, presente y futuro. Mussi = Berazategui”, puso en su cuenta de Instagram al compartir la imagen que había subido Patricio. Fuentes consultadas confirmaron lo que se dejó entrever en las publicaciones, que el exintendente irá nuevamente por el municipio y que se incorpora al espacio antigrieta. "Estoy a disposición", le dijo Mussi a Letra P unos días más tarde.

Juan José Mussi y Patricio Mussi.jpg
Juan José Mussi y su hijo Patricio.

Juan José Mussi y su hijo Patricio.

También están ahí Menéndez y Fassi, ambos con buena sintonía con CFK, pero con diálogo abierto con Kicillof. A ambas figuras se las vio en reiteradas ocasiones compartiendo actividades o recorridas con los cuatro miembros fundadores del espacio.

Un pie en el Peronismo Federal

Otro hecho que no pasó desapercibido fue la presencia protagónica que tuvo Achával en el encuentro del denominado Peronismo Federal realizado la semana pasada en Parque Norte, liderado por un grupo de dirigentes que también buscan salir de la dicotomía entre el gobernador y la expresidenta.

El intendente de Pilar fue uno de los oradores principales del encuentro. Allí reclamó construir una síntesis política con un programa nacional, en medio de la crisis económica y social que afecta a los municipios y de cara al reordenamiento del PJ hacia 2027. Granados también participó. Las presencias mostraron la construcción de un puente más de cara a la discusión electoral que vendrá en 2027, aunque no un distanciamiento de figuras como Kicillof o Máximo Kirchner.

Federico Achaval con el Peronismo Federal

El gesto a Mariel Fernández

En línea con la impronta que tiene el sector, hubo dos gestos que marcaron la intención de avanzar hacia la discusión electoral evitando grietas e internas. Tanto Granados como Mantegazza recibieron en sus municipios a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que viene recorriendo la provincia y ya avisó que quiere ser candidata a gobernadora.

Mariel Fernández y Gastón Granados

El movimiento llamó la atención porque dentro de ese grupo tanto Otermin, como Achával, suenan como posibles candidatos para suceder a Kicillof. “No forma parte del espacio pero tenemos buena sintonía con Mariel, como con muchos otros compañeros y compañeras”, dijo una fuente consultada cercana a los jefes comunales. En el mismo sentido se manifestaron desde Moreno: “La invitaron y ella tiene buena relación con todos”, dijeron desde el distrito, al tiempo que negaron que se tratara de un acercamiento para formar parte del espacio.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
PERONISMO EN LLAMAS

Senado bonaerense: Kicillof se impuso a Kirchner en la pelea por las comisiones

El MDF se queda con Legislación General y el kirchnerismo no mantendría su silla en Acuerdos Constitucionales, que iría para el sector de Sergio Massa. Asterisco en La Cámpora.
Axel Kicillof junto a Héctor Daer, su sherpa en el viaje a Córdoba
El impenetrable cordobés

El sindicalismo de Córdoba calcula y define hasta dónde se anima a jugar en la gira de Kicillof

El gobernador participara del congreso de Sanidad. Gremios invitados y presencias en duda. Quién se muestra, quién se cuida y qué costo tiene frente a Llaryora.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Transporte: cayó la venta de autos 0km, pero explotó la de motos baratas para hacer delivery    
MODELO PARA (DES)ARMAR

Transporte y empleo: cayó la venta de autos 0km, pero explotó la de motos baratas para hacer delivery

Por  Francisco Aristi
Intendentes en marcha: el peronismo antigrieta se amplía mientras sigue la guerra entre CFK y Kicillof
SUCESIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Intendentes vienen marchando: el peronismo antigrieta se amplía mientras CFK y Kicillof siguen en guerra

Por  Macarena Ramírez
Los Federales, uno de los grupos díscolos del peronismo. 
DISCUSIÓN 2027

La interna del peronismo en el Congreso: cinco tribus en un mismo espacio

Por  Mauricio Cantando
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, exige que Nación devuelva la plata que se quedó de los ATN. FOTO: www.radiokermes.com
ZONA DESFAVORABLE

Un faro nacional contra Milei

Por  Juan Pablo Gavazza